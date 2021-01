Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Stabil, aber angespannt – so beschreibt Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, die Lage am regionalen Arbeitsmarkt. Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk auf 11.870 gesunken. Das sind 76 Arbeitslose (-0,6 Prozent) weniger als im Vormonat, allerdings 2572 mehr als noch im Dezember 2019 (+27,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt wie im Vormonat auch bei 3,5 Prozent, und damit leicht unter dem Landesschnitt von 4,2 Prozent.

"Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für die Betriebe, vorhandene Erfahrungen mit der Coronakrise sowie der Einsatz des Impfstoffes stützen den Willen zum Durchhalten und verstärken noch einmal die Bereitschaft der Unternehmen, ihre Beschäftigten zu halten", erklärt die Agenturleiterin. Ein massives Ansteigen der Arbeitslosenzahlen habe so verhindert werden können. Im Gegenteil: Im Agenturbezirk sind die Arbeitslosenzahlen sogar zum vierten Mal in Folge leicht gesunken.

Hing die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes etwa in der Finanzkrise davon ab, wie schnell das Finanzsystem stabilisiert werden konnte, so hänge jetzt alles davon ab, wie schnell es gelinge, die Pandemie erfolgreich einzudämmen. Eine weitere Herausforderung liege darin, so Giesen weiter, die sich durch die Coronakrise beschleunigenden Transformationsprozesse in der Wirtschaft gut umzusetzen. Die Arbeitsagentur nehme die Rolle des Weichenstellers und Unterstützers ein. "Berufliche Qualifizierung bleibt unsere Königsdisziplin. Wir appellieren, die Zeit der Kurzarbeit als Chance für berufliche Weiterbildung zu nutzen. Und setzen alles daran, unsere Kunden für berufliche Qualifizierung zu gewinnen und begleiten sie während der Maßnahme bis zur Integration", betont sie. Dabei sei es wichtig, nicht am "Markt" vorbeizuqualifizieren. Handlungsleitend sind für sie die Bedarfe der Wirtschaft.

In der derzeit wirtschaftlich angespannten Lage wechseln weniger Menschen ihren Arbeitsplatz. Diese niedrigere Fluktuation trägt neben dem geringeren Bedarf an zusätzlichem Personal dazu bei, dass weniger Stellen auf dem Arbeitsmarkt zu besetzen sind. So wurden im Dezember 872 neue Arbeitsstellen gemeldet, 68 weniger als im Vormonat (-7,2 Prozent), 350 (-28,6 Prozent) weniger als im Dezember 2019. Insgesamt waren 4768 offene Stellen gemeldet, 101 weniger (- 2,1 Prozent) als im Vormonat, 493 (-9,4 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Das Niveau der Finanzkrise 2008/2009 ist bisher aber nicht erreicht. Im Dezember 2009 lag die Arbeitslosenquote in der Region bei 4,4 Prozent.

"Die Anzeigen für Kurzarbeit stiegen im Dezember im Vergleich zum Vormonat wegen der neuen Einschränkungen und Geschäftsschließungen deutlich", heißt es vonseiten der Arbeitsagentur. Die Zahl der Menschen, die tatsächlich in Kurzarbeit ist, liege erfahrungsgemäß niedriger. Die Unternehmen meldeten die Kurzarbeit oft vorsorglich an. Seit März sind bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 6612 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 115.141 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 119 Anzeigen für 3644 Personen. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind seit März 1641 Anzeigen auf Kurzarbeit mit darin genannten 21.561 Personen eingegangen (Vorjahreszeitraum: 27 Anzeigen/972 Personen).

> Der Arbeitsmarkt im Neckar-Odenwald-Kreis: Die Arbeitslosigkeit liegt wie im Vormonat bei 3,7 Prozent. Im Dezember waren 3030 Menschen arbeitslos gemeldet, 27 oder 0,9 Prozent weniger als im Vormonat, aber 458 (17,8 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 623 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 644 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 107 Stellenangebote gemeldet (Dezember 2019: 180), 28 oder 20,7 Prozent weniger als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 577; 27,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Von den 3030 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1163 vom Jobcenter Neckar-Odenwald betreut (November 2020: 1157). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1867 Arbeitslose (November: 1900).

> Im benachbarten Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,4 Prozent. Im Dezember waren dort 2625 Menschen arbeitslos gemeldet, 28 oder 1,1 Prozent mehr als im Vormonat und 558 (27 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 588 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 565 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 351 Stellen gemeldet (Dezember 2019: 336), 56 oder 19 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1501 (7,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat). Von den 2625 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 927 vom Jobcenter Main-Tauber betreut, die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1698 Arbeitslose.