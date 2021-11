Mosbach/Buchen. (RNZ/lra) Mit steigenden Zahlen verändern sich auch (abermals) die Vorgaben. "Aufgrund der weiter deutlich erhöhten Inzidenzwerte sehen sich die Verantwortlichen in den Neckar-Odenwald-Kliniken gezwungen, die Besuchsmöglichkeiten weiter einzuschränken", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts vom gestrigen Donnerstag. Im Gegensatz zu den Krankenhäusern im Raum Mannheim und Heidelberg wolle man jedoch ein Besucherstopp möglichst vermeiden.

Ab 27. November (also ab dem morgigen Samstag) gelten daher für alle Besucher "2Gplus"-Regeln: Für einen Besuch muss entweder ein Impfnachweis oder ein Genesenen-Nachweis sowie ein ausgefüllter Risikofragebogen (der sich im Internet herunterladen lässt, siehe "Info") vorgelegt werden. Zusätzlich müssen Besucher symptomfrei sein und einen negativen Test einer anerkannten Abstrichstelle (z.B. des DRK) vorlegen, Selbsttests können nicht akzeptiert werden. Ein Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Besucher müssen während des gesamten Aufenthaltes im Krankenhaus eine FFP2-Maske korrekt tragen und Abstands- sowie Hygieneregeln einhalten. Die DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen bieten an beiden Klinikstandorten tagsüber unter anderem zu den Besuchszeiten eine Testmöglichkeit an.

Jeder Patient kann täglich bis zu eine Stunde lang einen Besucher oder eine Besucherin empfangen. Besucher müssen sich bis spätestens 12 Uhr über die Pforte anmelden. Besuchszeit ist zwischen 16 und 19 Uhr. "Diese Einschränkungen sollen verhindern, dass sich zu viele Besucher gleichzeitig in den Kliniken aufhalten und dann der Schutz von Patientinnen und Patienten, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr sichergestellt ist", begründet man seitens des Landratsamts die neuen Vorgaben.

Klinikleitung und Chefärzte haben in Anbetracht der Alarmstufe II die weitere Verschärfung der Besuchsregeln beschlossen. Der Ärztliche Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken, Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker, betont: "Uns wäre es viel lieber, auf diese Einschränkungen verzichten zu können, aber der Schutz vulnerabler Personengruppen macht sie leider unumgänglich. Wir erhöhen in den Kliniken erneut die Anzahl der Isolationsbetten und werden in absehbarer Zeit auch den OP-Betrieb wieder einschränken müssen. Wir bitten um Verständnis und appellieren an die Besucherinnen und Besucher, die Regeln zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter genau zu befolgen", so Genzwürker weiter. Gemeinsam wenden sich die Chefärzte der Neckar-Odenwald-Kliniken und Pflegedienstleiter Kurt Böhrer an die Bevölkerung: "Halten Sie die A-H-A-Regeln ein und nutzen sie die vorhandenen Impfangebote sobald wie möglich!"

In begründeten Ausnahmefällen darf allerdings von den Besuchszeiten abgewichen werden: So erhalten Mutter oder Vater eines kranken Kindes ebenso Zutritt wie die Angehörigen von Sterbenden. In Buchen ist es darüber hinaus weiterhin möglich, dass eine Schwangere unter der Geburt von einer Vertrauensperson begleitet wird. Für Väter, die das Neugeborene und die Partnerin besuchen möchten, macht man ebenfalls eine Ausnahme. Auch für diese Fälle gelten allerdings grundsätzlich die 2Gplus-Regeln, nach vorheriger Absprache ausnahmsweise auch 3G (geimpft, genesen oder getestet). Im Einzelfall können die zuständigen Ärzte entscheiden, ob und wann aus dringenden medizinischen Gründen Besuche möglich sind. Hier ist vorab eine telefonische Abklärung mit dem behandelnden Arzt notwendig. "Besuche auf den Intensiv- und Isolierstationen sind derzeit nicht möglich", verdeutlicht derweil Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts.

Um Kontakte schnell und lückenlos nachverfolgen zu können, werden alle Besucher gebeten, wenn möglich die Luca-App zu nutzen, die auch in den Kliniken zum Einsatz kommt.

Info: Alle Informationen zu den Besuchsregelungen sind auf der Webseite der Klinken abrufbar. Dort findet man auch die Fragebögen zum Ausdrucken, sodass Besuche(rinnen) diese zur Reduzierung von Wartezeiten schon zu Hause ausfüllen können.