Der evangelische Kindergarten in Adelsheim wird erweitert. Für den Neubau in Modulbauweise erhält die Gemeinde eine Finanzspritze aus dem Ausgleichsstock. Foto: Jörg Zimmermann

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz/rpk) Aus dem Ausgleichsstock fließen 1.754.000 Euro in den Neckar-Odenwald-Kreis. Mit den Geldern aus dem Fonds für leistungsschwache Gemeinden werden vor allem Straßenprojekte sowie Verkehrseinrichtungen und öffentliche Einrichtungen gefördert. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat bei der ersten Verteilungsrunde des Ausschusses für die Verteilung der Mittel des Ausgleichstocks zwölf Kreiskommunen mit 15 Projekten berücksichtigt.

Die Investitionshilfen im Kreis

Adelsheim erhält 162.000 Euro, um den evangelischen Kindergarten mit einem Neubau in Modulbauweise zu erweitern. Für Aglasterhausen gibt es 162.000 Euro für die Neugestaltung des Schulhofs mit weiteren Maßnahmen im Außengelände der Grundschule. Sanierungsarbeiten an der Sport- und Spielhalle Buchen werden mit 144.000 Euro gefördert. In Hardheim wird sowohl der Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs "HLF 20" (81.000 Euro) bezuschusst als auch ein wohnumfeldgerechter Ausbau und die Neugestaltung der Pfarrgasse im Ortsteil Bretzingen (24.000 Euro).

Die Gemeinde Limbach erhält 177.000 Euro für die Sanierung der Sporthalle Limbach und weitere 363.000 Euro für den Umbau des Bauhofs und den Erwerb des Bauhofgeländes samt aller Gebäude. Nach Mudau fließen 37.000 Euro für den Straßenbau im Alten Weg in Schloßau. Neckarzimmern wird beim Umbau des Gemeindebauhofs mit 93.000 Euro unterstützt. Aus Osterburken haben es die Straßensanierungen der Martin-, Hedwig- und Adolf-Kolping-Straße mit 100.000 Euro Zuschuss auf die Liste geschafft. Die Erneuerung und der Ausbau der Benno-Rüttenauer-Straße sowie die Anlage eines Dorfplatzes im Ravensteiner Stadtteil Oberwittstadt wird ebenfalls mit 100.000 gefördert.

Für die Erweiterung der EDV-Verkabelung an der Seckachtalschule gibt es einen Zuschuss von 22.000 Euro. Waldbrunn profitiert bei der Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs "TSF-W" für die Abteilungswehr Mülben mit 26.000 Euro. In Walldürn gibt es für die Fahrbahnsanierung in der Oberen Vorstadtstraße 41.000 Euro sowie für die Generalsanierung und den Ausbau eines Teilstücks der Adolf-Kolping-Straße mit zwei barrierefrei zugänglichen Bushaltestellen eine Förderung von 100.000 Euro.

Steuerschätzung

Zu Beginn der Sitzung war Regierungspräsidentin Felder zunächst auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommunen im Regierungsbezirk eingegangen. Bei der jüngsten Steuerschätzung vom Mai 2021 habe der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" bis einschließlich 2025 in der Summe im Vergleich zur Schätzung im November 2020 höhere Steuereinnahmen prognostiziert. Nach der aktuellen Schätzung lägen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen vom November 2020 insgesamt um zehn Milliarden Euro höher. Grund hierfür sei die positive wirtschaftliche Entwicklung. Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 würden die Steuereinnahmen im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für die Kommunen ergäben sich dabei Mindereinnahmen von lediglich 0,2 Mrd. Euro. Relativ stabile wirtschaftliche Verhältnisse der Kommunen führten dazu, dass es nicht zu einem spürbaren Einbruch bei der Investitionstätigkeit komme.