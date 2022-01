Dr. Peter A. Oberst übernimmt die Federführung für die Innere Medizin in Mosbach.

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Die Neckar-Odenwald-Kliniken haben einen weiteren Chefarzt: Dr. Peter A. Oberst, der bisherige Sektionsleiter der Kardiologie, übernimmt die Federführung für die Klinik für Innere Medizin am Standort Mosbach. Bisher war Chefarzt Dr. Rüdiger Mahler für die Innere Medizin an beiden Klinikstandorten zuständig. Mahler konzentriert sich nun auf seine Aufgaben in Buchen mit den arbeitsreichen Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatopankreatologie, Onkologie und Palliativmedizin.

Patienten können besser betreut werden

Durch die Aufteilung der Schwerpunkte und Standorte könnten die Kompetenzen gebündelt und Patienten besser betreut werden, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Mahler behält die Leitung der Endoskopie im Krankenhaus Mosbach, die er maßgeblich in den vergangenen Jahren aufgebaut und etabliert hat. Oberst ist für die weiteren Mosbacher Schwerpunkte zuständig: Behandlungen aller kardiovaskulären Erkrankungen, die Schlaganfalleinheit sowie die Akut-Geriatrie mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik. "Erfolgreiche Medizin muss über eine rein symptombezogene Behandlung und Therapie hinausgehen und die Würde der Menschen bewahren. Dies erfordert Zeit, die man sich in Mosbach für die Patienten nimmt", betont Oberst anlässlich seines Stellenantritts.

"Ich freue mich, dass der Aufsichtsrat im Rahmen des Zukunftskonzepts beschlossen hat, die Innere Medizin am Standort Mosbach weiter gezielt zu stärken und deshalb künftig wieder mit einem eigenen Chefarzt vor Ort zu arbeiten", bewertet Landrat Dr. Achim Brötel als Aufsichtsratsvorsitzender der Kliniken die Entscheidung. Man habe sich in Abstimmung mit der Universitätsklinik Heidelberg ganz gezielt für Peter Oberst aufgrund seiner besonderen Expertise entschieden. Brötel unterstreicht gleichzeitig die große Leistung von Rüdiger Mahler, der nun seit 2017 die Innere Medizin mit rund 150 Betten an beiden Standorten geleitet hatte.

Oberst habe "die Versorgung unserer internistischen Patienten insbesondere auf dem kardiologischen Fachgebiet vorangebracht. Diese Entwicklung wollen wir jetzt gemeinsam ausbauen", erklärt Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Seine Erfahrung in der kardiologischen Bildgebung möchte Oberst in einer allgemein internistisch ausgerichteten Klinik, in der schwerpunktmäßig Patienten mit Herzkreislauferkrankungen behandelt werden, einbringen.

Das Team um den 60-Jährigen bietet aber auch nach wie vor die komplette gastroenterologische Basisdiagnostik bis hin zur Endosonographie, dem Ultraschall von innen.

Peter Oberst absolvierte sein Studium der Humanmedizin an den Universitäten Marburg und Heidelberg.

Vorher studierte er bereits Evangelische Theologie und Philosophie an der Universität Tübingen.

Seit Juli 2018 arbeitet er an den Neckar-Odenwald-Kliniken, wo er verschiedene Untersuchungsverfahren der nicht-invasiven Kardiologie etablierte. Erfahrung sammelte er zuvor zwölf Jahre lang an der Deutschen Klinik für Diagnostik in Wiesbaden sowie sechs Jahre als leitender Oberarzt und späterer Chefarzt im Marienhospital in Darmstadt.