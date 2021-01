Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Als am 18. Dezember ein dringender Hilferuf der Neckar-Odenwald-Kliniken die Geschäftsführer der DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen ereilte, war diesen sofort klar, dass hier Unterstützung zu leisten ist. Konkret wurde um Helfer für die beiden Klinikstandorte gebeten, die das Klinikpersonal entlasten sollten. Durch diverse Krankheits- und Quarantänefälle in der Klinikbelegschaft kam es zu personellen Engpässen, vor allem auf den Isolierstationen.

Nach kurzer Planungsphase der beiden DRK-Verbände und der DLRG Frankenland wurden schon zum 21. Dezember die ersten ehrenamtlichen Helfer entsandt. Bis heute engagieren sich ausgebildete Rettungs- und Pflegekräfte sowie Verwaltungspersonal des DRK in den Kliniken. Selbst über die Weihnachtsfeiertage und Silvester wurden täglich acht Personen eingesetzt.

Besonders erfreut zeigen sich die DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek (Mosbach) und Steffen Horvath (Buchen), dass sich nach einem Aufruf auch mehrere Bürger freiwillig für den Dienst im Krankenhaus gemeldet hatten. "Die Hilfsbereitschaft in den Reihen des DRK und seinen Ortsvereinen, der DLRG und der Bevölkerung zeigt, wie gut soziales Engagement und der Dienst am Nächsten in unserer Region funktioniert", so Dominic Burger-Graseck, Kreisbereitschaftsleiter des Roten Kreuzes in Buchen.

Über die Weihnachtszeit und den zeitlichen Bereich um den Jahreswechsel herum wurden von 90 Helfern (42 aus dem Kreisverband Mosbach und 48 aus dem Kreisverband Buchen) 800 Arbeitsstunden (336 am Standort Mosbach und 464 am Standort Buchen) in den Kliniken erbracht. Auch in den nächsten Tagen und Wochen werden viele weitere ehrenamtlich Arbeitsstunden hinzukommen.

Neben der Unterstützung in den Kliniken war und ist das hiesige DRK weiterhin auch an anderen Stellen gefragt: Im Pflegezentrum Hüffenhardt wurde über drei Wochen hinweg das Pflegepersonal durch Helfer des DRK unterstützt. Auch im Buchener Pflegeheim "Im Sonnengarten" helfen DRK-Kräfte seit vergangenem Montag tatkräftig mit.