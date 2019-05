Von Alexander Rechner

Mosbach/Buchen. Stühlerücken im Landratsamt. Dort gibt es derzeit personelle Wechsel. Der bisherige Kreisentwickler des Neckar-Odenwald-Kreises hat seine Tätigkeit beendet und gleichzeitig eine neue verantwortliche Position angetreten: Harald Löffler ist zum 1. April an die Neckar-Odenwald-Kliniken gewechselt. Dies bestätigte am Freitag das Landratsamt auf Nachfrage der RNZ.

An den Neckar-Odenwald-Kliniken hat Löffler den Tätigkeitsbereich Finanzen und Controlling des jetzigen Klinikchefs Frank Hehn übernommen. Denn der aus Königheim stammende Hehn hat im Januar als neuer Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken das Ruder in die Hand genommen. Er löste damals Norbert Ahrens als Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken mit den beiden Standorten Mosbach und Buchen ab.

Überraschend ist diese neuerliche personelle Veränderung allerdings mitunter schon, da Harald Löffler die Stabsstelle "Kreisentwickler" erst vergangenes Jahr antrat. Knapp zehn Monate übte er die Aufgabe aus. Harald Löffler hatte sich dabei auf Neuland bewegt. Denn die Stelle hatte es bisher noch nicht gegeben, sie wurde Anfang Juni vergangenen Jahres eingerichtet - im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Landrats. "Herr Löffler ist Betriebswirt mit einschlägiger Berufserfahrung, sodass sich der Wechsel angeboten hat", erklärte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, das Stühlerücken.

Gemeinsam mit der Verwaltung im Landratsamt und den entsprechenden Experten sollte Löffler in der Stabsstelle projektbezogen den Neckar-Odenwald-Kreis weiterentwickeln. Konkret lagen dabei unter anderem zwei Themen auf seinem Tisch: Zum einen hatte er sich mit der (ambulanten) ärztlichen Versorgung im Landkreis befasst, zum anderen arbeitete er an einem zweiten zertifizierten Wandersteig, der den Limes als Thema hat. "Für die gesundheitliche Versorgung hat Harald Löffler in den zehn Monaten ein Netzwerk aufgebaut, das nun steht", führte Egenberger aus. Seine Arbeit diene dabei nun als Fundament. "Die von Herrn Löffler angestoßenen Projekte, vor allem im Bereich der gesundheitlichen Versorgung, laufen unterdessen weiter und werden bis zur Neubesetzung von Kolleginnen und Kollegen des Landratsamts betreut", sagte Pressesprecher Egenberger.

Die Stabsstelle Kreisentwicklung wurde nach Darstellung des Landratsamtes umgehend wieder ausgeschrieben. "Derzeit werden die eingegangen Bewerbungen ausgewertet", so der Pressesprecher. Dann müssten noch die zuständigen Gremien entscheiden.