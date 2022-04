Mosbach. (frh) Es ist noch nicht lange her, dass die Neckar-Odenwald-Kliniken finanziell am Abgrund standen. In der Spitze rund 14 Millionen Euro an jährlichem Verlust waren aufgelaufen und hätten einen Weiterbetrieb in öffentlicher Hand schon bald unmöglich gemacht. Inzwischen zeigen tiefgreifende Umstrukturierungen jedoch Erfolge. Um sich von der Entwicklung ein genaueres Bild zu machen, besuchte dieser Tage der SPD-Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic den Klinikstandort Mosbach.

Empfangen wurden die Sozialdemokraten, zu deren Delegation neben der Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Große Kreisstadt Mosbach mit Neckarzimmern, Kreisrätin Gabriele Teichmann, auch die Stadträte Hartmut Landhäußer und Frank Heuß gehörten, von der Klinikgeschäftsführung. Ebenso kam Landrat Dr. Achim Brötel vor Ort.

Unterstützt durch den kaufmännischen Leiter Harald Löffler, zeigte Geschäftsführer Frank Hehn mittels einer medialen Präsentation, an welchen strukturellen Änderungen man in dem kommunalen Klinikbetrieb derzeit arbeitet und was bereits umgesetzt wurde. Dabei stellte er heraus, dass es nicht nur um Einsparungen, sondern auch um die Ausschöpfung der Einnahmequellen gehe. Letztlich gehe es darum, von den beitragsfinanzierten Krankenkassen möglichst adäquat vergütet zu werden. Er dankte in diesem Zusammenhang Gabriele Teichmann für die Einbringung von deren beruflicher Expertise bei Fragen der Abrechnungsfähigkeit erbrachter Leistungen.

Dass das System der Fallpauschalen "den kleinen Häusern gegenüber schlicht nicht gerecht" werde, merkte Landrat Brötel an. "An der Grundstruktur der Finanzierung von Krankenhäusern kann etwas nicht stimmen. Wir sind insbesondere im Bereich der inneren Medizin voll belegt und trotzdem defizitär", verdeutlichte er. "Man muss als Politiker immer hinterfragen, wo Gewinne herkommen", zog MdB Juratovic hier den Vergleich zu privaten Klinikbetreibern. Deren Erträge würden oft täuschen, da sie in den meisten Fällen auf Kosten der Belegschaften und nicht zuletzt der Patienten entstünden. "Ich bin froh, dass hier nicht privatisiert wurde!", bekräftigte der Parlamentarier.

Wie wichtig der "Faktor Mensch" gerade bei notwendigen Umstrukturierungen ist, weiß Juratovic durch seine Erfahrung als Betriebsrat in einem großen Industriebetrieb. Im Gesundheitsbereich gehe es aber noch mehr um die Erfüllung eines Auftrags der öffentlichen Daseinsvorsorge. "Gewinnerzielung darf hier niemals im Mittelpunkt stehen!", so Juratovic.

Der Landrat pflichtete bei und ergänzte, dass Geld für die kommunalen Träger dennoch eine bedeutende Rolle spiele: "Wir stellen als Landkreis die Liquidität sicher und haben riesige offene Forderungen", betonte Brötel. Harald Löffler merkte hier an, wie es schon "beinahe unwirklich" erscheine, wenn man in der Verantwortung "für rund fünf Millionen Euro Verlust vom Chef gelobt" werde. Was in der Privatwirtschaft undenkbar sei, bemesse sich hier nach den Gegebenheiten. Letztlich ergebe sich daraus eine Aufgabe der Politik, weil die Kliniken im ländlich geprägten Räumen dringend benötigt würden, so Brötel: "Ohne uns wären hier 60.000 Fälle unversorgt. Wir sind schlicht unverzichtbar", so der Landrat.

Josip Juratovic zeigte sich beeindruckt vom eingeschlagenen Weg der Neckar-Odenwald-Kliniken. Das aufgezeigte Konzept gebe Grund zur Zuversicht. Seine politische Unterstützung, die Situation kommunal getragener Krankenhäuser zu verbessern, bot er gerne an. Gabriele Teichmann konnte bereits Planungen für eine öffentliche Veranstaltung zum Thema ankündigen.