Von Stephanie Kern

Mosbach. "Es darf nichts mehr dazwischen kommen." So begann kurz vor dem Jahreswechsel der Text über Matthias Schellmann. Er ist Oberarzt für Innere Medizin an den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach. Er betreut Patienten auf der Intensivstation. Auch die, die an Covid-19 erkranken. Damals steckte Deutschland mitten in der zweiten Corona-Welle, nun ist die dritte angekommen. Nach rund drei Monaten berichtet Matthias Schellmann nun wieder über die Arbeit mit den Corona- und vielen anderen Patienten.

"Wir hatten jetzt schon ein bisschen Ruhe", sagt Schellmann. Also: zwischen zweiter und dritter Welle. "Aber jetzt fühlt es sich an wie das Warten auf Godot." Das Personal in den Kliniken wartet nun (wieder) auf die Patienten, die so schwer an Covid-19 erkranken, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. "Wir haben die Isolierstationen jetzt reduziert. Was kommt, wissen wir. Die Arbeit kennen wir, das ist jetzt nichts Neues mehr. Aber was wir nicht wissen: Wie viele Patienten werden kommen? Und wie schaffen wir das?", sagt Schellmann.

Matthias Schellmann. Foto: privat

Seit ein paar Tagen spüre man, dass es mehr Patientinnen und Patienten werden. Vor allem, weil größere Häuser Patienten verlegen wollen, die intensivmedizinische Betreuung brauchen, die aber auch kleinere Häuser wie die Neckar-Odenwald-Kliniken leisten können. "Die großen Kliniken machen ihre Intensivbetten für Corona-Patienten frei." Sogar aus Wertheim wurden schon Patienten verlegt.

Nicht allen Verlegungen kann der Internist zustimmen. "Wir brauchen unsere Betten ja auch." Der Blick ins Divi-Intensivregister bestätigt das: Von 20 Intensivbetten im Landkreis sind 16 belegt, nur vier frei. Und diese vier zählen zur Schlaganfall-Einheit, können also eigentlich nur mit Schlaganfall-Patienten belegt werden. Bleiben null freie Intensivbetten (Stand: 6. April, 12.15 Uhr).

Schellmanns Kollegen aus größeren Häusern, die schon wieder mehr Covid-Patienten behandeln, berichten darüber, dass nun andere Patienten kommen als noch im Dezember. "Ich denke, wir können mit deutlich jüngeren Patienten rechnen." Die Behandlung ändert das erst mal nicht. "Die Menschen kommen ja zu uns, wenn sie richtig krank sind – wir haben das Gefühl, da wird deutlich mehr auf uns zukommen", befürchtet der Oberarzt. Das Infektionsgeschehen könne noch rasanter werden, als noch vor wenigen Wochen. "Vor allem, weil die Leute müde sind und auch politisch die notwendigen harten Entscheidungen nicht getroffen werden. Daran hapert es." Zudem müssten die Menschen sich auch ihrer Eigenverantwortung bewusst werden.

Hintergrund > Gesamtzahl Intensivbetten: 23.793 > Intensivbetten aktuell belegt: 20.368 > Intensivbetten aktuell [+] Lesen Sie mehr > Gesamtzahl Intensivbetten: 23.793 > Intensivbetten aktuell belegt: 20.368 > Intensivbetten aktuell frei: 3425 > Davon covid-spezifische Intensivbetten aktuell frei: 1464 > Covid-Fälle auf Intensivstation: 4355 (+211/Vortag) (Zahlen deutschlandweit/Quelle: Divi-Intensivregister, Stand: 6. 4. 2021, 15 Uhr)

[-] Weniger anzeigen

Aktuell laufen die Kliniken noch im Normalbetrieb: Geplante Operationen finden statt, die Isolierstationen waren von der Bettenanzahl her reduziert. "Wir wären sicher früher in den Krisenmodus gegangen", meint Schellmann. "Gedanklich sind wir es schon seit zwei Wochen." Aber die Finanzierung der Krankenhäuser funktioniert nur, wenn Operationen stattfinden, nur daran können die Kliniken (und zwar alle) Geld verdienen.

Bis zum Jahr 2003 wurden allgemeine Krankenhausleistungen über individuelle Pflegesätze vergütet, die je Tag des Krankenhausaufenthaltes zu zahlen waren. Diese tagesbezogenen Pflegesätze wurden unabhängig davon berechnet, wie hoch der Behandlungsaufwand für einzelne Patientinnen und Patienten tatsächlich war. Danach wurde auf die Fallkostenpauschale umgestellt. Rentabel sind Operationen und möglichst schnelle Entlassung. Unrentabel ist die Behandlung von Menschen, deren Behandlung lange dauert und die sehr personalaufwendig ist. Auf Corona-Patienten im Krankenhaus trifft oft beides zu. Hinzu kommt: Die kleinen Kliniken bekommen jetzt keine Corona-Zuschüsse mehr – im Gegensatz zu großen Kliniken. "Das ärgert mich extrem", sagt Schellmann.

Aber auch die Neckar-Odenwald-Kliniken werden über kurz oder lang wieder in den Krisenmodus zurückkehren müssen. Denn die Patienten werden kommen, da ist sich Schellmann sicher. "Sie werden jünger sein, aber schwerer erkranken, die Behandlung wird sicher länger dauern. Wie es wirklich wird, wissen wir noch nicht. Wir haben aber gelernt, dass die Patienten viel Aufwand brauchen. Wir müssen sehen, ob wir das schaffen können." Das Nadelöhr sei nicht das Material, sondern das Personal. "Das war schon in der zweiten Welle das Problem." Nicht jeder kann einen Beatmungsplatz bedienen. Abhilfe schafften in der zweiten Welle Bundeswehrsoldaten und Mitarbeiter des DRK, die in den Kliniken eingesetzt wurden. "Die Bundeswehrler waren zum Teil Sanitäter mit intensivmedizinischer Erfahrung. Die haben ihre Sache gut gemacht", erzählt Schellmann. Auch die Hilfe des DRK wird geschätzt: "Manchmal geht es ja auch nur darum, etwas durch die Schleuse zu reichen, damit sich die Fachkräfte nicht wieder komplett an- und ausziehen müssen." Auch Kleinigkeiten können Entlastung schaffen.

Es gibt aber auch Positives zu berichten aus der Wellenpause. Zum Beispiel die Impfungen: "Man geht anders zur Arbeit. Die Furcht, die mitgespielt hat, ist nicht mehr da." Einige Ärzte und Schwestern wurden im Kreisimpfzentrum geimpft. Die NO-Kliniken haben teils auch selbst geimpft, nicht alle nahmen das Angebot an. "Es gab viele Fragen, das hat man gemerkt", berichtet Schellmann, der selbst einer der Impfenden war. Positiv war auch, dass vor wenigen Tagen ein Covid-Patient von der Beatmung genommen werden konnte, der zuvor mehr als 1000 Stunden beatmet werden musste.

Negativ ist aber die Inzidenz, wobei das Klammern an dieser Zahl dem Mediziner missfällt. "Zu uns kommen die Menschen, wenn sie schwer krank sind. Egal, wie hoch die Inzidenz ist und ob die Gesundheitsämter Fälle melden oder nicht, ob getestet wird, oder nicht."

Um die Situation in den Griff zu bekommen, müsse es endlich klare Direktiven geben. "Nur so kann es funktionieren." Die Menschen müssten sich ihrer Verantwortung (wieder) bewusst werden und nicht nur auf die Politik schauen. "So einfach ist es nicht", findet Schellmann. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen steigt täglich. 4355 Covid-Patienten mussten in Deutschland am 6. 4. intensivmedizinisch betreut werden. Das waren 211 mehr als am Vortag. "Es wird eng", sagte Matthias Schellmann nach Weihnachten. Jetzt, nach Ostern, passt der Satz leider wieder ...