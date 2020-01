Von Heiko Schattauer

Mosbach. Im Vorfeld der in vielerlei Hinsicht wegweisenden Kreistags-Sitzung am 29. Januar hat die RNZ bei den Vorsitzenden der im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises vertretenen Fraktionen nachgefragt, wie man die Situation der Kliniken, die verschiedenen Pläne und Überlegungen, die Ängste und Sorgen der Bürger oder auch den Informationsfluss bewertet. So oder so, bis kommenden Mittwoch müssen sich die Kreisräte und Kreisrätinnen ein abschließendes Bild machen – und abermals wichtige Weichen für ein (bessere) Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken stellen.

1. Auch wenn sich die Vorzeichen dieser Tage mehrfach verändert haben und auch das Thema (Teil-)Privatisierung mit auf dem Tisch liegt: Wie denkt man in Ihrer Fraktion über das im Dezember vorgestellte Struktur- und Maßnahmenpaket? Reichen die geplanten Maßnahmen aus, um die gewünschten Einsparungen zu erzielen? Sind sie tatsächlich stimmig?

Der Maßnahmen- und Strukturplan ist eine gute Grundlage für ein Zukunftskonzept der Kliniken. Ob er alleine ausreicht für die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit für Kreis und Kommunen, ist aber nach derzeitigem Erkenntnisstand zweifelhaft.

2. Ohne eine Entscheidung zu jenem Paket und den damit verbundenen Planungen vorwegzunehmen: Wie einig ist man sich in Bezug auf die möglicherweise folgenreiche Abstimmung (in Bezug auf den Maßnahmenplan)? Oder andersherum gefragt: Wie sehr gehen die Meinungen zu den Strukturmaßnahmen auseinander?

Unsere einhellige Meinung ist, dass wir die dauerhafte Tragfähigkeit der Kliniken erreichen müssen. Das Konzept ist ein Baustein hierfür. Aber es braucht aus unserer Sicht noch mehr.

3. So das Maßnahmenpaket tatsächlich kommt, muss es sich schnell bewähren. Ist die vorgegebene Zeit, in der die Veränderungen wirken sollen, nicht sehr knapp?

Die Zeit ist natürlich knapp bemessen. Aber ein weiteres Jahr wie 2019 überstehen weder der Kreis noch die Kommunen. Von daher ist der Zeitdruck für alle da.

4. Auch die Bevölkerung treibt die Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken schon lange um. Nun sind es die Einschnitte, die der Struktur- und Maßnahmenplan mit sich bringen würde, die den Menschen sorgen bereiten. Können Sie die Ängste nachvollziehen?

Die Ängste kann man absolut nachvollziehen. Habe ich auch in Zukunft mein Krankenhaus in der Nähe? Werde ich auch in Zukunft umfassend versorgt? Viele Fragen, aber derzeit sind keine befriedigenden Antworten möglich, die für Sicherheit sorgen könnten. Die Ängste beziehen sich aber auch auf die generelle gesundheitliche Versorgung in Zukunft und schließen die Versorgung mit Allgemeinmedizinern vor Ort mit ein.

5. Vor allem die geplante Schließung der Gynäkologie/Geburtshilfe in Mosbach bewegt die Menschen, sorgt für viel Kritik. Sollte man eine so "sensible" Abteilung nicht doch an beiden Klinik-Standorten vorhalten?

Geburtshilfe in Mosbach wie in Buchen wäre natürlich das Allerbeste. Ich kann ein Angebot aber nur dann aufrecht erhalten, wenn es auch mit Personal hinterlegt ist. Das ist nach Aussage der Klinikleitung aber in Mosbach sehr kritisch zu sehen.

6. Zuletzt standen auch Überlegungen zu einer Teilprivatisierung im Fokus; parallel zum Maßnahmenpaket sollte sie als Option verfolgt werden. Der Gesundheitsausschuss hat sich nun dafür ausgesprochen, die Suche nach einem "strategischen Partner" zunächst ruhen zu lassen. Wie steht Ihre Fraktion zu einem Modell einer (Teil-) Privatisierung?

Wir stehen einem solchen Modell sehr offen gegenüber. Mehr unternehmerisches Denken und Handeln und Verantworten hätte wahrscheinlich schon die letzten Jahre den Kliniken sehr gut getan.

7. Um abschließend noch einmal auf das Thema Information zu kommen: Fühlt(e) man sich als Fraktion/Kreisrat immer ausreichend über Lage und Hintergründe informiert? Oder gab/gibt es noch offene Fragen? Etwa auch bezüglich Konzept/Kosten des Maßnahmenpakets?

Der Kreistag kann nicht die Aufgaben der Klinikleitung oder auch des Aufsichtsrates wahrnehmen. Daher müssen vor allem dort die Informationen vorliegen und notwendige Entscheidungen getroffen werden. Als Kreisräte müssen wir einschreiten, wenn die Lage so prekär ist wie heute. Und zum Zustandekommen dieser Lage und auch zu den Aussagen im Maßnahmenplan und den darin geäußerten Annahmen für die Zukunft gibt es sehr wohl noch eine große Zahl offener Fragen! Diese müssen geklärt werden, bevor ein solches Konzept umgesetzt wird und die Strukturen umgekrempelt werden.

