Rund 240 000 Euro gehen in Form der zweiten Corona-Prämie vom Bund an den Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken. Weitere 200 000 Euro sind für den Standort Buchen zugesagt. Foto: Schattauer

Mosbach/Buchen. (rnz/lra) Aktuell sind sie wieder besonders gefragt, die Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Kliniken an den Standorten Mosbach und Buchen. Und mit der dritten Coronawelle, die auf den Stationen längst angekommen ist, erreicht die Krankenhäuser nun auch eine erfreuliche Nachricht. "Die zweite von der Bundesregierung für 2020 beschlossene sogenannte ,Corona-Prämie’ kommt diesmal beiden Standorten der Neckar-Odenwald-Kliniken zugute. Für Buchen sind es rund 200.000 Euro, für Mosbach etwa 240.000 Euro", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Landratsamtes.

In der ersten Bonusrunde im vergangenen Jahr war der Standort Mosbach eigentlich noch leer ausgegangen, die Prämie des Bundes war seinerzeit explizit nach Buchen gegangen. Die Beschäftigten in Mosbach erhielten damals nach den Ausführungen des Landratsamtes einen Bonus aus Eigenmitteln.

"Derzeit laufen Gespräche zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat bezüglich des Berechtigten- und Verteilungsschlüssels, da wiederum einschränkende gesetzliche Vorgaben dafür sorgen, dass nicht alle Mitarbeiter durch die Prämie begünstigt werden dürfen", erklärt Marion Günther, Pressereferentin des Landratsamts.

Mit der Corona-Prämie soll die besondere Belastung der Beschäftigten im vergangenen Jahr in den covidversorgenden Kliniken gewürdigt werden. Geschäftsführer Frank Hehn ist sehr froh, dass diesmal vom Bund direkt beide Standorte berücksichtigt wurden. "Die Leistung unserer gesamten Belegschaft war und ist immer noch riesengroß, ganz gleich an welchem Standort. Deshalb ist so eine Anerkennung das richtige Signal."

Bundesweit erhalten rund 1000 Krankenhäuser mit weniger als 500 Betten eine Prämie, wenn dort 2020 eine bestimmte Mindestzahl von Covid-19-Fällen behandelt wurden.