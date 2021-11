Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit einem Defizit von knapp 6,2 Millionen Euro (bei einem Gesamtumsatz von rund 84 Millionen Euro) schlossen die Neckar-Odenwald-Kliniken das Jahr 2020 besser ab als geplant. Zur Erinnerung: Im "Rekordjahr" davor lag das Minus bei satten 14 Millionen Euro. Dieses Jahr soll das Defizit erneut geringer ausfallen – mit den angepeilten 5,7 Millionen Euro wird es allerdings immer noch deutlich in den roten Zahlen liegen. Damit stehen die Neckar-Odenwald-Kliniken im Landesvergleich jedoch keinesfalls alleine da.

Knapp zwei Drittel der Krankenhäuser in Baden-Württemberg befürchten dieses Jahr ein "finanzielles Desaster" – so viele wie noch nie. Das geht aus dem sogenannten BWKG-Indikator hervor, einer regelmäßigen Befragung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) unter ihren Mitgliedseinrichtungen. Laut BWKG handelt es sich um die schlechtesten Werte seit Erhebungsbeginn 2010. 92,6 Prozent der Krankenhäuser haben zudem Probleme, offene Pflegestellen zu besetzen. Auch das ist ein neuer Höchstwert.

Heiner Scheffold, Vorsitzender der BWKG, sprach von einer dramatischen Situation. "Mitten in der Pandemie droht den Krankenhäusern, die ja ein zentraler Baustein in der Pandemiebekämpfung sind, ein finanzielles Desaster." Daher sei jetzt schnelles Handeln des Bundes, aber auch des Landes gefordert: "In der vergangenen Woche hat die Landesregierung beschlossen, dass die Krankenhäuser 40 Prozent ihrer Intensivkapazitäten für Covid-19-Patientinnen und -Patienten bereithalten müssen. Wie die daraus folgenden finanziellen Belastungen ausgeglichen werden sollen, ist bislang nicht geklärt." Auch für das kommende Jahr müsse ein wirksamer Schutzschirm für die Finanzen der Krankenhäuser etabliert werden, so Scheffold.

Dem kann Landrat Dr. Achim Brötel nur zustimmen. "Ohne die Neckar-Odenwald-Kliniken hätten wir den Kampf gegen das Virus schon verloren gehabt, noch ehe er überhaupt begonnen hat", erklärte er mit Blick auf die Ergebnisse des BWKG-Indikators. "Es waren bislang nicht nur bei uns, sondern überall nachweislich vor allem die kleineren Krankenhäuser im ländlichen Raum, in denen die meisten Covid-Patienten behandelt wurden", betont Brötel.

Das Mindeste, was man in einer solchen Situation erwarten dürfe, "ist dann aber, dass Bund und Land die daraus resultierenden finanziellen Nachteile ausgleichen. Es kann doch nicht sein, dass Städte, Gemeinden und Landkreise auch noch jetzt als Ausfallbürgen für eine verfehlte Gesundheitspolitik und eine in sich kranke Krankenhausfinanzierung herhalten müssen", macht Brötel deutlich.

Von Beginn der Pandemie an hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Klinken in Mosbach und Buchen "Herausragendes geleistet – oft bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und manchmal sogar darüber hinaus", so der Landrat. "Dafür schulden wir ihnen großen Dank und hohe Anerkennung."

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurden 21 positiv auf das Coronavirus getestete Personen in den Neckar-Odenwald-Kliniken behandelt, 14 in Buchen und sieben in Mosbach, wie der Ärztliche Leiter, Priv. Doz. Dr. med. Harald Genzwürker, auf RNZ-Anfrage mitteilte. Insgesamt drei Corona-Patienten würden intensivmedizinisch betreut.

Genzwürker rechnet allerdings damit, dass deren Zahl in den kommenden Wochen noch steigen wird. Bereits terminierte Operationen sollen noch stattfinden, weitere nicht akute elektive Eingriffe werde man zunächst aber nicht mehr einplanen, erklärt der Mediziner. "Die Zahl der Beatmungsplätze ist sehr begrenzt", und die Kapazitätsgrenzen seien erreicht.

Mit der Eröffnung einer zweiten Isolierstation in Buchen habe man die Bettenkapazität dort bereits von 16 auf nun 30 erhöht. In Mosbach umfasse die Isolierstation aktuell elf Betten. "Im vergangenen Jahr hatten wir um die Weihnachtszeit herum sechs Isolierstationen, jeweils drei pro Standort mit insgesamt 77 Betten", erklärt Genzwürker. "Damals lag die Inzidenz allerdings deutlich unter dem aktuellen Wert, was die Schutzwirkung der Impfung aus meiner Sicht klar beweist."