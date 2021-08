Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Inzidenz soll schon ab dem kommenden Montag in Baden-Württemberg keine Rolle mehr spielen. Das teilte am Mittwoch das Sozialministerium des Landes auf Twitter mit. Stattdessen soll (inzidenzunabhängig) künftig die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) greifen. Während für die Innengastronomie ein negativer Schnelltest ausreichend sein soll, werden für kulturelle Veranstaltungen im Innenbereich sowie für den Besuch einer Disco oder eines Clubs PCR-Tests erforderlich sein. Dafür sollen sie aber "unter Vollbelastung öffnen" dürfen. Heißt: Die Personenobergrenze fällt weg. Doch was bedeutet das für den Neckar-Odenwald-Kreis?

"Das Land hat angekündigt, bereits zum 16. August eine grundlegende Änderung des Corona-Managements, angelehnt an den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz, zu vollziehen. Wie diese Regelungen im Detail aussehen, ist bislang nicht bekannt; die genauen Vorgaben des Landes werden erst am Wochenende veröffentlicht. Mit der Begründung ist erst einige Tage später zu rechnen", berichtet Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach. Auch das Landratsamt konnte noch keine Angaben machen. Denn außer der Twitter-Meldung hat das Sozialministerium noch nichts verlautbaren lassen. "Auch wir bekommen handfeste Informationen wohl erst am kommenden Wochenende. Sobald wir etwas Konkretes wissen, werden wir das kommunizieren", sagte Pressesprecher Jan Egenberger.

In der Gastronomie ist man nicht begeistert: "Offiziell wissen wir wie immer noch nichts", meint Bernadette Martini, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Landkreis. Sie verstehe zwar, dass man so mehr Leute zur Impfung bewegen wolle, "aber das wieder auf unseren Rücken auszutragen, ist nicht in Ordnung". Dass Baden-Württemberg nun "als einziges Bundesland im Hau-Ruck-Verfahren diese Regelung bereits ab Inzidenz null umsetzen" wolle, sieht sie skeptisch. "Die Buchungen sind seit Corona sehr kurzfristig geworden. Und warum sollte man hierher reisen, wenn die Beschränkungen größer sind als in anderen Bundesländern, in denen die 3G-Regel erst ab einer Inzidenz von 35 oder gar 50 greift?"

Sie erinnert sich noch gut an die Situation, als die Gastronomie vor einigen Wochen unter besagter 3G-Regel wieder öffnen durfte. Erst als diese fiel, sei wirklich wieder ein Andrang da gewesen. "Natürlich gibt es jetzt viel mehr Geimpfte als zu diesem Zeitpunkt", räumt Martini ein. Sie geht aber davon aus, dass sich die neue Regelung erneut auf den Umsatz und die Buchungszahlen auswirken wird. "Wer nicht geimpft oder genesen ist, dem ist der Aufwand oft zu groß, einen Nachweis zu erbringen, wenn er nur einen Kaffee trinken gehen möchte", glaubt sie. Und das wirke sich natürlich auf die sogenannte "Laufkundschaft", die spontanen Gäste, aus.

Ähnlich sieht das auch Götz Grundmeier. Er ist Geschäftsführer des Sockenbacher Hofs in Strümpfelbrunn. "Die Hemmschwelle ist damit wieder da. Als wir nach dem Lockdown aufgemacht haben, hatten wir deshalb kaum Gäste. Bei uns rechne ich, wenn die neue Regelung kommt, mit relativ wenig Umsatzeinbrüchen. Das liegt aber daran, dass der Großteil unsere Stammgäste bereits geimpft ist und viele Hotelgäste schon jetzt fragen, ob wir einen Impfnachweis sehen wollen."Auch er sieht das Problem eher bei den spontanen Gästen: "Man muss sich bewusst machen, dass jeder Gast, den wir wegen eines fehlenden Nachweises nicht reinlassen können, noch mehr Gäste mit dabei hat – man verliert also nicht nur einen, sondern vier oder fünf auf einen Schlag."

Der höhere Personalbedarf wird ebenfalls eine Rolle spielen. Schließlich müssen die Nachweise kontrolliert werden. Sowohl in der Gastronomie als auch andernorts. In der Katzenbuckel-Terme brauchte man seit der Wiederöffnung keinen 3G-Nachweis. Lediglich die Kontaktdaten werden erfasst, teilt Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas mit. "Derzeit kann man die Tickets am Kassenautomaten lösen. Wenn jetzt kontrolliert werden soll, müssen wir auf ein Handkassensystem umstellen. Die Umsetzung wird personalintensiv sein."

Aktuell bleibt ihm und anderen Gemeindeoberhäuptern (wie auch dem Landratsamt) aber nichts anders übrig, als abzuwarten, wie die neue Verordnung wirklich lauten wird. Obrigheims Bürgermeister Achim Walter findet dazu klare Worte: "Die Gemeinden sind ja bereit, das alles mitzutragen. Aber ich verstehe nicht, dass man das jetzt so kurzfristig machen muss. Bei der momentan niedrigen Inzidenz wäre doch eine Vorlaufzeit von ein oder zwei Wochen durchaus drin gewesen. Dann hätten sich Behörden, Gewerbetreibende und Bürger darauf vorbereiten können." Das Sozialministerium hat nach eigener Aussage "die Schwierigkeit der Umsetzung im Blick". Der Plan: "Wir werden in der Verordnung eine einwöchige Übergangsfrist einbauen, damit sich die Menschen auf die neue Situation einstellen können."

Des Weiteren gibt Walter zu bedenken, dass die Gemeinden zwar schnell ihre Testzentren bei Bedarf wieder hochfahren könnten – jedoch könne man dort aktuell nur Schnelltests, aber keine PCR-Tests vornehmen. Auch Bernadette Martini plant schon, im Hotel und Restaurant Lamm wieder Schnelltests anzubieten. "Ich habe schon auf Gutdünken alle abtelefoniert, die die Tests vornehmen können. Ich weiß aber natürlich nicht, ob wir da jetzt wieder Volldampf fahren müssen." Die Stadt Mosbach teilt mit: "Wir werden auch weiterhin an dem Angebot des gemeinsam mit dem DRK Mosbach betriebenen Kommunalen Testzentrums Mosbach festhalten. In den vergangenen Monaten wurden die Öffnungszeiten bei entsprechender Nachfrage immer wieder dem Bedarf angepasst – sofern es die personellen Kapazitäten zulassen. Stadt und DRK werden die weitere Entwicklung ab Montag im Auge behalten und bei Bedarf nachsteuern."

Wofür genau Ungeimpfte und Nicht-Genesene künftig einen PCR-Test vorlegen müssen, dazu konnte das Sozialministerium am gestrigen Donnerstag noch keine konkreten Angaben machen. "Wie arbeiten mit Hochdruck daran, das Regelwerk zu erstellen", heißt es aus der Pressestelle. Der genaue Wortlaut bleibe abzuwarten. Auch die Frage, ob der Kinogang als "kulturelle Veranstaltung im Innenbereich" zu werten sei – und somit eines PCR-Tests bedürfe – blieb unbeantwortet. Der Landesregierung sei es wichtig, Geimpften so schnell wie möglich ihre Freiheiten zurückzugeben, betont das Ministerium stattdessen. Da habe man nicht noch lange warten wollen. Bereits jetzt böten viele privat betriebenen Testzentren oder Apotheken PCR-Tests auf Selbstzahlerbasis an. "Diese sind kostenpflichtig. Die Impfung aber ist umsonst. Jeder kann frei entscheiden, auf welchem Ticket er die Angebote wahrnimmt", erklärte die Pressestelle.

Was also genau auf die Baden-Württemberger und damit auch den Neckar-Odenwald-Kreis ab Montag zukommt, bleibt noch bis zum Wochenende abzuwarten. Erst danach können sich Behörden, Gewerbetreibende und Bürger auf die neue Verordnung einstellen.