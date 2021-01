Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Der erste Schritt ist meist der schwierigste – und auch die folgenden sind alles andere als leicht. Doch wer die eigene Sucht erkennt, sich sein Problem eingesteht und am Konsumverhalten etwas ändern will, dem wird im Neckar-Odenwald-Kreis geholfen. "Alleine muss das niemand durchstehen", verspricht Psychologin Dr. Martina Kirsch im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Seit einem Jahr gibt es die Suchtberatungsstellen unter der Trägerschaft der evangelischen Stadtmission Heidelberg in Mosbach und Buchen. "Fast 600 Menschen haben sich in den vergangenen zwölf Monaten an uns gewandt", berichtet Leiterin Kirsch und zieht eine positive Bilanz. Obwohl (oder gerade weil) die Corona-Pandemie die Situation für viele Suchterkrankte verschärft habe – "durch Jobverlust, finanzielle Nöte und weniger Freizeitmöglichkeiten zur Ablenkung das Konsumverhalten sowie die Konflikte in den Familien zugenommen haben", so die Psychologin –, sei das Hilfsangebot bisher gut angenommen worden.

Eigentlich wollte man mit den Beratungsstellen in der Ölgasse 5 (Mosbach) und in der Dr.-Konrad-Adenauer-Str. 1 (Buchen) zwei zentrale Orte schaffen, die einfach und anonym für die Ratsuchenden zu erreichen sind. Durch die getroffenen Hygienemaßnahmen finden die offnen Sprechstunden (dienstags in Mosbach, donnerstags in Buchen) jedoch aktuell nur telefonisch oder als Videokonferenzen statt. Dabei sei kein Beratungsgespräch wie das andere, erklärt Ercan Efe. Auf die eine oder andere Weise gehe es aber immer um Stigmatisierung, Identität, Selbstfürsorge und Zwischenmenschlichkeit, so der stellvertretender Leiter der Suchtberatung im Neckar-Odenwald-Kreis.

Hintergrund Eine Abhängigkeit wird gemäß der WHO anhand von sechs Kriterien definiert. Werden mindestens drei Punkte über den Zeitraum eines Jahres erfüllt, gilt man als abhängig. > Starker Wunsch und/oder Zwang, zu konsumieren; > verminderte Kontrollfähigkeit (bzgl. [+] Lesen Sie mehr Eine Abhängigkeit wird gemäß der WHO anhand von sechs Kriterien definiert. Werden mindestens drei Punkte über den Zeitraum eines Jahres erfüllt, gilt man als abhängig. > Starker Wunsch und/oder Zwang, zu konsumieren; > verminderte Kontrollfähigkeit (bzgl. Beginns, Menge und/oder Beendigung der Einnahme); > körperliche Entzugssymptome; > Toleranzentwicklung (Wirkverlust bzw. Dosissteigerung); > erhöhter Zeitaufwand und Vernachlässigung anderer Vergnügungen zugunsten des Substanzkonsums; > fortgesetzter Konsum trotz eintretender Folgeschäden. (cao)

Als "Süchtige" bezeichnet Efe seine Gesprächspartner deshalb nie, spricht stets von "Menschen mit einer Substanzgebrauchsstörung". Denn der negativen Dialektik des Philosophen Theodor W. Adorno folgend, sei auch die Sucht immer nur ein Teilbereich der Identität, auf die man als Erkrankter aber stets reduziert werde. "Dass die Person gleichzeitig auch Elternteil, Onkel, Bruder, Kind oder Kollege ist, geht mit der Stigmatisierung als ,Süchtiger’ verloren", betont der Sozialpädagoge.

Die Scham davor sei bei den Betroffenen groß, "weil in unserer Leistungsgesellschaft eine Sucht fälschlicherweise mit einer Niederlage, einem moralischen Defekt gleichgesetzt wird", so Efe. Daher gelte es, den Erkrankten auf Augenhöhe zu begegnen, ergänzt Kirsch. "Wir geben keine Anweisungen von oben herab, sondern gehen auf die individuellen Lebenssituationen ein, haben Verständnis und suchen gemeinsam im Gespräch nach Lösungen", macht die Leiterin der Suchtberatung deutlich.

Die Ursache einer Suchterkrankung liege meist in einer Entwicklungsstörung, hervorgerufen etwa durch Missbrauch, Traumata, Vernachlässigung, dem Fehlen von Bezugspersonen und zwischenmenschlichen Kontakten in der Kindheit oder Jugend, sagt Efe. Eine pauschale Erklärung gebe es aber nicht. In den Rauschmitteln fänden die Betroffenen eine Kompensation und funktionalisierten ihren Konsum. "Mit dem ursprünglichen Genuss hat eine Substanzgebrauchsstörung nichts mehr zu tun." Das müssten die Betroffenen erkennen, in den Beratungsgesprächen stelle man die Weichen dafür. Die Bedeutung der Selbstfürsorge sowie der Wille, die Sucht zu bekämpfen, werde den meisten erst bewusst, "wenn sie eine Bezugsperson gefunden haben, die ihnen so wichtig ist, dass sie für diese ihr Verhalten ändern und gesünder leben wollen", sagt der Sozialpädagoge mit einer Ausbildung zur psychoanalytischen Suchttherapie.

Das Hilfsangebot der Suchtberatungsstellen der evangelischen Stadtmission Heidelberg ist dabei groß. So gibt es nicht nur die offene Sprechstunde, regelmäßige Einzelberatungen, Gruppensitzungen und die Begleitung von Erkrankten bei einer Substitutionstherapie. "Wir vermitteln auch Kontakte zu Selbsthilfegruppen und unterstützen dabei, einen Platz für einen stationären Entzug zu bekommen", erklärt Kirsch. Mit rund 230.000 Euro bezuschusst der Landkreis die Suchtberatung, was rund 67 Prozent der Kosten entspricht. Circa 18 Prozent trägt das Land Baden-Württemberg, die restlichen Aufwendungen sind im Eigenanteil der evangelischen Stadtmission zu erbringen.

Obwohl der Alkoholmissbrauch leicht stagniert, stehe er weiterhin unangefochten auf Platz eins der Abhängigkeiten, so Kirsch. Platz zwei teilten sich der Konsum von Opiaten und Cannabis. Dahinter folgt die Glücksspielsucht. "Durch die neue bundesweite Möglichkeit zum Online-Glücksspiel wird dieser Bereich in den kommenden Jahren aber sicherlich an Bedeutung in der Suchtberatung gewinnen", vermutet Efe.

Info: www.suchtberatung-nok.de, Tel.: (0 62 61) 86 71 40.