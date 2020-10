Region Mosbach. (schat) Vor Grau kommt Bunt. Und wie! Die Natur schert sich nicht um fiese, kleine Viren – und beschert unseren Fallzahl-geplagten Augen dieser Tage in der ganzen Region ein echtes Farbspektakel. Das mag zwar nur von kurzer Dauer sein, die Intensität des "Indian Summers" in der Neckar-Odenwald-Version tröstet aber über dessen überschaubare Ausdauer hinweg. In unserem Kopf überdauern die beeindruckenden Momentaufnahmen ja vielleicht ein wenig länger.

"Wer braucht schon Schloss Neuschwanstein, wenn es auch hier im Neckartal tolle Blicke auf Schlösser gibt", dachte sich RNZ-Fotograf Thomas Kottal am Samstag, als er sein (Tele-)Objektiv auf den bunten Obrigheimer Wald mit Schloss Neuburg mittendrin richtete. "Man muss sich nur Umgehungsstraße und Gewerbegebiet wegdenken oder ausblenden – und schon hat man ein Bild von wunderschönem Indian Summer", ergänzt Kottal schmunzelnd seine Herbst-Gedanken. Kurz zuvor hatte er bereits ein anderes, weniger romantisches, aber doch typisches Herbstbild geschossen. Der Schlepper mit dem Pflug auf dem schon weitgehend "umgedrehten" Ackerboden, umrahmt vom einsamen Laubbaum und dunklen Wolken, die von ergiebigem Regen künden – ein Stillleben unserer landwirtschaftlich geprägten Region.

Ein typisch-ländliches Stillleben.

Von denen finden sich aktuell wirklich jede Menge, da braucht es noch nicht mal den besonderen Blick oder ausgewählte Plätze. Oft zeigt sich der Herbst schon im Vorbeifahren, so wie Thomas Kottal oder den zahlreichen Pendler am sonst eher unspektakulären Mosbacher Kreuz.

Der Haken am goldenen Herbst ist indes hausgemacht – allzu lange wird er unser Auge nicht mehr erfreuen. Wer am Wochenende beispielsweise am Neckarufer in Haßmersheim unterwegs war, der konnte praktisch zusehen, wie eine ganze Jahreszeit ihren Abschied vorbereitet, auch wenn sie ganz offiziell noch bis 21. Dezember läuft. Es regnete gelb-goldene Pappel-Blätter, von der Sonne erwärmt und beleuchtet. "In den gemäßigten Zonen ist der Herbst die Zeit der Ernte und des Blätterfalls", sagt Wikipedia, die Online-Enzyklopädie. Wie recht sie hat. So oder so, die Allee am Neckar ist – gerade jetzt – ein echtes Idyll, ganz ohne menschliches Zutun.

Das bunte Spektakel um das Schloss Neuburg.

Auch, dass kaum ein Natur-Motiv in der Lyrik so häufig behandelt worden ist wie der Herbst, wissen die schlauen Leute von Wikipedia. Vor allem Rainer Maria Rilke hat sich da hervorgetan, aber auch die Bauern haben natürlich ihre Weisheiten: "Fällt das Laub zu bald, wird der Herbst nicht alt", heißt es da etwa. Nun ja: Schau’ mer mal, dann seh ma scho – könnte man mit einem weisen Fußballphilosophen aus dem Sommermärchenland antworten.

Früher oder später wird es vorbei sein mit dem bunten Herbst, das steht fest – selbst in Zeiten, in denen vieles nicht mehr ist, wie es sein sollte oder wie man es zumindest gewohnt war und ist. Solange freuen wir uns einfach am bunten wie stimmungsvollen Schauspiel, dieser Tage bekommt man drumherum ja ohnehin genug Tristest zu sehen. Und schließen mit einem letzten Spruch, der außerhalb jedes Zweifels steht: Auch der Herbst hat seine schönen Tage!

Info: Haben auch Sie den regionalen Indian Summer im goldenen Oktober schon festgehalten? Dann lassen Sie uns teilhaben und schicken Ihre schönsten Bilder per E-Mail an red-mosbach@rnz.de. Wir freuen uns auf Ihre Motive.