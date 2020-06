Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit 2019 ist der Neckar-Odenwald-Kreis Bio-Musterregion. Eine von insgesamt neun baden-württembergischen Musterregionen, in denen die ökologische Landwirtschaft regional gestärkt werden soll. Vom Land Baden-Württemberg gibt es deshalb Mittel, um einen Regionalmanager und weitere Aktionen zu finanzieren.

Die Regionalmanagerin für die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald ist Ruth Weniger. Und eine der Aktionen ist ein Fotoshooting in einigen Betrieben der Musterregion mit einem Fotografen. Beginn des Foto-Tages war bereits um 6.30 Uhr. "Wir starten beim Betrieb von Frank Fellmann in Kleineicholzheim", sagt Ruth Weniger. Fellmann hat sich auf die Aufbereitung von Saaten spezialisiert – auch exotische. "Aufbereiter für Getreide findet man an jedem Eck, für besondere Saaten muss man schon intensiver suchen", sagt Weniger. Fotografiert wurde aber auch bei der Mutterkuhherde und auf dem angrenzenden Hanffeld. Danach ging es weiter zur Verdi-Bildungsstätte in Mosbach. Eine bio-zertifizierte Kantine. Auch das ist eine Seltenheit.

Noch, wenn es nach Ruth Weniger geht. Die Agrarwissenschaftlerin begleitet das Projekt Bio-Musterregion schon von Beginn an. Zuerst war sie beim Fachdienst Landwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises maßgeblich an der Bewerbung für das Landesprogramm beteiligt. Inzwischen bringt sie die Bio-Musterregion vor Ort voran. "Es ist noch sehr viel zu tun", bilanziert sie. "Wir würden es gerne bekannter machen." Viele Vorträge hat Ruth Weniger schon gehalten, bei Vereinen und Verbänden gesprochen, die Musterregion vorgestellt. Zu ihrer Arbeit gehört, ökologische Erzeuger zu vernetzen und die Vermarktung der Produkte in der Region in Gang zu bringen. An mancher Stelle funktioniert das schon. Zum Beispiel in der Bio-Marktscheune in Dallau an der B 27. An anderer Stelle geht Ruth Weniger es gerade intensiv an. Sie will Bio-Regale aus der Region in die Supermärkte bringen. "In der kommenden Woche stehen die ersten Gespräche zwischen Landwirten und Einzelhändlern an", berichtet Weniger. Dabei geht es auch um ganz profane Dinge, wie zum Beispiel die Frage, wie der Barcode des Supermarkts auf die Linsen aus dem Odenwald kommt.

Ruth Wenigers Ziel ist es aber auch, alle Biobetriebe im Kreis kennen zu lernen und zu besuchen. Und doch melden sich immer wieder Landwirte, die Ruth Weniger nicht auf dem Schirm hatte. "Die Betriebe sind sehr froh darüber, dass es die Musterregion gibt. Gerade die Spezialisten." Aber es nehmen auch Landwirte Kontakt auf, die gerne auf Bio umstellen wollen.

Auch in der Bäckerei "Fritze Beck" in Großeicholzheim macht Jan Potente an diesem Tag Fotos. "Es ist alles gut organisiert und läuft prima." Potente ist der Fotograf, den das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz den Bio-Musterregionen für einen Tag zur Verfügung stellt. "Mit den Fotos können wir dann werben, Plakate drucken, Pressearbeit leisten", erklärt Ruth Weniger.

Auch, um Erzeuger und Verarbeiter zu erreichen. "Jeder, der einen Beitrag leisten will, ist dazu auch eingeladen." Händeringend ist Weniger zum Beispiel auf der Suche nach einem regionalen Produzenten von Bio-Grünkern. "Frustrierend ist es nicht. Man muss sich nur auf die Suche machen." So findet man dann auch Imker wie Ulrich Herrmann in Hirschlanden. Auch zu ihm führt die Foto-Tour. In Robern gibt es gleich zwei Stationen: Den Hofladen der solidarischen Landwirtschaft und die Bio-Weihnachtsbäume mit Shropshire-Schafen von Karl Friedel. Zum Abschluss wurde in "annas", dem Unverpacktladen von Anna Seeber in Mosbach fotografiert.

Auch Anna Seeber und die Verdi-Bildungsstätte sind immer wieder auf der Suche nach Bio-Produzenten aus der Region. So wie Ruth Weniger. Die stammt übrigens selbst aus der Landwirtschaft, die Eltern führten einen Hof. "Es war immer mein Traum, den Hof zu einem Bio-Betrieb umzubauen", sagt Weniger. Das hat sich leider nicht umsetzen lassen. "Die Bio-Landwirtschaft war schon immer ein Faible von mir." Und das merkt man der Regionalmanagerin auch an.

Info: Ruth Weniger, Tel.: (0 62 81) 52 12 16 17, E-Mail: Ruth.Weniger@neckar-odenwald-kreis.de