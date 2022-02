In Wald und Wiese sollen die Kindergartenkinder in Hüffenhardt schon bald unterwegs sein. Ein passendes Grundstück für die neue Einrichtung hat man bereits gefunden, im Gemeinderat ging es nun um Infrastruktur und Ausstattung des Naturkindergartens. Symbolfoto: Kern

Von Nadine Slaby

Hüffenhardt. Wer an einen Wald- oder Naturkindergarten denkt, der hat meist spielende Kinder vor einem Bauwagen am Waldrand vor Augen. So auch viele Hüffenhardter Gemeinderäte, die in der Sitzung am vergangenen Donnerstag auch darüber zu entscheiden hatten, ob der geplante Naturkindergarten einen Bauwagen oder eine stabile Hütte bekommen soll. Zur neuen Form des Naturkindergartens hatten sich die Räte schon vor geraumer Zeit bekannt. Und auch ein zu pachtendes Wiesengrundstück – unweit des Umspannwerks am Waldrand gelegen – ist inzwischen gefunden. Blieb also die Frage, ob die Kinder bei Regen in einen Bauwagen oder aber eine feste Hütte ausweichen.

Die künftige Leiterin des Naturkindergartens, Ute Beck, sowie Ortsbaumeister Thorsten Hahn stellten dem Gremium beide Varianten vor, sprachen sich aber eindeutig für die teurere Hüttenvariante aus. Bei beiden Optionen wäre ein Einebnen der Aufstellungs- bzw. Aufbaufläche sowie die Schotterung des Zufahrtswegs südlich des Grundstücks sowie eine Anlage von Stellplätzen nötig. Des Weiteren sind ein separates Nebengebäude und eine Biotoilette vorgesehen. Erwerbe man einen Bauwagen, so müsse man diesen noch mit einem Vordach versehen, um einen Schutz gegen Regen und Sonne herzustellen.

Alternativ und sowohl für Ute Beck als auch Thorsten Hahn die bessere Lösung war die von Hahn konzipierte Hütte. Dieser Aufenthaltsbereich mit einer deutlich größeren Grundfläche von 45 Quadratmetern ermögliche einen eigenen separaten Büro- und Lagerraum, der im Bauwagen nicht geschaffen werden könne. Ein Windfang könne mit Garderobenelementen ausgestattet werden. In einem Aufenthaltsraum, der wie im Bauwagen auch mit einem kleinen Küchenbereich sowie entsprechendem Mobiliar ausgestattet werden soll, könnten sich die Kinder auch bei widrigen Wetterverhältnissen aufhalten.

Dies, so Beck, sei in einem Bauwagen weniger der Fall, da es zu beengt wäre. Hier müsste beispielsweise bei Sturm in ein Ausweichquartier, sprich eine Turnhalle oder einen Gemeinderaum umgezogen werden. Ein solcher Wechsel, der nach ihrer Erfahrung immer häufiger vorkomme, verunsichere die Kinder, erläuterte Ute Beck.

Weitere Pluspunkte sah Hahn in der deutlich besseren Gasheizung der Hütte, die durch einen Gastank außerhalb versorgt werde und auch die Küche mit einem Gaskühlschrank speisen könne. So spare man sich das ständige Tauschen der Gasflaschen, wie es bei einem Bauwagen anfallen würde. Auch die Fotovoltaikanlage auf dem Dach für den benötigten Strom könne bei der Option Hütte größer ausgelegt werden.

Die hat jedoch auch ihren Preis. Während Hahn für den Bauwagen rund 152.000 Euro veranschlagte, würde die Hütte immerhin 207.000 Euro kosten. Ein Ass im Ärmel der Hüttenbefürworter war noch die lange Lieferzeit des Bauwagens, die man mit mindestens einem Jahr angab. Da die Realisierung der Hütte vom Bauhof übernommen und in Holzständerbauweise ausgeführt werden könne, sei hier gewissermaßen "gleich" ein Baustart möglich. Im Haushalt der Gemeinde Hüffenhardt sind 150.000 Euro für das Projekt veranschlagt. 60.000 Euro erhofft man sich als Zuschuss aus dem Ausgleichsstock.

Gemeinderat Erhard Geörg sprach sich für die Hütte aus. "Wir sollten jetzt nicht kleckern und ein anständiges Gebäude hinstellen." Ganz ähnlich sahen es auch Heiko Hagner und Bernd Siegmann. Letzterer lobte die Verwaltung ausdrücklich für die schnelle Arbeit. Sah das Konzept der Reduktion auf das Wesentliche aber nicht erfüllt. In die gleiche Kerbe schlug auch Oliver Hohenhausen. "Von einem einfachen Kindergarten und der Idee des Notwendigen sind wir inzwischen weit entfernt." Hohenhausen überlegte gar, ob eine Heizung notwendig sei. "Ja, absolut", hielt die künftige Leiterin dagegen – ohne Heizung werde heutzutage kein Kindergarten mehr genehmigt.

Gemeinderat Frank Stark brachte noch die Frage auf, was mit der Hütte geschehe, sollten die Kinderzahlen zurückgehen und der Kindergarten nicht mehr gebraucht werden. Einen Bauwagen könne man wegziehen und verkaufen. Eine zufriedenstellende Antwort wurde hier nicht gefunden.

Am Ende sprach sich das Gremium mehrheitlich für den Bau der Hütte und einstimmig für den im Folgenden eingebrachten Bauantrag aus.