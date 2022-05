Gundelsheim. (cao) Wie wird der Löwenzahn zur Pusteblume? Was macht die Wespenspinne so besonders? Und welches Tier hat die feinen Spuren im Waldboden hinterlassen – ein Wildschwein, ein Fuchs oder doch ein Reh? Fragen, auf die die meisten Erwachsenen wohl erst einmal keine konkrete Antwort geben können. Die Drei- bis Sechsjährigen aus dem Gundelsheimer Naturkindergarten allerdings schon. In dem Idyll hoch oben auf dem Calvarienberg lernen die Kinder seit etwas mehr als einem Jahr spielerisch ihre Umwelt kennen, lassen sich von der Natur begeistern. Zeit für die RNZ, sich diese besondere Bildungseinrichtung einmal genauer anzuschauen.

Erzieherin Ilona Krauß sitzt mit ein paar Kindern zusammen an einem kleinen Holztisch direkt vor dem umgebauten Bauwagen, der einen Rückzugsort bei Wind und Wetter bietet. Die Kleinen beobachten genau, wie sie die zähe gelbe Flüssigkeit langsam in kleine Gläschen füllt und mit einem Deckel verschließt. "Wir haben heute Löwenzahnhonig gemacht", sagt Krauß. "Davon darf jeder nun ein bisschen was mit nach Hause nehmen." "Da sind die Kinder richtig stolz drauf", ergänzt ihre Kollegin Stephanie Stahl. "Schmeckt ja auch echt klasse!"

Seit Frühlingsbeginn beschäftigen sich die jungen Entdecker schon mit der interessanten Pflanze, beobachteten die Entwicklungsstadien des Löwenzahns, machten Experimente und erforschten die Blume sogar unterm Mikroskop. "Das Projektthema haben sich die Kinder selbst ausgesucht, Partizipation ist ein wichtiger Teil unseres Konzeptes", erklärt Sonja Edelmann, die nicht nur eine Ausbildung zur Heilerzieherin gemacht, sondern mit Unterstützung der Stadt Gundelsheim auch Umwelt- und Naturpädagogik studiert hat.

Ziel des Naturkindergartens sei es, "den Kindern einen achtsamen und schätzenden Umgang mit der Natur und ihren Lebewesen zu vermitteln", erklärt Kita-Leiterin Elke Brackmann. Draußen sein und das Schöne an Flora und Fauna genießen, laute die Devise. Nur bei starkem Unwetter ziehe man sich in die Deutschmeisterhalle zurück, "ansonsten sind wir das ganze Jahr über hier oben". Selbst Regen erfreut die Kinder, denn dann macht es besonders Spaß, sich auf der eigens angelegten Matschrutsche auszutoben.

Was den Naturkindergarten von klassischen Kitas unterscheidet, erklären Krauß und Stahl: "Die Natur gibt, ohne Leistung dafür zu verlangen. Die Kinder können ihre Umwelt ohne die Hektik des Alltags genießen, hier oben auf dem Calvarienberg ist alles entschleunigt." Zudem sei es draußen viel leiser als in Spielzimmern, wo der Schalldruck durchaus zu gesundheitlichen Problemen führen könne, so Stahl.

Eltern (und vor allem Großeltern) seinen manchmal skeptisch, ob ihr Nachwuchs im Naturkindergarten auch richtig auf die Schule vorbereitet werde, berichtet Edelmann. "Auf jeden Fall", antwortet sie dann, "wir orientieren uns da klar an den Kriterien des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg". In der kindlichen Entwicklung spiele die Förderung der Motorik eine entscheidende Rolle, macht Brackmann deutlich, "wer gut klettern kann, ist auch kognitiv fit".

Natürlich gibt es im Naturkindergarten auch Bücher, ebenso Stifte und Papier zum Malen. Und auch Medienkompetenz wird vermittelt. "Wespenspinnen wickeln ihre Beute so schnell ein, dass man das mit bloßem Auge kaum sehen kann", erklärt Edelmann. "Als wir die Insekten im Herbst beobachtet haben, haben wir ein Video in Zeitlupe gemacht, um uns das genau anzuschauen", sagt sie. Die Natur ist wirklich beeindruckend.