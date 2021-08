Von Noemi Girgla

Mosbach. Mit 23 Jahren hat sich Alexandra Rommel kürzlich ganz bewusst dafür entschieden, eine Ausbildung in der Gastronomie zu beginnen. Damit gehört sie zu den gerade einmal acht jungen Leuten im Neckar-Odenwald-Kreis, die diesen Weg 2021 bislang eingeschlagen haben, wie die IHK Rhein-Neckar auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Dass die Gastronomie Nachwuchsprobleme hat, ist schon seit Jahren ein bekanntes Problem. "Die Branche wird oft schlechtgeredet. In vielen Köpfen herrscht noch eine Vorstellung von den Berufen, die schon lange überholt ist. Es gibt zahlreiche Vorurteile", meint Marius Thielecke, der Junior-Chef des Mosbacher Brauhauses, in dem Rommel ihre Ausbildung zur Restaurantfachfrau macht. Dabei habe sich in der Branche inzwischen viel geändert. Das Gehalt der Auszubildenden sei deutlich mehr geworden, die Work-Life-Balance habe sich enorm verbessert.

Planen, organisieren, managen

"Leider haben die meisten ein völlig falsches Bild von dem, was wir machen", bedauert Thielecke. Der Job bestehe eben nicht nur aus kellnern und Besteck polieren. "Wir planen Veranstaltungen, organisieren, managen." Umso mehr freut es ihn, dass Rommel von der IHK die Möglichkeit bekommen hat, neben ihrer Ausbildung auch eine Zusatzqualifikation im Hotel- und Gastronomiemanagement zu erwerben. "Das ist endlich mal eine vernünftige Neuerung für die Branche. Wir müssen mit der Zeit gehen."

An der Berufsschule fallen im Rahmen dieser Zusatzqualifikation für Rommel nun die Fächer Deutsch, Gemeinschaftskunde und Religion weg. "Dafür habe ich aber eine zusätzliche Fremdsprache", erzählt die Azubine. Zwischen Spanisch und Französisch könne sie wählen. Lediglich ihre Ausbildungszeit kann die 23-Jährige nun trotz Abitur nicht verkürzen. "Aber das nehme ich dafür gerne in Kauf", versichert sie. Den Wegfall der drei Fächer bewertet ihr Chef als positiv: "Wenn jemand Abitur gemacht hat, muss man in diesen Fächern nicht wieder bei Adam und Eva anfangen. Die sind eher für die Azubis wichtig, die von der Haupt- und Realschule direkt in die Ausbildung kommen."

Andere Pläne gehabt

Eigentlich hatte Alexandra Rommel vor, demnächst ein Studium zur Grundschullehrerin zu beginnen. Dann kam aber alles ganz anders. "Ich habe schon seit ich 16 war als Aushilfe in der Gastronomie gearbeitet. Damals wurde mir auch schon einmal das Angebot gemacht, in dem Bereich eine Ausbildung zu beginnen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich war nach dem Abitur zu vielseitig interessiert, als dass ich mich schon hätte festlegen können, habe alibimäßig erst mal ein Studium in Germanistik und Geschichte begonnen. Das war aber nichts für mich. Danach habe ich eine Ausbildung bei der Polizei angefangen – und ebenfalls nach eineinhalb Jahren beendet", beschreibt sie ihren bisherigen Werdegang.

Jetzt habe sie sich gesagt, sie sei zu alt, um nichts zu machen, wollte noch einmal studieren, einen sicheren Beruf mit einem soliden Gehalt ergreifen. Im Herbst hätte es losgehen sollen. "Durch Corona ist mein Nebenjob in der Gastronomie natürlich weggefallen. Ich habe quasi ein Jahr lang gar nicht gearbeitet. Das war ganz schrecklich", erzählt sie. Als das Lokal, in dem sie arbeitete, auch nach dem Lockdown geschlossen blieb, fragte sie im Brauhaus nach einem Aushilfsjob auf 450-Euro-Basis. Sie arbeitete direkt eine Probeschicht im Service mit, tags darauf fragte Marius Thielecke, ob sie nicht Lust hätte, die Ausbildung zu machen.

Entscheidung für eine schwer getroffene Branche

"Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, eine Pro-und-Contra-Liste aufgestellt und mich letztlich dafür entschieden", blickt Rommel ein paar Wochen zurück. Es habe sich einfach richtig angefühlt, und auch ihre Freunde und Familie hätten ihr geraten, das Angebot anzunehmen. Letztlich überzeugte sie die Möglichkeit der Zusatzqualifikation.

Weshalb sie sich für die momentan schwer gebeutelte Branche entschieden habe? "Auch wenn gerade viele meinen, die Gastronomie sei nicht mehr krisensicher – sie wird niemals aussterben. Die Menschen brauchen es dringend, herauszugehen und zu leben. Das merkt man gerade jetzt. Es ist unheimlich viel los. Wir bekommen die ganze Zeit positives Feedback von den Gästen, wie schön es ist, wieder ins Lokal zu gehen und wie sehr sie es vermisst haben. Es ist das, was die Gesellschaft braucht. Natürlich müssen wir arbeiten, wenn der Rest feiert. Aber das ist in vielen Berufen so, nur darüber redet so gut wie keiner. Bei der Polizei musste ich das auch, in Krankenhäusern oder in der Pflege ist es nicht anders. Aber in der Gastronomie sind wir flexibler", erklärt die angehende Restaurantfachfrau.

"Das Wichtigste ist, dass Arbeitsklima und -bedingungen passen. Darauf legen wir sehr großen Wert, und wir haben ein tolles Team", fügt Marius Thielecke noch hinzu. Rommel ergänzt: "Alles hängt von A bis Z am Team. Aber wenn es passt, ist es wie eine Familie." Eine vernünftige Planung sei ebenfalls unabdingbar, damit die Arbeitskonditionen stimmen, so der Junior-Chef. Aber Planung und Organisation machen den Beruf nun mal aus. Schließlich steckt hinter der Gastronomie um einiges mehr als nur kellnern und Besteck polieren.