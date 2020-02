Mosbach-Neckarelz.(rnz) Pädagoge, Kommunalpolitiker, Musiker – Bernhard Neureither hat sich auf vielen Feldern mit Herzblut engagiert. Am Montag ist der frühere Leiter der Clemens-Brentano-Schule Neckarelz, langjährige Stadtrat, Kirchenmusiker und Dirigent des Männergesangvereins "Sängerlust" Diedesheim im Alter von 88 Jahren verstorben.

Am 7. August 1931 in Heidelberg geboren, besuchte Bernhard Neureither die Volksschule und das Gymnasium in seiner Heimatgemeinde Handschuhsheim und die Klosterschule "Maria Tann" in Kirnach im Schwarzwald. Hier erhielt er eine außergewöhnlich gute musikalische Ausbildung und wurde bereits mit 16 Jahren Leiter des Schülerchors.

Auch in seinem Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg stand die Musik im Mittelpunkt. Hier leitete er den Studentenchor, mit dem er auch im Rundfunk auftrat. Die Abschlussprüfung des Studienfachs Musik, das die Gebiete Chorleitung, Violine und Orgel umfasste, schloss er mit der Bestnote ab.

Im September 1953 begann Bernhard Neureithers Lehrtätigkeit an der Grund- und Hauptschule Neckarelz. Hauptlehrer, ab 1974 Rektor, Seminarleiter und geschäftsführender Schulleiter der Mosbacher Schulen kennzeichnen seinen beruflichen Werdegang. 1995 ging Neureither nach 42 Jahren im Schuldienst in den wohlverdienten Ruhestand.

36 Jahre lang engagierte sich der Verstorbene im Gemeinderat – zunächst in der noch eigenständigen Gemeinde Neckarelz, später in Mosbach. Viele Jahre war er erster Bürgermeister-Stellvertreter, nahezu zwei Jahrzehnte Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. Für seine vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit erhielt er die Pfalzgraf-Otto-Medaille der Stadt Mosbach in Gold; der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker verlieh ihm das Bundesverdienstkreuz.

Zeitlebens galt Bernhard Neureithers große Leidenschaft der Musik: Seit 1953 war er Organist der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Neckarelz-Diedesheim, in der er von 1957 bis 64 auch den Kirchenchor leitete. Von 1960 bis 64 war er Orchesterleiter des Cäcilienvereins Neckarelz-Diedesheim. Mehr als 55 Jahre lang – von 1960 bis 2015 – gab er im MGV "Sängerlust" Diedesheim den Ton an. Ungezählte gesangliche Veranstaltungen hat Neureither in dieser Zeit mit großem Engagement für den Chor geplant, künstlerisch gestaltet und mit den Sängern erarbeitet. "Seine Kenntnisse und Fähigkeiten waren unerschöpflich. Er war der ,Motor’ unseres Vereins", schreibt der MGV im Nachruf auf seiner Internetseite.

Für seine großen Verdienste um den Diedesheimer Männerchor wurde der Verstorbene bereits vor 20 Jahren mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Nachdem er vor fünf Jahren sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegte, ernannte der Verein ihn zu seinem Ehrendirigenten. Der Deutsche Sängerbund hatte ihn bereits 2006 mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Bernhard Neureither hinterlässt seine Ehefrau Monika sowie drei Kinder und sieben Enkelkinder.

Die Trauerfeier findet am Montag, 24. Februar, um 11 Uhr in der Kirche St. Maria in Neckarelz statt. Anschließend Beisetzung auf dem Friedhof in Neckarelz.