Von Stephanie Kern

Waldkatzenbach. Seit die "Turmschenke" zur "Villa Katzenbuckel" umgebaut wird, gibt es Gegenwind aus der Bevölkerung. Nun müssen sich die Eigentümer mit einem Sturm auseinandersetzen: Am Montag erhielten Sandra und Norbert Haas ein Schreiben des Vereins "Leader Neckartal-Odenwald aktiv". Die Beschlussfassung für die Förderung sei ungültig, steht darin. "Damit werden uns die Fördergelder entzogen", sagt Sandra Haas. "Wir sind schockiert."

Das Betreiberkonzept stieß von Anfang an auf wenig Gegenliebe in der Bevölkerung. Stein des Anstoßes sind Erotik-Partys – die acht Mal im Jahr stattfinden sollen. Ansonsten soll die Villa aber ein normales Hotel mit Restaurantbetrieb werden. "Wir waren immer transparent, haben alle Karten auf den Tisch gelegt", ist Sandra Haas überzeugt. Auch bei der Antragsstellung für die Leader-Förderung habe man das offengelegt.

Hintergrund Die Bürger entschieden mit Die "Villa Katzenbuckel" wird nun doch nicht durch das Programm "Leader" gefördert. Das örtliche Leader-Auswahlgremium hat das Projekt zur Förderung zugelassen. Nun wurde dieser Beschluss von höchster Stelle, dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, zurückgenommen. "Leader" steht für "Liaison Entre [+] Lesen Sie mehr Die Bürger entschieden mit Die "Villa Katzenbuckel" wird nun doch nicht durch das Programm "Leader" gefördert. Das örtliche Leader-Auswahlgremium hat das Projekt zur Förderung zugelassen. Nun wurde dieser Beschluss von höchster Stelle, dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, zurückgenommen. "Leader" steht für "Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale" (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). Da es der Landesregierung ein besonderes Anliegen ist, Bürgerbeteiligung nachhaltig zu stärken, wurde das Regionalentwicklungsprogramm Leader zum zentralen Instrument bürgerschaftlich geprägter Regionalentwicklung ausgebaut. Die Menschen vor Ort kennen ihre Region und deren Potenzial am besten. Darum hat die Landesregierung das EU-Programm neu ausgerichtet. Dies führt dazu, dass ausschließlich die örtliche Leader-Aktionsgruppe – und somit die Bürger vor Ort – über die Projekte entscheiden. In dem Auswahlgremium, in dem über das Projekt "Villa Katzenbuckel" entschieden wurde, sitzt auch Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas. Im Mittelpunkt der Förderung stehen Vorhaben, die die Innovations- und Wirtschaftskraft in den Regionen, die interkommunale Zusammenarbeit und den Tourismus stärken. Darüber hinaus sollen Antworten auf Herausforderungen, wie den demografischen Wandel, Klimawandel und Ressourcenschutz entwickelt und erprobt werden. Von 2014 bis 2020 gab es 18 Leader-Aktionsgruppen. Jede konnte mit rund vier Millionen Euro an öffentlichen Mitteln rechnen. Dabei handelte es sich um Fördermittel der EU und dem Land Baden-Württemberg. 2020 läuft das Leader-Programm aus, stattdessen gibt es nun das Regionalbudget. Dabei handelt es sich um ein neues Förderprogramm des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg sowie von den Landkreisen Neckar-Odenwald und Rhein-Neckar. Bis 2021 stehen der Leader-Region "Neckartal-Odenwald aktiv" jährlich 200.000 Euro zur Verfügung.

[-] Weniger anzeigen

200.000 Euro hat das Leader-Auswahlgremium bewilligt. Nun schreibt Martin Säurle, Geschäftsführer der Leader-Geschäftsstelle in Mosbach, an Familie Haas: "Am 12. Dezember wurde in der Sitzung des Auswahlausschusses eine Leader-Förderung für Ihr Projekt ,Villa Katzenbuckel‘ beschlossen. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie das Regierungspräsidium Karlsruhe kommen nach einer anlassbezogenen Prüfung zum Ergebnis, dass die Beschlussfassung ungültig ist. Grund ist, dass wesentliche Aspekte für die Beschlussfassung nicht ausreichend dargestellt wurden."

Weitere Gründe möchte Säurle nicht nennen. Er gibt aber den Hinweis, dass sich die Eheleute nochmals um eine Förderung bewerben könnten. "Sie müssten sich dem Verfahren dann ganz neu stellen", so Säurle.

Das Regierungspräsidium möchte ebenfalls keine Gründe für die Entscheidung nennen, da es ein laufendes Verfahren sei. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz schreibt in einer Stellungnahme : "Nach Durchsicht der Antragsunterlagen hat das Ministerium Zweifel, dass die Projektbeschreibung in dem der Leader-Aktionsgruppe vorliegenden Projektdatenblatt das tatsächlich umzusetzende Vorhaben ausreichend (...) darstellt."

Vor diesem Hintergrund habe das Ministerium das Regierungspräsidium gebeten, die Leader-Aktionsgruppe aufzufordern, über das Vorhaben erneut zu beschließen. "Das Projektdatenblatt ist entsprechend zu ergänzen." Weiterhin solle die Leader-Aktionsgruppe darauf hingewiesen werden, "dass ihr mit der Kompetenz zur Vergabe von Fördermitteln der EU und des Landes eine große Verantwortung übertragen wurde, die sie im Zweifel auch gegenüber der über die Region hinausgehenden Öffentlichkeit vertreten muss." Anlass der Prüfung sei eine Anfrage der Leader-Aktionsgruppe an das Ministerium, die sich kritisch mit der besonderen Nutzungsform auseinandersetzte, heißt es in der Mitteilung.

In einer Neubewerbung sieht Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas auch keine Lösung: "Es dürfen nur Maßnahmen gefördert werden, mit deren Ausführung noch nicht begonnen wurde. Mit der Sanierung wurde ja bereits begonnen." Haas, selbst Mitglied im Leader-Auswahlgremium, zeigt sich überrascht von der Rücknahme der Förderung. "Ich denke schon, dass zumindest der Ausschuss hätte gehört werden müssen."

Für Sandra und Norbert Haas bedeutet die Rücknahme der Förderung eine enorme finanzielle Belastung. "In diesem Projekt steckt alles drin, was wir besitzen." Bereits beim Neujahrsempfang habe es eine Begegnung mit Landrat Dr. Achim Brötel gegeben. "Da hat Herr Brötel schon gesagt, dass er Schwierigkeiten bei der Förderung sehe", sagt Sandra Haas.

Brötel betont, in seinem Grußwort sei er auf die Villa Katzenbuckel nicht eingegangen. Sandra Haas beziehe sich auf ein Vier-Augen-Gespräch. "Ich habe ihr gesagt, dass nach meiner Wahrnehmung und auch nach den Rückmeldungen aus der Bevölkerung, nicht primär die Events das Problem sind, sondern dass sich viele darüber aufregen, dass es dafür öffentliche Fördermittel gibt. Und ich habe ihr gegenüber auch offenbart, dass ich diese Meinung teile und eine Förderung kritisch sehe", sagt Brötel, worauf Haas das Gespräch abgebrochen habe.

Den neuerlichen Sturm sehen die Eigentümer als weiteren Ansporn. Mit einer Crowdfunding-Aktion wollen sie die Leader-Mittel ausgleichen, in den nächsten Tagen soll diese auf startnext.com veröffentlicht werden.