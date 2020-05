Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Gute Nachrichten für alle Kulturhungrigen im Landkreis: Seit dem gestrigen Mittwoch dürfen unter strengen Hygieneauflagen Museen wieder öffnen. Jedes Haus bestimmt in Absprache mit seinem Träger selbst, wann und in welchem Umfang es wieder für Besucher zugänglich ist. Maßgeblich sind die örtlichen Gegebenheiten und dass der Schutz der Besucher und des Personals gewährleistet werden kann. Laut Dr. Jörg Scheuerbrandt, Vorsitzender des Verbands der Odenwälder Museen und Sammlungen, haben sich die Einrichtungen nach den Vorgaben zu richten, die bereits für den Einzelhandel gelten. Handlungsempfehlungen fänden sich auf der Internetseite des Museumsverbands Baden-Württemberg.

Auch in Mosbach stellte sich den Verantwortlichen des Stadtmuseums die Frage nach einer baldigen Öffnung. Nachdem sich aber die örtliche Situation mit Ausstellungsräumen in fünf verschiedenen Gebäuden und dem Einsatz von ehrenamtlichen Aufsichtskräften als äußerst schwierig gestaltet, kann es seine Ausstellungsflächen bis auf Weiteres nicht für den regulären Publikumsverkehr öffnen. Die notwendigen Trennvorrichtungen, Mindestabstände und Hygienestandards lassen sich in den beengten historischen Gebäuden nicht erfüllen. Das Team um Museumsleiter Stefan Müller ist aber in Vorbereitung einer Sonderausstellung, die in den Sommermonaten eröffnet werden könnte – auf ein Gebäude reduziert und mit hauptamtlichem Aufsichtspersonal.

In Schefflenz hat sich der Vorstand des Heimatmuseums aufgrund der räumlichen Bedingungen im alten Fachwerkhaus dazu entschlossen, bis Ende des Jahres nicht mehr zu öffnen. Jedoch könne die Ausstellung von Einzelbesuchern nach Vereinbarung besichtigt werden. Die für Ende April geplante Eröffnung des Literaturmuseums Augusta Bender in Oberschefflenz musste abgesagt werden. Die Feier soll im Herbst oder vielleicht sogar erst 2021 nachgeholt werden.

In Neckarelz, Neunkirchen und Wagenschwend arbeitet man derzeit noch an der Umsetzung der Auflagen. "Den Mai warten wir noch ab, ab Juni wollen wir versuchen, wieder aufzumachen", erläutert Gerhard Schäfer, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins Wagenschwend. Der Abstand könne gut eingehalten werden, man werde jedoch keine Führungen anbieten.

Ebenfalls ab Juni kann auch das Heimatmuseum Obrigheim wieder besucht werden. "Da wir jeweils am ersten Sonntag des Monats offen haben, kommt die Regelung für Mai zu spät", teilt der Vorsitzende des Heimatvereins, Karl Heinz Neser, mit. Die erste Öffnung sei für den 7. Juni angesetzt. Pro Raum dürfen sich dann je zwei Personen aufhalten.

Einen fixen Termin nennt auch Rudolf Landauer, Vorsitzender des Historischen Vereins Elantia Neckarburken mit Römermuseum am Odenwaldlimes. Während sich im Haus mit der Ausstellung die Abstandsregeln nicht ohne Weiteres einhalten ließen, würden am 17. Mai, zum Internationalen Museumstag, zwei Führungen in der Freianlage römisches Kohortenbad und Ostkastell angeboten. Mit Gesichtsmaske und unter Einhaltung der Abstandsregeln.

In Neunkirchen wolle man noch abwarten, wie sich die Lage entwickelt, berichtet Adam Frey, Vorsitzender des dortigen Heimat- und Museumsvereins. Aus Neckargerach heißt es vom Ehrenvorsitzenden des Heimatmuseums, Ewald Gailing, dass nur angemeldeter Besuch ins Museum können. Das Neckarelzer Heimatmuseum soll laut dem Vorsitzenden des Heimatvereins Neckarelz-Diedesheim, Werner Pfisterer, "sobald wie möglich und sobald es machbar ist" wieder öffnen.

Wirklich gute Nachrichten gibt es aus Gundelsheim, Haßmersheim und von der KZ-Gedenkstätte Neckarelz: Das Siebenbürgische Museum hat wieder offen, und die Ausstellung "Schön war die Zeit" wurde bis 14. Juni verlängert. Hinweise zur zugelassenen Besucheranzahl pro Raum gilt es vor Ort zu beachten, und es dürfen gleichzeitig nur 20 Besucher (mit Mund-Nase-Masken) ins Museum. Medienstationen mit Touchscreens können nicht genutzt werden.

Während in Neckarmühlbach auf der Burg Guttenberg das Museum im Turm (mit engem Treppenhaus) noch geschlossen bleibt, nimmt die Deutsche Greifenwarte den Freiluftbetrieb wieder auf. "Da wir bei der Flugvorführung nur jede dritte Reihe besetzen können, finden nun statt zwei Vorführungen drei statt", berichtet der Burgherr Bernolph von Gemmingen. Auch hier sind Masken Pflicht. Der "Rundgang" ist wieder geöffnet.

Die KZ-Gedenkstätte Neckarelz ist ab dem kommenden Sonntag (und danach wieder jeden Sonntag) für Einzelbesucher geöffnet. Günstige Voraussetzung zur Wiederöffnung bieten die relativ große Ausstellungsfläche und die Aufteilung in mehrere Räume. Die maximale Anzahl von Personen pro Raum wird durch Beschilderung angegeben. Mund-Nase-Bedeckungen sind verpflichtend, Besuche von Gruppen nicht möglich.

"Bei all diesen Vorsichtsmaßnahmen gibt es einen –wahrhaftig paradoxen – inhaltlichen Bezug zur Thematik der Gedenkstätte", so Dorothee Roos, Vorsitzende des Vereins KZ-Gedenkstätte Neckarelz. "Denn die Verhältnisse von 1944/45 bildeten zu alldem den denkbar größten Kontrast: Hunderte Menschen aus vielen Ländern Europas auf engstem Raum zusammengedrängt, weitgehend schutzlos Krankheiten und Epidemien ausgesetzt, von der Erkältung bis zu Typhus und Tuberkulose. Darüber kann man mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen."