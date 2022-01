Scheidental. (lm) Wurde früher die Frage gestellt: "Wo trefft ihr euch zur Versammlung?", bekam man stets die Antwort "natürlich in de Linne". Gemeint war damit die alteingesessene und bis weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Gaststätte "Zur Linde", mit der der Name Traudl Schäfer, geb. Proll, unzertrennlich verbunden war. Seit 70 Jahren in Unterscheidental beheimatet und verwurzelt, feiert die ehemalige Linden-Wirtin am heutigen Montag ihren 90. Geburtstag.

In ihrer eigenen charmanten und heiteren Art hatte sie in all den Jahren bis zu ihrem 88. Geburtstag für unzählige Gäste für eine familiäre sowie heimelige Atmosphäre und Bewirtung gesorgt. Jeder Gast wurde gleich bedient, ob es sich um einen Minister oder einen Bettler handelte, und so avancierte Edeltraud Schäfer bei vielen Einheimischen liebevoll zu "Ferdnands Traudl". Das Gasthaus "Zur Linde" war ihr Leben, und in den fast 70 Jahren als Linden-Wirtin galt sie nicht nur als "Schernemer" Institution, sondern als fester Bestandteil in der örtlichen Gemeinschaft.

Reisen war eine Leidenschaft von ihr, und so gönnte sie sich über viele Jahre zweimal jährlich eine Auslandsreise mit Grimm-Reisen und lernte auf diese Art halb Europa kennen. Trotz ihres hohen Alters überstand sie eine Corona-Infektion erstaunlich gut und ist stolz und dankbar, dass sie noch alleine in ihrer Wohnung leben kann.

Dankbar ist Edeltraud Schäfer auch für ihre Familie mit fünf Kindern, 13 Enkeln und 15 Urenkeln, die sie gut unterstützen und stets ein offenes Ohr sowie helfende Hände für das haben, was halt nicht mehr so gut geht. Glücklich sei sie darüber, dass ihre jüngere Schwester Monika mit ihrer Familie in Mudau lebt und so ein inniger Kontakt besteht.

Geboren wurde die heutige Jubilarin am 17. Januar 1932 in Gablonz in der damaligen Tschechoslowakei. Das Gasthaus "Zur Linde" in Unterscheidental ist seit 1920 in Familienbesitz und wurde damals von Ferdinand Schäfer, Scheidentals erstem Fotografen, unter dem Namen ,,Jägerlust" erworben. Nach der Eheschließung von Reinhold und Edeltraud Schäfer im Jahr 1951 übernahm das junge Paar die bekannte Gaststätte, die die Jubilarin nach dem Tod ihres Mannes allein in gewohnter Weise und zum Wohl ihrer treuen Gäste weiterführte.

Denn die Wirtsleute Schäfer gehören zur Geschichte von Unterscheidental wie die "Linde" selbst. Reinhold Schäfer war viele Jahre Feuerwehrkommandant, VfR-Vorsitzender sowie zusammen mit Ehefrau Edeltraud Organisator wunderschöner Ausflüge, an die man sich noch heute gerne erinnert. Es verwundert also nicht, wenn das Gasthaus "Zur Linde" Vereinslokal des VfR und der Forstbetriebsgemeinschaft Limes-Odenwald war und neben dem Limes-Bauern-, Montags- und Donnerstags-Stammtisch auch den Sonntags-Frühschoppen beherbergte.

Im Gedenken an die wunderschöne Linde, die dem Lokal seinen Namen gegeben hat und die durch eine Kastanie zeitweise verdrängt worden war, pflanzten die Stammgäste ihrer Wirtin zum Geburtstag vor 15 Jahren wieder eine Linde vor die Tür, die inzwischen ein stattlicher Baum ist. Traudl Schäfer kennt sich bestens im Ortsgeschehen sowohl in der Historie als auch in der Gegenwart aus.

Zur heute sicherlich großen Gratulationscour werden sich neben der Familie auch ehemalige Stammgäste, Vereinsvertreter, Freunde und Bekannte einfinden. Den Glückwünschen schließt sich die RNZ gerne an.