Binau. (kö) Es war schon ein imposantes Bild, das sich Motorradfreunden am Sonntag in Binau bot. Am Ortseingang der Binauer Siedlung, auf und neben dem weitläufigen Firmengelände von "Levior-Direkt" und "Frank & Schuster" versammelten sich Hunderte von Bikern zu einem Motorradgottesdienst. Doch auch wenn der Chrom der Harleys, BMWs oder Moto-Guzzis mit der Sonne um die Wette glänzte, das größte Interesse galt zunächst mal dem Mann in den roten Schuhen: Tony Marshall war zusammen mit seinem Sohn Pascal auf Einladung der Levior-Verantwortlichen angereist, um zu beweisen, dass man auch mit über 80 Jahren noch mit kräftiger Stimme sein Publikum zu begeistern weiß.

Im Rahmen des von Diakon Manfred Leitheim zelebrierten Biker-Gottesdienstes - er stellte das Thema Rad und Bewegung in den Fokus und rief zum fahrerischen Genießen auf - verdiente sich der Entertainer die Aufmerksamkeit der Motorradfreunde zunächst mit seinem Fachwissen. Marshall führte aus, mit welchen Maschinen er und sein Sohn die Biker-Traumstrecke B 500 entlangfahren, ehe beide das Gospel "O Happy day" anstimmten. Eine gelungene Vorstellung, genau wie beim Song "So leb dein Leben", einer deutschen Version des Sinatra-Hits " My way".

Tony Marshalls ei-gener "Way" führte dann noch weiter in den Europapark nach Rust, wo ein weiterer Live-Auftritt eingeplant war. Das Levior-Event in Binau durfte er natürlich erst verlassen, nachdem er geduldig den Autogramm- und Fotowünschen seiner Fangemeinde nachgekommen war.

Die kam zuvor noch mal richtig auf ihre Kosten, als das Marshall-Duo das Lied "Sierra madre" erklingen ließ - und die ganze Bikerkulisse zum Mitsingen animierte. Toller Sologesang, ein kräftiger Background-Chor (überwiegend in Lederkleidung) und der Sound diverser gerade ankommender Motorräder, Trikes oder Quads im Hintergrund - das begeisterte nicht nur die Veranstalter von Levior-Direkt. Für die Organisatoren bedankte sich Hedwig Cicolelli bei allen Gästen, darunter auch Binaus Bürgermeister René Friedrich, bei den Bikern für das imposante Bild sowie bei den Stargästen Pascal und dem - wie er sich mit Blick auf sein Alter selbst bezeichnete - "Urgroß-Biker" Tony Marshall.

Danach hieß es Bühne frei für die Formation "dirty strings", die mit rockigen Rhythmen und gefühlvollen Balladen die Biker-Familie den Nachmittag über bestens bei Laune hielt.