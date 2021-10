Auch die spätere Bundestrainerin Silvia Neid (helles Trikot) spielte für den SC Klinge Seckach (hier in der Länderpokalrunde 1982/83). Überhaupt hatte der SC Klinge mit seinen Erfolgen großen Anteil an der Etablierung des Frauenfußballs in der Region. Archivfoto: imago

Von Hannah Hess

Mosbach/Seckach. Jeder kennt Silvia Neid, Ulrike Ballweg ist vielen ein Begriff; doch der Frauenfußball in der Region und vor allem seine Geschichte friste(te)n oft ein Schattendasein. Diese Geschichte ist geprägt von einem ständigen Kampf um Anerkennung und Akzeptanz – bis die Gleichberechtigung des Frauenfußballs zumindest formal umgesetzt wurde. Lange war es keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen ihrem Hobby ebenso nachgehen dürfen, wie Männer bereits seit einem Jahrhundert.

Hier lohnt der Blick in die Region: Der reine Damen- und mittlerweile auch Mädchenfußballverein SC Klinge Seckach, der 1981 aus dem SV Schlierstadt entstanden ist, hatte es oft nicht leicht. Gerade dieser Verein ist aber nicht nur einer unter vielen, sondern wird oft als etwas Besonderes angesehen, ein Wegweiser, durch den auch in unserer Region der Frauenfußball einen Schub bekam.

Angefangen hat der Verein ohne einen Sponsor oder Aufwandsentschädigungen. "Mein Auffahrtsweg zum Training war 130 km einfach", berichtet die ehemalige Spielerin Tanja Raststetter. Sie war bei Weitem nicht die einzige Spielerin, die eine so lange Strecke auf sich nahm, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Trotz einer Altersspanne von 14 bis 40 Jahren, der sicherlich auch zu den Erfolgen beigetragen hat, wurde Zusammenhalt großgeschrieben. Tanja Raststetter erzählt: "Die Konkurrenz war groß, aber wir hatten eben auch ein gutes Team. Wille, Ehrgeiz und Disziplin waren unsere Antreiber." Dazu gab es begnadete Einzelspielerinnen, wie beispielsweise Silvia Neid.

Ebenfalls erwähnenswert sind die Erfolge des SC Klinge Seckach, denn wie kein anderer Verein sammelte man Titel um Titel im nordbadischen Verbandsgebiet. Silvia Neid sagte einmal: "Erfolg war und ist das A und O. Ohne Erfolg hätten wir nicht das mediale Interesse gehabt und ohne das mediale Interesse nicht den Zulauf ..." In der Saison 1989/1990 schaffte es Seckach, sich für die neu gegründete Frauenbundesliga zu qualifizieren. Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte errang der SC Klinge Seckach mit dem Erreichen des DFB-Pokalfinales in der Saison 1995/1996.

Niemand hatte damit gerechnet, dass ein so kleiner Verein es ins Pokalfinale nach Berlin schafft. Im Berliner Olympia-Stadion traten die Spielerinnen vor großer Kulisse gegen die Profis des FFC Frankfurt an – 40.000 Zuschauer waren im Stadion. Alexandra Grein betonte, dass das Abspielen der Nationalhymne, der Jubel nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich und die Ehrenrunde nach dem Spiel (das leider knapp verloren ging) ihr immer in Erinnerung bleiben werden. Ein paar ihrer Freunde hatten sogar ein Fanplakat mit der Aufschrift "Alle lieben Klinsi, wir lieben Alexandra" dabei. Tanja Raststetter erwähnte, dass sich die Seckacher Spielerinnen wie kleine Stars gefühlt haben, sie lernten Günther Jauch kennen und waren nach dem Spiel beim ZDF im Aktuellen Sportstudio. Ganz nebenbei: Das Pokalduell war das erste Frauenfußballspiel, das in voller Länge live im deutschen Fernsehen übertragen wurde.

Mit viel Beifall wurden die Damen auch zu Hause begrüßt und trotz der Niederlage gefeiert. Alle waren sich einig: Der SCK ist durch dieses Spiel in die Leistungsspitze des deutschen Frauenfußballs vorgestoßen und man sprach dieser Mannschaft von allen Seiten hohen Respekt für ihre sportliche Leistung und das harmonische Miteinander aus.

Genau diese Erfolge haben aber auch zur Anerkennung und (Wert-)Schätzung des Frauenfußballs beigetragen, hier in der Region und auch darüber hinaus. Faszinierend und vielsagend ist zudem, dass viele Spielerinnen dieser erfolgreichen Ära nach ihrer Spielerkarriere beim DFB oder BFV bis heute dafür sorgen, dass die Entwicklung des Frauenfußballs weitergeht.

Jedoch kam der Frauenfußball gerade in den Anfangsjahren nicht ohne "männliches Mitwirken" aus und so gab es unter anderem nur männliche Schiedsrichter, mit denen der Umgang sehr unterschiedlich war. "Einige sahen es sogar als Bestrafung an, Frauenspiele pfeifen zu müssen, andere respektierten uns als Fußballspielerinnen und unsere Leistung", erzählte Ulrike Ballweg, die später als Co-Nationaltrainerin der Damen fungierte. Als es später auch Schiedsrichterinnen gab, standen diese stark in der Kritik und man traute ihnen nicht zu, dass sie ein Fußballspiel leiten und beurteilen können.

Beim genaueren Hinsehen und Eintauchen in die Thematik merkt man, dass der SC Klinge eben kein ganz normaler Verein ist. Männer und Frauen wurden im Fußball nicht gleichbehandelt. Frauen wollten Fußball spielen, doch häufig wurden ihnen Steine in den Weg gelegt. Sie mussten für das Recht, diese Sportart ausüben zu dürfen, lange kämpfen. In der Geschichte des Frauenfußballs steckt viel Kraft, Mut und Ehrgeiz. Und genau dies haben auch die Frauen bei der "Klinge" investiert. Sie wurden so zu echten Vorbildern für viele Frauen.

Es gibt aber immer noch Raum für Weiterentwicklung. Es gibt immer noch keine durchgängige Gleichberechtigung. Die Anerkennung steigt mit Erfolgen, schön wäre es aber, wenn das ewige Kämpfen nach Anerkennung nicht nur daran geknüpft wird. Der SC Klinge Seckach war ein echter Wegweiser. Die Richtung war und ist für zahlreiche Frauen klar, sie wollen gesellschaftlich akzeptiert und gleichberechtigt Fußball spielen dürfen. Den Frauenfußball zu legitimieren und in der Gesellschaft zu etablieren ist dem SC Klinge mit vielen engagierten Vorkämpferinnen gelungen. Dass Mädchen ohne Vorurteile auf dem Platz stehen können, ist auch ihnen zu verdanken.