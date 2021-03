Mosbach/Obrigheim. (schat/pol) Es muss ein bisschen wie im Film gewirkt haben – der allerdings für die "Hauptdarsteller" (völlig zu Recht) kein Happy End fand. Mitten am Tag lieferten sich am Montag zwei 20-Jährige im Gewerbegebiet "Techno" auf der Asbacher Höhe ein illegales Autorennen. Das blieb natürlich weder unbemerkt noch ungeahndet.

Durch Zeugenhinweise wurde der Polizei bekannt, dass die beiden jungen Männer gegen 16.20 Uhr mit ihren Fahrzeugen der Marke BMW mit hoher Geschwindigkeit im Techno unterwegs waren und dort über die Wendeplatte drifteten. Auf der Straße "Kraichgaublick" (also Richtung Großbaustelle Interroll), deren Fahrspuren durch einen Grünstreifen getrennt ist, soll das Duo mehrfach mit Tempo unterwegs gewesen sein – und dabei jeweils auch die Gegenfahrspur genutzt haben. Die Drifts oder Driftversuche an der Wendestelle sollen, so die Polizei weiter, mit qualmenden Reifen und Rauch aus den Radkästen einhergegangen sein.

Mehrere Zeugen hatten das filmreife Treiben beobachtet und sich die Nummernschilder notiert. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Mosbach konnten die beiden Autofahrer wenig später an ihren Wohnanschriften antreffen.

Da aufgrund der bisherigen Erkenntnisse der dringende Verdacht besteht, dass die Männer ein illegales Kraftfahrzeugrennen veranstaltet haben, ordnete das Amtsgericht Mosbach auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme der Führerscheine und der Fahrzeuge (als Tatmittel) an. Die beiden 20-Jährigen müssen zudem mit einer Strafanzeige rechnen. Verletzt wurde beim Rennen im Techno glücklicherweise niemand.