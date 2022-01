Von Heiko Schattauer

Mosbach/Neckarelz. Der Optimismus ist ungebrochen, die Pläne haben weiter Bestand: "Die Gewerbeschau ist fest eingeplant", hatten die Mitglieder des Vereins "Aktives Gewerbe Neckar + Elz Mosbach" bei der Jahreshauptversammlung im Oktober vergangenen Jahres bekräftigt. Und sie stehen auch im neuen Jahr hinter und zu dem Vorhaben, im Frühjahr 2022 wieder eine von Gewerbetreibenden aus der Region gestaltete Messe in Neckarelz ausrichten zu wollen.

"Ja, wir halten an unseren Planungen fest und machen die nächsten Schritte der Organisation für unsere Gewerbeschau ,Neckar und Elz aktiv’", erklärt Marcus Kolbert im Gespräch mit der RNZ. Kolbert ist ebenso wie Roland Käsmann Vorsitzender des Gewerbevereins, gemeinsam arbeitet das Duo derzeit an der Konzeption der Leistungsschau, die man zuletzt im April 2019 organisiert und realisiert hatte. Unter Berücksichtigung aller dann gültigen Coronaregeln will man sich nun wieder am Samstag, 9., und Sonntag, 10. April, in der und rund um die Pattberghalle Neckarelz präsentieren.

Sich gemeinsam einem breiten, interessierten Publikum in einem zwanglos-angenehmen Umfeld präsentieren – den Gewerbetreibenden fehlt das. "Das Bedürfnis ist enorm, alle wollen sich zeigen", skizziert Marcus Kolbert ein Stimmungsbild aus dem Gewerbeverein. Knapp 30 Anmeldungen für die Leistungsschau in der Halle und unter freiem Himmel haben er und Roland Käsmann schon vorliegen, fast täglich kämen weitere hinzu. Bei der letzten Veranstaltung im April 2019 waren es rund 50 Aussteller gewesen, die sich in der Pattberghalle und auf den von reichlich Grün umwachsenen Parkflächen davor gezeigt hatten. Dass man diese Zahl an Ausstellern auch dieses Mal erreichen wird, dessen sind sich die Verantwortlichen des Aktiven Gewerbes ziemlich sicher.

Knackpunkt ist vielmehr die weitere Entwicklung in der Coronapandemie, das weiß man – bei allem Optimismus – auch beim Gewerbeverein. "Vier Wochen vor dem eigentlichen Veranstaltungstermin müssen wir spätestens entscheiden, ob es geht oder ob es eben nicht geht", sagt Vorsitzender Kolbert. Bis Mitte März wolle man die Planungen also weiter vorantreiben, in Abstimmung mit den Ausstellern. Im Rahmen eines Ausstellerabends wolle man im Laufe des Februars Meinungen einholen bezüglich der Konzepte, die für eine sichere Umsetzung der Leistungsschau nötig und machbar sind. Jene besonderen Konzepte (Wegeleitung, Hygienemaßnahmen etc.) sind bereits in Arbeit. Und beim Aktiven Gewerbe geht man auch weiter optimistisch davon aus, dass die Arbeit am Ende in eine "echte" und erfolgreiche Veranstaltung münden.