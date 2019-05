Von Stephanie Kern

Mosbach/Limbach. Andreas Schmitt merkt man die Leidenschaft an. "Hier steht meine Bienenkiste. Mit der habe ich vor neun Jahren angefangen", berichtet der Imker beim Rundgang durch seinen Garten. Heute imkert er im Wesentlichen mit Dadant-Beuten. Auch nach neun Jahren nennt er sich "Jungimker", meint, dass man noch viel dazu lernen kann, von den Bienen, den Insekten, den Pflanzen.

"Dass es Fälle von Amerikanischer Faulbrut im Kreis gegeben hat, macht mir jetzt aber schon Bauchschmerzen", sagt Schmitt. Denn ob ein Volk diese Krankheit bekomme, "das hat nicht unbedingt etwas mit der Art der Bienenhaltung zu tun", beschreibt Schmitt. Es könne auch sein, dass einige Bienen sich das Bakterium beim Schlecken an einem offenen Honigglas geholt haben. "Deshalb die Bitte, dass Verbraucher ihre Honiggläser spülen, bevor sie sie in den Altglascontainer werfen", sagt Schmitt. Früher mussten sämtliche Bienenvölker und auch die Kästen entsorgt werden. Heute kann man die Völker nach der Amerikanischen Faulbrut sanieren. "Aber das ist aufwendig, und es ist auch mit hohen Kosten verbunden. Und das ist auch ein Grund dafür, warum viele Imker aufhören, wenn sie einen solchen Seuchenbefall hatten", erzählt Schmitt.

Andreas Schmitt lebt in Limbach und teilt sich seinen Garten mit seiner Familie und zehn Bienenvölkern. Bei der Imkerei geht er neue Wege. "Wesensgemäße Bienenhaltung" heißt das, was Schmitt da macht. "Diese Bienenhaltung orientiert sich an den natürlichen Bedürfnissen des Bienenvolks", erläutert er. "Ich mache es anders als andere, aber ich fahre sehr gut damit."

Die Bienen seien in ihren Völkern zum Beispiel selbst verantwortlich für den Bau der Waben und die Anzahl der Drohnen. Das gehe zulasten des Ertrags, sei aber ein großer Beitrag zur Gesundheit und Widerstandskraft der Bienen. Andreas Schmitts Bienen dürfen auch schwärmen und sich so natürlich selbst vermehren. "Ich habe eine Warteliste für Völker, da stehen im Moment acht Jungimker drauf", erzählt der Imker, der im "echten Leben" Prokurist bei der Volksbank Limbach ist. Aber er weiß auch: "Nicht jeder kann so imkern wie ich. Nicht jeder hat den Platz und die Möglichkeiten. Jeder Imker leistet seinen Beitrag und jeder Beitrag ist wichtig."

Einen wichtigen Beitrag leisten auch Wildbienen, die Hummel ist die bekannteste von ihnen. Insgesamt gibt es in Deutschland aber über 550 Arten von Wildbienen. Das sind oftmals Spezialisten, die nur eine bestimmte Pflanze anfliegen. Das größte Problem, das sie und die klassische Honigbiene haben, ist fehlende Nahrung. Vor allem im Hochsommer. Steingärten, Blumen, die keinen Nektar und keine Pollen zur Verfügung stellen, oder Gärten, in denen sogenanntes "Unkraut" sofort mit der chemischen Keule behandelt wird, seien aus Bienensicht wahre Wüsten. "Wir lassen auf den Wiesen gar nichts mehr blühen", beklagt der Imker. "Es wäre wichtig, dass wenn man etwas pflanzt, auch auf Pollen- und Nektarwert der Pflanzen achtet."

Auch von Insektenhotels aus dem Baumarkt oder Discounter möchte der Natur-Imker gerne abraten: "Viel wichtiger wäre eigentlich, dass wir wieder etwas mehr Wildheit in unseren Gärten zulassen." Immerhin rund 75 Prozent aller Wildbienen leben im Boden, in alten Mauselöchern etwa, und vertreiben sogar die ursprünglichen Bewohner. "Und ich möchte auch dazu animieren, Honig beim heimischen Imker zu kaufen", sagt Schmitt.

Viel Leidenschaft müsse man mitbringen für dieses Hobby, sagt Schmitt. An der mangelt es dem Jungimker nicht. Die Söhne unterstützen den Vater, auch für die Ehefrau gibt es nun einen Imkeranzug. "Primär ist das aber meine Leidenschaft und mein Hobby", schmunzelt Schmitt. Die gibt der Limbacher inzwischen auch bei Bienenseminaren weiter und klärt die Menschen auch so über den unheimlichen Fleiß der Bienchen auf. Denn ohne deren Bestäubungsleistung gäbe es kaum ein Obst und Gemüse.

"Mir ging es eigentlich mal um das Bestäuben von Obstbäumen und Beerensträuchern", erzählt Schmitt, wie er zum Imkern kam. Obstbäume und Sträucher gibt es immer noch im Garten - sie sind nun aber vor allem Nahrungsquelle für die Bienen geworden. Der Grund ist nun die Grundlage für das Imkern und zwar mit Leidenschaft.