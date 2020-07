Mosbach/Haßmersheim. (pol/mare) Am Mittwochabend hat sich ein Jeep-Fahrer eine wüste Verfolgungsjagd mit der Polizei mit Tempo 160 und ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln und andere Verkehrsteilnehmer geliefert. Das teilen die Beamten mit.

Aufgrund der auffälligen Fahrweise sollte demnach der Mann gegen 20.30 Uhr in der Neckarelzer Straße in Mosbach kontrolliert werden. Auf der Bundesstraße in Richtung "Mosbacher Kreuz" beschleunigte er jedoch, sodass die Beamten mit über 160 Kilometern pro Stunde hinter dem Jeep herfuhren.

Die Fahrt ging mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Haßmersheim weiter. In Höhe des Ortsteils Hochhausen überholte der 61-Jährige mehrere Fahrzeuge, wobei er mehrere andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, da sie nach rechts in den Grünstreifen ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schlussendlich konnte der Mann durch seine rücksichtslose und gefährliche Fahrweise mit seinem Jeep flüchten.

Bei der Fahndung entdeckten die Polizisten aber den Wagen in der privaten Garage in Haßmersheim. Als die Beamten nun den Mann kontrollieren wollten, verschanzte er sich in seiner Garage. Weitere Polizisten wurden angefordert, auch die Feuerwehr hinzugezogen, um die Garage mit technischem Gerät zu öffnen.

Der Mann wurde daraufhin von der Polizei festgenommen. Es stellte sich heraus, dass sich der 61-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte. Er wurde in ärztliche Behandlung übergeben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der riskanten und gefährlichen Fahrweise des Jeep-Fahrers. Insbesondere bittet die Polizei die Verkehrsteilnehmer, die dem Jeep bei Hochhausen entgegenkamen und diesem ausweichen mussten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.