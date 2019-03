Mosbach/Halle. (ar) Der Modehersteller Gerry Weber kämpft derzeit ums Überleben: Das Unternehmen ist in Zahlungsschwierigkeiten. Die Muttergesellschaft Gerry Weber International mit rund 580 Mitarbeitern hat beim Amtsgericht Bielefeld Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.

Ziel sei es, das Unternehmen, das auch in der Mosbacher Innenstadt eine Filiale hat, zu sanieren. Wie es mit der Filiale in Hauptstraße weitergeht, ist noch unklar. "Die Geschäfte laufen normal weiter", heißt es allerdings am Mittwoch aus der Konzernzentrale in Halle (Westfalen) auf RNZ-Nachfrage.

Jedoch hatte Gerry Weber bereits im Dezember 2018 angekündigt, im Rahmen der laufenden Restrukturierung des Unternehmens rund 230 Läden zu schließen. Welche das sein werden, werde im Zuge der Restrukturierung bekannt gegeben. Ein Sprecher konnte am Mittwoch keine Auskünfte zur Zukunft der Mosbacher Filiale geben.