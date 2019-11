Von Alexander Rechner

Mosbach. Alle Jahre wieder lockt der Mosbacher Weihnachtsmarkt viele Besucher in die Fachwerkstadt. Am heutigen Freitag wird die festliche Budenstadt im Herzen Mosbachs eröffnet. Bis zuletzt hat Mariola Hoinka vom Verkehrsverein Mosbach noch alle Hände voll zu tun. Die Leiterin der Tourist Information organisiert den Markt und verrät im RNZ-Gespräch, auf was sich die Besucher freuen können.

Frau Hoinka, die Kinder wird sicherlich interessieren, kommt auch in diesem Jahr der Nikolaus nach Mosbach?

Ja, auch dieses Jahr wird uns der Nikolaus wieder auf dem Mosbacher Weihnachtsmarkt besuchen und den kleinen und großen Gästen das Warten auf Weihnachten ein wenig versüßen. Insgesamt wird er sogar dreimal bei uns vorbeischauen: heute ab 16.45 Uhr sowie am 6. und am 18. Dezember ab 17 Uhr.

Was ist das Besondere am Mosbacher Weihnachtsmarkt?

Womit der Mosbacher Weihnachtsmarkt auf jeden Fall punkten kann, ist seine Lage. Umsäumt von seinen wunderschönen Fachwerkhäusern, dem mit Sternen projizierten Rathaus und die Kirche – alles an einem Platz, der zwar nicht riesengroß ist, aber dennoch schafft er eine heimelige Atmosphäre und Vertrautheit.

Mariola Hoinka. Foto: A. Rechner

Auf welches Rahmenprogramm dürfen sich die Besucher freuen?

Es werden auf der Bühne Kindergärten und Grundschulen, Musikvereine aus Mosbach und der Umgebung, aber auch Musiker, die von weiter her kommen, auftreten und für adventliche Stimmung sorgen. Dabei wird ein Musikprogramm geboten, das den Zuhörern die Hektik vom Alltag und vom Weihnachtstrubel nehmen, aber auch Lust auf Weihnachten machen soll. Zusätzlich findet am ersten Adventswochenende im Rathaussaal die Sternenstube statt, in der Kunsthandwerker zum Motto „Stern“ allerlei Handwerkskunst anbieten.

Und was wird für Kinder geboten?

Der Verkehrsverein bietet in Kooperation mit der Musikschule Mosbach eine weihnachtliche, musikalische Lesung und eine Weihnachtsmärchenstunde an, die ebenfalls am ersten Adventswochenende stattfindet. Und zu guter Letzt, wie jedes Jahr, gibt es am letzten Weihnachtsmarkt-Wochenende ein Kindertheater der VHS-Bühne „Die Maske“. Dieses Jahr wird „Die kleine Hexe“ präsentiert.

Wie viele Buden sind es in diesem Jahr?

Dieses Jahr zählen wir 35 Buden und zwei Fahrgeschäfte. Ein klassisches Kinderkarussell und eine Kindereisenbahn.

Ist die Organisation ein Selbstläufer?

Diese Frage würde ich am liebsten mit einem „Ja“ beantworten. Es ist allerdings nicht so einfach. Man muss jedes Jahr auf das Neue mit Überraschungen und kurzfristigen Änderungen rechnen und schauen, dass man neben einem Plan B auch noch einen Plan C oder sogar einen Plan D hat. Mit der Zeit gewinnt man natürlich an Routine, die Organisation verlangt aber auch hin und wieder starke Nerven. Da ist es sehr wichtig, dass man ein super Team und zuverlässige Kollegen um sich hat, die einen unterstützen.