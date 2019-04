Mosbach-Reichenbuch. (nak) In Gänze begangen sind inzwischen Mosbachs Ortsteile, zum Abschluss hatten Verwaltungsspitze und Gemeinderäte Sattelbach in Augenschein genommen. Vor dem Finale im Streudorf stand Reichenbuch auf dem Stadtteil-Begehungsplan. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Jürgen Brauch und Oberbürgermeister Michael Jann hatten sich zahlreiche Reichenbucher zum Rundgang zusammengefunden.

Erste Station war das Freibad. Hier seien die Umkleiden sowie das Dach in die Jahre gekommen und müssten saniert werden, führte der Ortsvorsteher aus. Wie wichtig den Reichenbuchern ihre "Welle" ist, machte der Förderverein deutlich, der Michael Jann einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro für die ersten Reparaturen überreichte. Der Oberbürgermeister dankte dem Verein nicht nur für die Spende, sondern auch für das Engagement, das dieser aufbringe. Dies zeige deutlich, dass "das Bad geliebt werde". Eine Konkurrenz zum "faMos" gebe es nicht, vielmehr sei das Naturbad eine "echte Alternative", freute sich Jann.

Stattliche Unterstützung: Einen Scheck über 10.000 Euro übergab der Förderverein Reichenbucher Freibad an Mosbachs OB Michael Jann. Foto: nak

Unweit des Freibads, auf dem Weg zur Verwaltungsstelle wartete schon die nächste Station. In der Lindenbrunnenstraße sei der Kanal "sanierungswürdig", führte Nanke Grißtede, Leiter der Tiefbauabteilung der Stadt, aus und erläuterte die bereits beschlossene Sanierung anhand der Pläne. Ebenfalls erneuert werden dabei die Straßeneinläufe. Die Gesamtsanierung bringt Kosten von rund 260.000 Euro mit sich, wobei für die Straßeneinläufe ein Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro bereits bewilligt wurde.

Die dort verkehrenden Busse sollen während der Bauzeit, die voraussichtlich bis Ende August andauert, einseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Ein noch nicht endgültig geklärtes Problem stellt der in den Sommermonaten laufende Badebetrieb dar. Denn Kinder müssen auf dem Weg zur "Welle" ebenso wie auf dem Schulweg die Baustelle passieren.

Weitere Umbauten sind in der Verwaltungsstelle geplant. Hier sollen im ehemaligen Archiv Büros entstehen. Neben Fragen der Realisierung der Maßnahme drehte sich das Gespräch um den zu beachtenden Datenschutz. Welche Lösungen gibt es, wenn zwei Kunden gleichzeitig anwesend sind? "Da braucht man auf jeden Fall eine Abgrenzung", sagte Jann. Eine Überlegung ist, dass ein zweiter Kunde auf dem Flur warten muss, sollte bereits jemand im Büro sein Anliegen vortragen.

Neun neue Bauplätze hat die Gemeinde im Gebiet Rote Äcker VI erschlossen. Da es jedoch weitere Anfragen gibt, ist es Ortsvorsteher Brauch wichtig, hier "dranzubleiben". Im Gebiet Schneckeneck, das im bisherigen Regionalplan als Vorrangfläche für die Landwirtschaft gekennzeichnet ist, will man daher baulich aktiv werden. Da die Überarbeitung des Regionalplans ansteht, hofft man nun, dass die Vorrangfläche nicht mehr bestehen bleibt. Dann habe man für die Wohnbebauung "freie Bahn", so Brauch weiter.

Zum Abschluss der Ortsbegehung fand man sich auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten wieder. Auch hier stehen große bauliche Veränderungen an, soll doch die Parkfläche saniert werden, ebenso wie der Eingangsbereich des Kindergartens. Die Turnhalle erhält einen zweiten Ausgang und es wird eine Trennung zwischen Kindergarten und Dorfgemeinschaftshaus hergestellt. Die Schaffung einer Barrierefreiheit war dem Ortsvorsteher dabei ebenfalls wichtig.

Die Innensanierung des Kindergartens soll unterdessen in den großen Ferien über die Bühne gehen. Das sei möglich, da die Reichenbucher Kinderfreizeit in diesem Jahr in Neckarelz stattfindet. So könne man den Fluch zum Segen werden lassen.