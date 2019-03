Von Peter Lahr

Mosbach. Es gibt im Stadtgebiet zwar hunderte von öffentlichen Mülleimern, so Bürgermeister Michael Keilbach. Aber dennoch scheint das Angebot nicht ausreichend, um einer weit verbreiteten Wegwerfmentalität Herr zu werden. Um ein symbolisches Zeichen zu setzen, aber gleichzeitig auch das Stadtbild etwas müllfreier zu gestalten, lud die Kommune am frühen Freitagnachmittag zu einem dreistündigen Stadtputz ein. An der fünften Auflage dieser Aktion beteiligten sich rund 80 Ehrenamtliche. Mitarbeiter der städtischen Verwaltung waren ebenso dabei wie Vertreter von "Mosbach Aktiv" und verschiedenen Vereinen. Ganze Familien sammelten generationenübergreifend Müll ein. Zudem engagierten sich zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter der Johannes-Diakonie tatkräftig.

Verteilt auf sechs Gruppen, absolvierten die Müllsammler verschiedene Routen zwischen der Alten Bergsteige und Neckarelz. In der Altstadt und im Gartenschaupark wurden sie ebenso fündig wie an den Schulzentren, in Diedesheim und entlang der Elz. Am Samstag startete eine ähnliche Aktion in der Waldstadt.

Foto: Peter Lahr

"Wir sind alle die Stadt. Und wenn wir eine saubere Stadt wollen, dann müssen alle mithelfen." So begründet Michael Keilbach, warum er als Bürgermeister mit gutem Beispiel voran geht. Zusammen mit Hans Josef Posten ist er in der oberen Altstadt unterwegs. Rund um das Parkdeck sind die beiden 90 Minuten lang beschäftigt. Fünf Müllsäcke füllen sich in der Zeit mit Bierflaschen und Dosen. Gar einen Kochtopf und eine Gaskartusche finden sie, einen alten Teppich und einen kompletten Kasten Bier, Einwegspritzen und Backsteine. "An Pfand hätten wir da schnell zehn Euro beisammen", wundert sich der Bürgermeister. In den Büschen gebe es ganze "Depots" - etwa an "Flachmännern". Davon berichtet Hans Josef Posten, der bereits zum dritten Mal, also im dritten Jahr in Folge, ein Aufräumteam mit dem Schultes bildet. "Ich bin seit drei Jahren Neubürger in der Stadt und ich will aktiv mithelfen, dass sie sauber bleibt", begründet er seinen ehrenamtlichen Einsatz. Als Bewohner der Innenstadt könne er bestätigen, dass der Bauhof jeden Tag frühmorgens zu seiner Sisyphus-Aufgabe startet. "Man lernt es zu schätzen, was die Bauhof-Mitarbeiter jeden Tag machen - und das bei Wind und Wetter", erklärt auch Michael Keilbach.

Im Lauf der Putzaktion bekomme man überhaupt eine ganz neue Sichtweise auf die Gassen und Grünstreifen. Mit der Greifzange entwickle man eine ganz eigene Hebe-Technik. "Mit der Zeit bekommt man Routine", sind sich die beiden "Saubermänner" einig. Trotz all der Scherben und Marmeladengläser am Wegesrand, der Alufolien und Weinflaschen, der Plastikdeckel und Taschentücher, sei Mosbach im Vergleich zu mancher Großstadt immer noch recht gut dran. Auch darüber sind sich die beiden Müllsammler einig, während sie zwischen Efeuranken und Bodendeckern weitere Fundstücke bergen. Dass sich am Ende der Aktion am Startpunkt schon wieder neuer Abfall findet, das kann die "Routiniers" nicht mehr erschrecken.

Zum großen Finale versammeln sich alle Stadtputzer wieder im Hof des Technischen Rathauses. Hier kommen auch all die Mülltüten zusammen, die zunächst an zentralen Sammelpunkten zwischengelagert, dann auf einen Lkw verladen und gen Bauhof transportiert wurden. "Die alten Schuhe gehen aus", witzelt ein Aktiver. Dafür habe man diesmal einen Einkaufswagen, einen Stapel mit Hunderten von Zeitungen und sogar einen (vollen) Urinbeutel gefunden.

Bei allen ehrenamtlichen Mitsammlern bedankte sich Michael Keilbach abschließend und appellierte zugleich: "Machen Sie Werbung für die Aktion. Vielleicht sind wir dann nächstes Jahr noch mehr." Denn, so Keilbach weiter, selbst wenn die Stadtverwaltung 50 weitere Mitarbeiter einstellen würde - der Müll würde den "Wegwerfern" wohl nie ausgehen. Leider.