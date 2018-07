Am Ende des Abends hielt es die Zuschauer im Großen Elzpark nicht mehr auf den Stühlen: "SWR1 Pop & Poesie in Concert" begeisterte das Publikum in Mosbach mit einer Mischung aus Musik, Tanz, Schauspiel und Poesie und präsentierte die größten Hits der Pop- und Rockgeschichte. Foto: Thomas Kottal

Von Debora Gruhler

Mosbach. Große Klassiker der Popgeschichte, wundervolle Stimmen und eine phänomenale Unterhaltungsshow. Im Rahmen des Mosbacher Sommers war "SWR1 Pop und Poesie in Concert" in der Großen Kreisstadt zu Gast und verzauberte am Samstagabend die Besucher im Großen Elzpark mit Tanz, Witz und vor allem ganz viel Musik.

"Das Geheimnis von SWR1 Pop & Poesie ist ja, dass man bekannte Lieder nimmt, auf deren Texte man eigentlich gar nicht achtet", erklärte Matthias Holtmann das Konzept der Show. Vor zehn Jahren stellte der Moderator, verantwortlich für Konzeption, Buch, Dramaturgie und Regie der Aufführungen, die Konzertreihe auf die Beine, bei der ausgewählte Perlen der Popmusik in ganz individuellen Versionen gespielt werden. Den englischsprachigen Originalen werden dabei lyrisch gestaltete Übersetzungen ins Deutsche gegenübergestellt und harmonisch in die Inszenierung eingewoben. So mancher Songtext entpuppt sich dabei als lyrisches Kleinod oder überrascht mit einer spannenden Hintergrundgeschichte.

Am Samstag entführte "SWR1 Pop & Poesie" das Publikum mit seinem neuen Programm "Feelin‘ Alright" einen Abend lang in die Welt der größten (Pop- und Rock-) Hits aller Zeiten. Individuelle Versionen von "Don’t stop me now" (Queen), "Piano man" (Billy Joel) oder "Jumpin’ Jack flash" (Rolling Stones) wechselten sich mit unterhaltsamen Darbietungen der Musiker und Schauspieler ab, welche die deutschen Übersetzungen der Songtexte zum Besten gaben.

Bei angenehm kühlen Temperaturen kamen knapp 1700 Menschen in den Großen Elzpark, um in die Welt von Popmusik und Poesie einzutauchen - und konnten sich über einen Abend voller Musik, Comedy und interessanter Anekdoten freuen. Das neunköpfige Ensemble aus Sängern, Musikern und Schauspielern bot eine Show, die nicht nur akustisch etwas zu bieten hatte, sondern auch optisch einiges hergab. Musikalische Unterhaltung, witzige Szenen und lustige Moderation verbanden sich zu einem gelungenen Gesamtkonzept, sodass die drei Stunden wie im Flug vergingen.

Ob mitreißende Rockklassiker wie "Hells Bells" von AC/DC oder gefühlvolle Stücke wie "Feel" von Robbie Williams: Die Musiker zeigten die ganze Bandbreite ihres Könnens und vor allem Sängerin Britta Medeiros überzeugte mit ihrer kräftigen und gefühlvollen Stimme. Zwischen den einzelnen Titeln trugen die Schauspieler Simone von Racknitz-Luick und Jochen Stöckle die deutschen Übersetzungen in kleinen Inszenierungen und poetischen Vorträgen vor.

So wurde etwa "Leaving on a jet plane" von John Denver ins 21. Jahrhundert übertragen und als Videobotschaft an die Ehefrau unterhaltsam inszeniert. Oder der Zuhörer erfuhr den traurigen Hintergrund von "I don’t like Mondays" von The Boomtown Rats - eine 16-Jährige hatte 1979 in San Diego zwei Menschen auf dem Schulhof gegenüber ihres Kinderzimmers erschossen, weil sie Montage nicht leiden konnte.

Insgesamt war es eine gelungene Mischung aus sentimentalen Werken und poppig-rockigen Hits zum Mitschaukeln - vor allem war es ein sehr unterhaltsamer Abend. Das lag zum großen Teil auch an Publikumsliebling und Gastgeber Matthias Holtmann. Mit viel Charme und Witz führte er durch das Konzert und hatte bereits mit dem ersten Satz die Konzertbesucher auf seine Seite gezogen.

Die gesamte Show über gelang es ihm, die Übergänge zwischen Lied- und Poesiebeiträgen harmonisch zu gestalten. Außerdem war er sich neben zahlreichen Witzen über Musik, Radio, Sport und die Welt nicht zu schade, auch mal über sich selbst zu lachen. Mit seiner Erfahrung als Radiomoderator, unter anderem von "Guten Abend Baden-Württemberg" bei SWR1, war es ihm ein Leichtes, galant die verschiedenen Teile der Aufführung miteinander zu verbinden, das Publikum in die spannende Welt der Musikgeschichte zu entführen und sowohl auf der Bühne als auch in den Zuschauerreihen gute Laune zu verbreiten.

Beim fulminanten Finale mit "Highway to Hell" heizte die Band dann zum Abschluss noch einmal ordentlich ein, sodass es auch den letzten Zuschauer nicht mehr auf dem Stuhl hielt und gemeinsam zu diesem Rockklassiker gesungen und getanzt wurde. Minutenlanger Applaus und Standing Ovations bezeugten, wie sehr dem Publikum der vorgetragene Mix aus Pop und Poesie gefallen hatte. Begleitet von den Klängen des Prince-Hits "Purple Rain" verabschiedete sich "SWR1 Pop & Poesie in Concert" vom Publikum und von Mosbach.