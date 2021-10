Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Mosbacher Sommer und Christine Funk – das ist wie Kino und Popcorn, Gin und Tonic, Salz und Pfeffer. Gehört halt irgendwie zusammen. In Mosbach und für den Mosbacher Sommer muss man nun aber auch irgendwie einen Weg finden, neue Zusammenhänge herzustellen.

Nach 41 Jahren bei der Stadt Mosbach und annähernd drei Jahrzehnten als Verantwortliche der Kultur- und Veranstaltungsreihe Mosbacher Sommer verabschiedet sich die Leiterin des Kulturamts der Stadt Mosbach Ende November in den Ruhestand.

Dass sie darum überhaupt kein Aufhebens macht, passt zu Christine Funk, die die große Bühne immer anderen bereitet und überlassen hat. Ganz ohne Scheinwerferlicht wollen wir sie aber natürlich nicht gehen lassen.

Die 65-Jährige kam am 1. Juli 1980 zur Stadt Mosbach, ist seit 1. Dezember 1991 im Kulturbereich tätig. 2013 hatte sie ihr 40. Dienstjubiläum. Den Mosbacher Sommer selbst gibt es seit 1986. In den ersten Jahren lag er in der Verantwortung der Abteilung Schule, Kultur, Sport.

Christine Funk. Foto: privat

Der Mosbacher Sommer 2021 war der letzte, den Sie gestaltet und verantwortet haben. Der Ruhestand naht, am 30. November ist Ihr letzter Arbeitstag. Mit welchem Gefühl haben Sie den Mosbacher Sommer in diesem Jahr beendet?

Erleichtert, dass wir ohne Corona-Infektion durch alle Veranstaltungen durchgekommen sind, alles geklappt hat und unsere Besucher im Großen und Ganzen sehr verständnisvoll und diszipliniert waren.

Wie sehr schmerzt es, dass es aufgrund der Corona-Pandemie, die im letzten Jahr "ihre" Veranstaltungsreihe nahezu komplett ins Wasser hat fallen lassen, zum Abschluss nur ein Sommer mit angezogener Handbremse war?

Teamwork im Hintergrund: Christine Funk (Mitte) mit ihren Kolleginnen Christiane Karle und Daniela Gramlich. Archivfoto: Stephanie Kern

Tja, es stimmt, ich hatte mir "meinen" letzten Mosbacher Sommer schon anders vorgestellt. Gerne hätte ich noch ganz bestimmte Künstler(innen) eingeladen – aber durch die Verschiebung vom letzten in dieses Jahr, war das Programm eben so, wie fürs letzte Jahr geplant. Und wir hatten ja doch einige Monate Zeit, uns darauf einzustellen.

Gerade mit Blick auf die lange Coronazeit schien es dennoch wichtig, dass man ein ansprechendes Veranstaltungsprogramm anbieten konnte, oder?

Ja, das hatten wir uns so gedacht und das wurde auch allgemein erwartet. Trotz aller Hygienemaßnahmen wie Abstand, Verbleib im Freien usw. war die Resonanz bei einigen Veranstaltungen aber trotzdem verhalten. Das hatten wir nicht so erwartet, wo wir doch so viel Wert auf Sicherheit gelegt hatten. Aber da ging es uns nicht anders als anderen Veranstaltern, wenn man das Geschehen um uns herum beobachtet hat.

In den vielen Jahren, die Sie Mosbacher Sommerlebnisse bescherten, hat sich vieles verändert. Was ist heute leichter, was schwerer? Was war früher besser, was schlechter?

Leichter ist auf jeden Fall die Recherche nach Künstlern. Als der Mosbacher Sommer 1986 zum ersten Mal stattfand, war er ja noch ganz von örtlichen Kräften getragen – fast ohne Haushaltsmittel – die reichten gerade fürs Programmheft. Die Recherchen gestalteten sich schwierig, man hat von Kulturbörsen – damals noch in Kleve an der holländischen Grenze – taschenweise Prospekte mitgenommen und sich in viele Verteiler eingetragen.

Klingt kompliziert ... und heute?

Heute gehen Sie auf die Kulturbörse in Freiburg, lassen die E-Mail-Adresse bei den Agenturen und erhalten dann stets die neuesten Nachrichten über Tourneen etc. – das ist Segen und Fluch zugleich, weil man der Flut kaum noch Herr bzw. Frau wird. Oder wir besuchen die großen Straßentheaterfestivals in Rastatt und Holzminden, es gibt ganz viele Comedy- und Kabarettsendungen im Fernsehen, die man verfolgt – Kontakt lässt sich dann leicht übers Internet aufnehmen. Und dort lässt sich auch ganz leicht schauen, wo die Künstler noch auftreten – und welcher Eintritt beispielsweise erhoben wird.

Sie sprachen die ersten Schritte an, 1986 erfolgt. Danach hat sich der Mosbacher Sommer stetig entwickelt.

Durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit konnte ganz schnell ein enormer Imagegewinn in einem größeren Umkreis festgestellt werden. Und so wurde auch der Etat immer mehr ausgebaut – allerdings stiegen auch die Einnahmeerwartungen für den städtischen Haushalt dementsprechend.

Schön ist, dass wir uns mit den Jahren eine ganze Reihe von Kooperationen aufgebaut haben, z. B. für das Open-Air-Kino mit "2 Oscars Kinotechnik" und Kinostar, die großen Konzerte mit Provinztour, Rolf Weinmann, oder Folk am Neckar mit Jörg McWeir, unserem Moderator und Berater, und z. B. der Handballabteilung Neckarelz, die den Großteil der Bewirtung stemmt. Aber auch manch großartige Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung ist zustande gekommen, sei es beim Lichterfest – hier auch mit dem Förderverein Stadtpark Mosbach – oder dem Weltkulturenfest. Oder mit den Vereinen bei der Kultur- und Sportschau (KuSS).

Vergessen sollte ich auch nicht, dass uns ein sehr zuverlässiger Kollegenkreis bei den Veranstaltungen unterstützt, denn die kleine Kulturabteilung kann nicht alle Events mit eigenen Kräften bewältigen. Und das, obwohl die dafür geleisteten Stunden noch nicht mal auf die Arbeitszeit angerechnet werden. Vor allem an Kasse und Einlass und bei großen Events für die Künstlerbetreuung sind wir auf Hilfe angewiesen.

Und die weniger schönen Seiten?

Das jährliche Tauziehen um den Etat werde ich nicht vermissen. Und auch die ganze Verwaltung und die steuerliche Beurteilung und Verbuchung sind bedeutend aufwendiger geworden, denn der Mosbacher Sommer ist ein sogenannter Betrieb gewerblicher Art – mit Umsatzsteuer. Was das Ganze zudem recht anspruchsvoll und mitunter auch anstrengend macht, ist, dass wir tatsächlich die verschiedensten Arten von Veranstaltungen haben.

Wenn Sie eine ganz persönliche Hitliste erstellen müssten: Welche Ereignisse zählten zu den prägendsten in Ihrer Zeit als Verantwortliche für den Mosbacher Sommer?

Da wären unsere großen Straßentheaterfestivals mit mehreren Tausend Besuchern in der Innenstadt mit der ganz eigenen heiteren Atmosphäre und den von Ort zu Ort ziehenden Besuchern.

Toll waren auch die Konzerte im Großen Elzpark mit weltbekannten Künstlern wie etwa Joe Cocker, Garry Moore, Toto, Revolverheld, Pur oder Nena. Besonders habe ich mich über den ersten Auftritt meiner Lieblingsband Deep Purple im Jahr 2001 gefreut.

In bester Erinnerung habe ich auch die zusammen mit dem Chorverband Mosbach gestaltete Aufführung der Carmina Burana – ein tolles Erlebnis, das Eva Sassenscheidt-Monninger initiiert hat.

Und dann die Etablierung von "Folk am Neckar" – ein sehr stimmungsvolles, familiäres Festival mit einer wunderschönen Atmosphäre im und um den Burggraben herum. Mit dem Bildungshaus als Hotel und Cateringstation sind die Verhältnisse dort nahezu ideal.

Schwärmen Sie ruhig noch ein bisschen weiter.

Sehr schön war auch das erste Lichterfest auf Initiative des Jugendgemeinderates mit dem Künstler Louis von Adelsheim, der auf die Gesteinsschichten an der Bahn entlang eine künstlerische Videoprojektion eingerichtet hat und das Schlachthaus im tausendfachen Kerzenlicht erstrahlen ließ. Echte Glanzlichter, ebenso wie die drei "Mosbach leuchtet"-Aktionen in Kooperation mit Louis von Adelsheim und örtlichen Künstlern/Beleuchtern.

Das Weltkulturenfest ist in dieser Reihe noch zu benennen – es befriedigt doch sehr, wenn viel Arbeit und Herzblut durch einen gigantischen Zuspruch aus allen Bevölkerungsschichten und jeden Alters sowie eine heitere Stimmung belohnt werden. Sehr erfolgreich ist auch unser Spielefest, über dem auch immer eine fröhliche Atmosphäre liegt, das Jung und Alt zusammen bringt.

Sicher gab es auch Momente, bei denen Sie heute versöhnlich rückblickend sagen können: Hätten wir mal lieber anders gemacht!

Im letzten Jahr hätten wir nicht gleich Anfang April den ganzen Mosbacher Sommer absagen sollen, denn später wäre doch einiges möglich gewesen – so konnten wir nur noch das Open-Air-Kino anbieten, weil wir bei der Öffnung noch an einem Autokino gearbeitet hatten. In diesem Jahr haben wir im Frühjahr nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, in den Großen Elzpark umzuziehen, um möglichst alle Veranstaltungen sicher über die Bühne zu bringen. Leider waren es bei einigen Veranstaltungen nur wenige Zuschauer – das ging aber anderen Veranstaltern auch nicht anders. Beim Straßentheater hätte ich es bei einem Durchlauf bewenden lassen sollen. Es hat ja dann auch noch in Strömen geregnet – da kam einfach alles zusammen.

Mit dieser Frage im Kopf habe ich übrigens die alten Programmhefte durchgesehen – und nein, da kann ich wirklich nichts finden, was wir grundsätzlich anders hätten machen sollen. Leid tut es mir allerdings um unser schönes Jazzfestival, das wir aufgrund von Mittelkürzungen leider einstellen mussten. Zwiespältig ist auch die Einführung mehrerer wiederkehrender Veranstaltungen pro Jahr – das engt den Spielraum für freie Ideen doch sehr ein.

Wir können uns einen Mosbacher Sommer ohne Christine Funk schwer vorstellen. Können Sie das denn?

Ja, doch mittlerweile schon – da haben die letzten beiden Jahre erheblich dazu beigetragen. Die ständige Unsicherheit, was geht und was nicht, ob man alles im Griff behält, die ganze Umplanung usw. Außerdem hatte ich jetzt 30 Jahre lang den ganzen Sommer über von Juni bis Mitte September kaum ein Wochenende frei und auch sonst kaum die Möglichkeit, bei schönem Wetter zu sagen: Heute Nachmittag setzte ich mich mal in die Sonne. Und Urlaub gab es in dem genannten Zeitraum auch nie.

Für Sie ist es die Zielgerade, für die Kolleginnen in der Kulturabteilung jetzt schon wieder die Zeit vor dem Sommer (2022). Sie können ja jetzt als (bald) Unbeteiligte bequem Ansprüche und Wünsche formulieren: Was würde sich also Christine Funk fürs nächste Jahr als Gast des Mosbacher Sommers 2022 wünschen?

Dass Provinztour zusammen mit dem Kulturamt wieder große (Rock-)Konzerte im Elzpark veranstaltet, ein tolles Straßentheaterfestival auf die Beine gestellt wird, attraktive Filme für das Open-Air-Kino starten. Und als großer Kabarett- und Theaterfan hätte ich schon noch ein paar weitere Wünsche offen ... lassen wir uns mal überraschen.