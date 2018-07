Von Heiko Schattauer

Mosbach. Poetisch, tiefgründig, stimmungsvoll - der "Mosbacher Sommer" läuft schon in seiner ersten Woche zu Hochform auf. Am Freitag wird zunächst Julia Engelmann beim Open-Air im Elzpark das musikalische Poesiealbum aufklappen, tags drauf ist Moderatoren-Legende Matthias Holtmann mit "SWR1 Pop und Poesie" am Mikro und den Reglern. Die RNZ hat das Gespräch mit dem Erfinder von Pop und Poesie gesucht.

Matthias Holtmann

Hallo Herr Holtmann, mit "Pop und Poesie" haben Sie vor zwei Jahren vor toller Kulisse am Neckarvorland vielen Musikfreunden aus der Region einen besonderen Open-Air-Abend beschert. In Mosbach darf man sich bei der Neuauflage von Pop und Poesie auf ein ähnliches Erlebnis freuen?

Davon können Sie mal davon ausgehen! Wir werden noch eins draufsetzen. In Ergänzung zu SWR1 Pop & Poesie in Concert vor zwei Jahren wird es diesmal noch mehr szenische Aufbereitung und noch mehr Comedy geben. Außerdem ist die Auswahl der Musiktitel noch mehr dazu angetan, das Publikum nicht auf den Sitzen kleben zu lassen, sondern zum Tanzen zu animieren. SWR1 Pop & Poesie in Concert begann vor zehn Jahren vor 50 Leuten als kleines Pflänzchen und findet heute vor bis zu 4000 Zuschauern statt. Man könnte also sagen: von der Piemontkirsche zur Abrissbirne. Ein faszinierender Obstsalat aus Musik, Schauspiel und Stand-up-Comedy.

Julia Engelmann legt poetisch und musikalisch vor, Sie mit Pop und Poesie beim Mosbacher Sommer 2018 gleich nach. Sprechen Sie da nicht ein ähnliches Publikum an?

Ich denke, dass das Pop & Poesie-Publikum ein wenig lebenserfahrener ist - um das Wort älter zu vermeiden. Während Julia als Stimme der jungen Generation gilt, liefert SWR1 Pop & Poesie in Concert als bundesweites Unikat nicht nur die größten Hits aller Zeiten (perfekt gespielt von einer achtköpfigen Band), sondern auch die Geschichten und die Übersetzungen im Kommunikationssystem Sprache Deutsch.

Pop und Poesie ist ihr "Baby". Das sich, wie schon beschrieben, auch entwickelt hat. Wie unterscheidet sich Pop und Poesie heute vom Ursprungsformat?

Staffel 1 begann vor zehn Jahren deutlich kammermusikalischer orientiert, akustischer, unplugged. Inzwischen ist die Ausrichtung deutlich rockiger und intensiver. Auch die Technik - Sound und Licht - ist vehement aufgestockt worden. Pop & Poesie in Concert ist vom kammermusikalisch-intimen Kleinevent zur massenwirksamen Rockshow mutiert.

Wer stellt das Poesiealbum zusammen? Matthias Holtmann ganz alleine?

Das Grundkonzept und die erste Auswahl kommen von mir, die Feinabstimmung erfolgt dann in enger Zusammenarbeit mit dem musikalischen Leiter Peter Grabinger.

Unabhängig von Pop und Poesie: Wenn Sie eine Top-Five Ihrer Lieblingslieder zusammenstellen dürften (müssten), wie würde die aussehen?

Ode to Billie Joe, I can’t stand the rain, I don’t like Mondays, Jumping Jack Flash, Bohemian Rhapsody.