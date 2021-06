Mosbach. (schat/stm) Er kommt ein wenig anders als gewohnt, aber er kommt: Der Mosbacher Sommer 2021 startet am 17. Juli und soll in angepasster Form bis Mitte September für gute Unterhaltung in der Stadt sorgen. Der Wettergott ist der Kulturabteilung der Stadt indes ein Stückchen voraus, mit den ersten kräftigen Sonnenstrahlen des Jahres steigt bei vielen die Lust auf laue Abende im Freien – im besten Fall in angenehmer Gesellschaft und mit toller Musik. Die gute Musik hat der diesjährige Mosbacher Sommer schon mal im Angebot: Zwar in etwas anderer Form als in den Jahren zuvor, "dafür aber mindestens genauso gut", sind sich die Damen aus der Mosbacher Kulturabteilung sicher.

Die Einstimmung darf in diesem Jahr der "Corona Social Club" übernehmen, nachdem klar geworden war, dass die eigentlich geplante Kultur- und Sportschau "KuSS" aufgrund der Corona-Vorschriften kaum umsetzbar sein wird. So schließt sich nun das Beste, was die Region musikalisch zu bieten hat, zu einer Band der ganz besonderen Art zusammen. Im Großen Elzpark werden am 17. Juli um 20 Uhr zahlreiche Musiker zusammenkommen, um nach langer Bühnenabstinenz endlich mal wieder vor und für Publikum (also echtes!) spielen zu können.

Das "Trio Imperial" soll dann am Sonntag, 25. Juli, ab 15 Uhr mit seiner Kaffeehausmusik für wippende Beine und klatschende Hände sorgen. Das Trio vereint eine grandiose Mischung aus Jazz, Schlager, Tango oder sogar Operette miteinander. Krönen will man die Darbietung durch zahlreiche witzige Moderationen und Anekdoten, kleine Geschichten und humorvolle Kommentare.

Das Beste was die Kombination aus Witz und Musik zu bieten hat – das verspricht "Dr. Pop" für sein Gastspiel am 30. Juli im Großen Elzpark (20 Uhr). Mit seinem Doktortitel in Musik kokettiert er gekonnt mit großen Hits und kleinen Ohrwürmern, nimmt Besonder- und Eigenheiten aufs Korn und singt auch gerne mal selbst ein paar Strophen mit. Doktor Pops Botschaft: In jeder Lebenssituation gibt es auch einen passenden Song.

Das heiß geliebte und stets gut besuchte Festival "Folk am Neckar" kann coronabedingt nicht zelebriert werden. Damit die Folk-Fans aber nicht leer ausgehen, haben sich die Mosbacher-Sommer-Macherinnen ein stimmiges Ersatzprogramm ausgedacht: Und so heißt es am 7. August um 20 Uhr im Großen Elzpark: "Folk in Concert". Das bedeutet: Drei Bands, ein Abend, eine Bühne – voller Musikgenuss. Auftreten werden die Bands "Deitsch", "Old Salt" und die "Old Blind Dogs". So es die Einreisemöglichkeiten zulassen.

Als krönender Abschluss des Mosbacher Sommers im Jahrgang 2021 steigt am 11. September ... nein, leider nicht wie gewohnt die Kneipen KultTour. Vergleichbares Vergnügen verspricht aber das Format "Best of Kneipen KultTour". Die Besucherinnen und Besucher haben hier die Möglichkeit, vorab online abzustimmen, welche Bands aus den letzten Jahren die Chance haben sollen, beim großen Abschlusskonzert im Elzpark aufzutreten.

Wichtiger Hinweis zum Einlass zu allen Veranstaltungen: Neben einer Eintrittskarte ist ein negativer Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie eine medizinische Maske erforderlich.

Info: Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei der RNZ, in der Tourist Info oder online über resevix.de. Weitere Infos zum Mosbacher Sommer unter www.mosbach.de/veranstaltungen.