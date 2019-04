Von Heiko Schattauer

Mosbach. Den Winter hat man in Mosbach erfolgreich vertrieben, der Sommer wirft seine wärmenden Strahlen schon voraus. In der Großen Kreisstadt bereichert die für viele angenehmste Jahreszeit traditionell der "Mosbacher Sommer" (MoSo). Den wird es, keine Sorge, auch diese Saison geben.

Aber: Die 34. Auflage der Kultur- und Veranstaltungsreihe wird anders sein als ihre Vorgänger - der kommende Sommer geht ganz ohne große Open-Air-Konzerte über die Bühne. Deep Purple, Revolverheld, Toto, Gentlemen oder Joe Cocker - die Liste der prominenten Musik-Acts, die in Mosbach unter freiem Himmel geliefert haben, ist lang. Allein: Diesen Sommer wird sie keine Verlängerung erfahren.

"Es ist richtig, wir haben für diese Saison in Mosbach kein Open-Air geplant", bestätigt Rolf Weinmann, Chef der Konzertagentur "provinztour", auf Nachfrage der RNZ. Über viele Jahre sorgte provinztour in Kooperation und enger Abstimmung mit dem Kulturamt der Stadt Mosbach für die musikalischen Glanzlichter und Zugpferde des Mosbacher Sommers. Weinmann, der einst auf Anregung des damaligen Oberbürgermeisters Fritz Raff ("Mach doch mal was Großes") in Mosbach die Open-Air-Konzerte mit den MoSo-Verantwortlichen initiiert hat, ist die Entscheidung gegen ein weiteres Engagement in Mosbach schwer gefallen. Denn schon in den ersten Jahren der Veranstaltungsreihe war provinztour mit im Boot, seit Ende der 1990er-Jahre (mit der Möglichkeit Großer Elzpark) hat man dann gemeinsam die großen Events gestemmt und mit Tausenden Zuschauern in Mosbach erlebt.

Den Auftakt machte einst Dieter Thomas Kuhn: Beim ersten großen Open-Air-Konzert mit dem Schlagerbarden sei man "förmlich überrannt" worden, erinnert sich Christine Funk, Leiterin des Kulturamts der Stadt Mosbach, an die Zuschauerresonanz, die 1998 alle Erwartungen übertraf. Bis heute präsent sind natürlich auch die Gigs von Deep Purple (2001 mit 8000 Zuschauern), Nena (die im Jahr 2005 vor 5000 Fans im Elzpark spielte), Revolverheld oder Joe Cocker (beide Male ebenfalls vor 5000 Zuhörern), ebenso das stimmungsvolle Open-Air mit Gentlemen, der gemeinsam mit rund 3000 Reggae-Fans wunderbar entspannt feierte.

Bei aller Musik-und Open-Air-Romantik kann Rolf Weinmann als Geschäftsführer von provinztour auch die Realität - und damit die nackten Zahlen - nicht aus den Augen verlieren. "Das ist eine einfache betriebswirtschaftliche Rechnung", sagt Weinmann. Und unter dem Strich stand bei dieser Rechnung zuletzt mehrfach ein dickes Minus. Von einem "fünfstelligen Betrag im mittleren Bereich" spricht Weinmann in Bezug auf das Defizit, das man nach den Open-Airs der Jahre 2016 und 2018 zu verbuchen hatte.

Vor allem das Konzert mit Stefanie Heinzmann, Luxuslärm und Seven (2016 am Neckarvorland vor gerade mal 800 Zuschauern) verhagelte kräftig die Bilanz, weshalb man den Mosbacher Sommer 2017 schon einmal "open ohne" planen musste. Auch 2018 (wieder zurück im Elzpark) gelang - mit Julia Engelmann und Pop und Poesie - keine echte Trendwende. Weinmann berichtet von mehr als 10.000 Euro "Miesen", 2016 sei das Defizit noch deutlich höher ausgefallen.

"Nachvollziehbar" nennt denn auch Christine Funk den Schritt von provinztour: "Auch wenn der uns wirklich sehr, sehr weh tut." Über viele Jahre sei die Zusammenarbeit mit der Konzertagentur eine komfortable Sache für beide Seiten gewesen: Provinztour habe sich um die Musikacts, die Stadt um das Drumherum gekümmert. Zuletzt habe man verstärkt auch die Konkurrenz durch Veranstaltungen in der Rhein-Schiene beziehungsweise größeren Städten in der Umgebung gespürt. Große Open-Airs selbst zu stemmen, das sei mit dem Etat des Mosbacher Sommers nicht machbar, so Funk. Sie hofft auf ein Comeback im Sommer 2020 und berichtet diesbezüglich von "guten Gesprächen" mit potenziellen Sponsoren. Für den Sommer 2019 sei in dieser Hinsicht leider nichts mehr zu machen gewesen.

Ein kleiner Trost sei die gute Entwicklung des Folk-Festivals, das - wenn auch in kleinerem Rahmen - Open-Air-Flair in Mosbach bietet. Legt man die bisherige Nachfrage zugrunde, dann dürften am 2. und 3. August wieder reichlich "Folkies" den Burggraben einnehmen. Das vollständige Programm des Mosbacher Sommers 2019 soll Anfang Mai vorgestellt werden.