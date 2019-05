Die "Folkies" kommen: Am 2. und 3. August wird im Burggraben Neckarelz "Folk am Neckar" gefeiert. Archiv-Foto: T. Kottal

Von Peter Lahr

Mosbach. Mit dem 34. "Mosbacher Sommer" sei es der "Frauschaft" um Kulturamtsleiterin Christine Funk wieder einmal gelungen, ein ansprechendes Programm zusammenzustellen, lobte Bürgermeister Michael Keilbach bei der Programmvorstellung im Mosbacher Rathaus. "Das ist mehr als normaler, engagierter Einsatz", unterstrich Keilbach. Ein solch abwechslungsreiches Programm mit einem Gesamtbudget von 200.000 Euro zu stemmen, sei gar nicht so einfach. Möglich gemacht haben das Kulturfestival nicht zuletzt zahlreiche Sponsoren.

"Geh aus, mein Herz, und suche Freud." Worte des alten geistlichen Sommerlieds von Paul Gerhardt wählte die Mosbacher Künstlerin Ellen Ince als Inspirationsquelle für ihr spiralförmiges Plakatmotiv mit hohem Grünanteil. Raus ins Grüne geht es auch gleich zum Auftakt am 14. Juli. Nachdem das erste Weltkulturenfest vor zwei Jahren so gut angekommen sei, so Christine Funk, komme es dieses Jahr zu einer Neuauflage mit zahlreichen Kooperationspartnern. Da ein Dialog der Kulturen kulinarisch am leichtesten gelinge, trifft sich die halbe Welt im LGS-Park. Das Essensangebot reicht von pakistanisch bis serbisch, von türkisch bis russisch. Auch die Komitees der Städtepartnerschaften ermöglichen Blicke über den Tellerrand. Mitmachaktionen und viel "Powermusik" seien bereits geplant.

Die Macherinnen und Sponsoren des 34. "Mosbacher Sommers" stellten sich im Anschluss an die Programmvorstellung zum Gruppenfoto im Rathausfoyer. Foto: Peter Lahr

Musik aus Schottland steht im Fokus der Hauptacts von "Folk am Neckar". So wird der Liedermacher Paul McKenna am 2. August aufspielen, am Tag darauf folgt "Skipinnish". Insgesamt acht Bands werden an den beiden Tagen im und vor dem Neckarelzer Burggraben auftreten und keltische Musik zwischen Pogo und Polonaise bieten. Bereits jetzt sei bei den Kombikarten der Vorverkaufsstand des Vorjahres erreicht. Und eine silberne Hochzeitsüberraschung werde es ebenfalls geben: Das Programmblatt ist bereits druckfrisch zu haben.

Eine A-cappella-Nacht mit "Viva Voce" und "Quintense" (27. Juli) erfreut die Freunde des Chorgesangs. Jazzig wird es am 9. August mit "Jazul": Ingolf Burkhardt, aus Schefflenz stammender Solotrompeter der NDR Big Band, stellt zusammen mit dem Gitarristen Roland Cabezas sein neues Album vor. Den schmalen Grat zwischen Konzert und Kabarett besteigt Tubist Andreas Martin Hofmeir (30. August), besser bekannt als Gründungsmitglied der bayerischen Kultband "LaBrassBanda". Ebenfalls aus Bayern kommt der bekannteste Name des "Sommers": Gerhard Polt und die Well-Brüder aus dem Biermoos tragen am 24. Juli 40 Kabarettjahre im Abgang nach.

Ganz neu besetzt man dieses Jahr die Sparte Poetry Slam. Nektarios Vlachopoulos soll die Jugend ins Sommerboot holen (18. Juli). Ein Wiedersehen gibt es mit Michael Quast von der Fliegenden Volksbühne Frankfurt. Zusammen mit Philipp Mosetter bringt er den ganzen Schiller inklusive Krankenakte ins Nordbadische. "Klassischerweise" kommt auch die Badische Landesbühne zum "Sommer". Für Kinder gibt es "Des Kaisers neue Kleider" im Burggraben, für die Großen auf dem Marktplatz "Don Camillo und Peppone" (16. Juli).

Diesmal ganz sicher kommen will Kinder-Liedermacher Reinhard Horn, der beim letzten Mal staubedingt absagen musste. Formate wie das Internationale Straßentheater (1. September), das "SpielBlüten"-Fest (11. August), oder die Open-Air-Filmnächte im Burggraben (14. bis 25. August) fehlen ebenso wenig wie das große Finale am 6. September mit der 21. "KneipenKultTour".

"Kultur hilft auch, die Attraktivität einer Stadt zu steigern", begründete Anja Herkert das Engagement der Sparkasse Neckartal-Odenwald als Hauptsponsor. "Als waschechte Mosbacher war es uns ein Herzensanliegen, etwas dafür zu tun, dass Kultur hier groß geschrieben wird", erklärte Sponsor Andreas Beuchert (Meister Beuchert). Das abwechslungsreiche Programm passe bestens zur Unternehmensphilosophie der BGV (Badische Versicherungen), betonte Simone Teichtinger. "Toll, dass das Team mit wenig Geld so viel auf die Beine stellt", waren sich Tobias Hornung von Motip Dupli sowie Christoph Gruber von der Toto-Lotto-Regionaldirektion Nord-Ost einig. Zu den langjährigen Begleitern zählen auch die Stadtwerke Mosbach, Live art Licht- und Beschallungstechnik sowie Inast.