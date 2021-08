Gleich zwei Mal volles Haus bescherten Franz Eberhofer (auf der Großleinwand) und seine kauzigen Kumpel aus dem kriminellen Niederkaltenkirchen mit dem „Kaiserschmarrndrama“, das am Samstagabend noch einmal im Open-Air-Kino in Mosbach zu sehen war. Mit „Verplant“ fanden die Filmnächte am Sonntag ihren Abschluss. Foto: Thomas Kottal

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Eberhofer zieht halt. Auch fernab seiner bayerischen Heimat Niederkaltenkirchen. Nachdem bereits am 13. August beim "Kaiserschmarrndrama" die Reihen so voll wie eben möglich und das Mosbacher Open-Air-Kino damit ausverkauft gewesen war, bescherte auch die Wiederholung des neuesten Eberhofer-Krimis auf Großleinwand ein volles Haus im Elzpark. "Gut 500" Freundinnen und Freunde des Filmvergnügens unter freiem Himmel durfte Christine Funk, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Mosbach und seit vielen Jahren für den Mosbacher Sommer verantwortlich, am Samstagabend begrüßen. Ähnlich große Begeisterung und Resonanz konnte in der diesjährigen Open-Air-Kino-Reihe nur Altmeister Otto Waalkes auslösen – als Hexenmeister Catweazle war er am vergangenen Samstag zu sehen gewesen.

An diesem Sonnabend genoss Sommer-Macherin Christine Funk derweil noch einmal den Moment mit Eberhofer, Birkenberger, Susi und dem ganzen Rest der höchst unterhaltsamen "Bagasch" aus der bayerischen Provinz. Und vor allem natürlich die vollen Ränge. Wohlwissend, dass mit dem angekündigten Wetterumschwung das Open-Air-Finale am Sonntagabend etwas durchwachsener werden könnte.

Ins Badische übersetzt und frisch serviert: Ohne Leberkässemmeln ging auch bei der zweiten Auflage des „Kaiserschmarrndramas“ im Open-Air-Kino nichts. Foto: Heiko Schattauer

Dabei hatte man mit "Verplant" auf ein besonderes Format gesetzt, das im Sommer 2020 (der erste Corona-Sommer, zur Erinnerung) noch für den Saisonbestwert gesorgt hatte. Dennis Kailing stellte seinerzeit sein Rad-Abenteuer "Besser Welt als nie" höchstpersönlich im Elzpark vor. Und begeisterte damit das Publikum. Zum Finale der Filmnächte 2021 stand erneut das Rad und was man damit alles erleben kann, im Mittelpunkt. Der nur in Teilen vorbereitete Weg mit dem Fahrrad aus der Mitte Deutschlands (Heiligenstadt) entlang der alten Seidenstraße bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) in Vietnam geriet – auf Großleinwand und mit reichlich Selbstironie und Galgenhumor gewürzt – ebenso kurzweilig wie spannend. Dass es die Zuschauer im Elzpark dabei nicht mehr ganz so lauschig hatten wie noch tags zuvor beim Eberhofer-Comeback – zum Roadmovie mit Überraschungen eigentlich ganz passend.

Der Duft von frischen Leberkässemmeln, der noch am Sonnabend über den Stuhlreihen gewabert hatte, war da längst verzogen. Stimmig und unzweifelhaft wahrnehmbar war die Alternativ-Verpflegung (auf der Speisekarte ordentlich ins Badische übersetzt) zum bayerischen Lustspiel allemal, fast konnte man meinen, die Metzgerei Simmerl habe im Elzpark eine kleine Filiale aufgemacht. Ein Hauch von Mosbacher 4D-Kino ...

Inzwischen ist der letzte Vorhang gefallen, die vorläufige Bilanz des Open-Air-Kinos fällt für Christine Funk "zufriedenstellend" aus. Die beiden ausverkauften Vorstellungen des Kaiserschmarrndramas haben gut getan, bei manch anderem Film hätte sich die Organisatorin aber doch ein paar Besucher mehr im Elzpark gewünscht.

Nach dem Open-Air-Kino-Abspann ist aber natürlich noch längst nicht Schluss mit dem Mosbacher Sommer. Nach den Filmfreunden sind jetzt erst Mal die Kleinen dran. Statt ins kriminell-kauzige Niederkaltenkirchen geht’s nach Mullewapp, wo ein "Ein Fall für Freunde" zu lösen ist. Der Vorhang im Figurentheater hebt sich am Donnerstag (siehe gesonderter Beitrag). Der für Mittwoch vorgesehene Auftritt von Sissi Perlinger muss krankheitsbedingt leider entfallen, wir berichteten bereits.