Von Frank Heuß

Mosbach. Dass Spitzenleistungen immer auf der mentalen Ebene im Kopf beginnen, wird ab und an ausgeblendet. Die gebürtige Mosbacherin Dr. Katrin Blatz ist auf eben diesem Feld der mentalen Leistungsoptimierung eine gefragte Expertin. Die promovierte Sportwissenschaftlerin unterrichtet als Lehrerin am Mosbacher Nicolaus-Kistner-Gymnasium, ist aber auch Autorin zweier Fachbücher und freiberufliche Dozentin. Mit der RNZ hat sich die Studienrätin darüber unterhalten, was sie am Mentaltraining fasziniert und wie sie ganz unterschiedlichen Personen hilft, in herausfordernden Situationen deren "PS auf die Straße zu bringen".

Frau Dr. Blatz, Sie sind eigentlich Lehrerin am Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach, haben aber auch noch eine andere Profession als "Mentaltrainerin". Wie würden Sie diese selbst in einfachen Worten beschreiben?

An der Schule bin ich jetzt seit drei Jahren, davor war ich als Wissenschaftlerin hauptberuflich tätig. Ich hatte ganz früh in meinem ersten Studiensemester eine Vorlesung zum Thema mentales Training. Es hat mich gefesselt, und ich wusste, dass ich auf diesem Bereich später mal forschen möchte. Mich hat es unglaublich fasziniert, was wir alles mit unserer Vorstellung und Denken beeinflussen können.

Wie hat sich die Affinität zu diesem eher psychologischen Feld neben oder trotz der Entscheidung für den Lehrerberuf entwickelt und wie kommt beides zusammen?

Schon während meines Studiums habe ich in Projekten zu dem Thema gearbeitet. Der Grund liegt wohl in meiner eigenen Biografie: Während meiner eigenen Schulzeit gab es eine Phase, in der ich ganz schön Angst hatte vor Prüfungen. Da habe ich irgendwann Einstellungen und Strategien entwickelt, wie ich damit umgehen kann. Deshalb hat es mich in der Forschung interessiert, wie man seine bestmögliche Leistung abrufen kann. Dazu habe ich dann meine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe untersucht, wie man Bewegungen durch eine Kombination aus praktischem und mentalem Training leichter lernen kann. Ausgehend von meiner Dissertation habe ich dann ein Konzept entwickelt, wie man in herausfordernden Situationen seine Leistung abrufen kann.

Sie haben auf einem eher seltenen Themengebiet promoviert. Sehen Sie sich mehr als Wissenschaftlerin denn als Wissensvermittlerin?

Ganz klar beides. Die Herausforderungen im Leben hören nie auf. Herauszufinden, wie man optimal mit Druck und Herausforderungen umgehen kann, ist für mich eine Herzensangelegenheit, die ich weitergeben möchte.

Sie sind auch sehr in den sozialen Netzwerken im Internet aktiv, machen Videos auf YouTube, bebilderte Storys auf Instagram und anderes mehr. Die meisten Lehrer meiden diese Form der Öffentlichkeit. Welchen Nutzen sehen Sie darin und wie reagieren Ihre Schüler darauf?

Ich nutze das nicht als Lehrerin, sondern als Wissenschaftlerin. Das ist entstanden, als ich nach einem Seminar von einigen Teilnehmern gebeten wurde, ihnen auch nach dem Seminar weiterhin Input zu geben. In der Schule ist das gar kein Thema.

Wie gehen Sie an Fälle heran, die Ihnen sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, etwa bei Prüfungen oder Drucksituation ihr Leistungsvermögen abzurufen?

Wir alle haben von Grund auf Schwierigkeiten, in herausfordernden Situationen unser Können abzurufen. Das ist erst mal ganz normal, denn wir wollen es ja gut machen. Dadurch entsteht natürlich Druck. Das Allerwichtigste ist zu wissen, es geht mir nicht alleine so. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Druck häufig als negativ wahrgenommen wird. Doch Druck kann positiv und negativ sein. Wir wissen, dass wir optimale Leistung nur mit etwas Druck abrufen können. Wenn wir total entspannt sind, oder umgekehrt total angespannt, können wir keine Bestleistung erreichen. Also brauchen wir sogar ein bisschen Druck, um richtig gut zu sein. Der dritte Punkt ist unglaublich entscheidend: nämlich die Vorbereitung auf die herausfordernde Situation selbst. Indem wir uns schon vorab mit der Situation mental beschäftigen, können wir wesentlich gelassener in der tatsächlichen Situation sein. Wie wird es sein, wenn zum Beispiel bei einem Vortrag 20 Personen auf mich schauen und wie wird es sich anfühlen? Mein Fokus ist nicht, die Schwächen einer Person in den Mittelpunkt zu stellen, sondern ihre Stärken.

Wie ist das bei extremen Fällen notorischer Prüfungsangst und gibt es auch Wege zur Selbsthilfe?

Entscheidend ist auch da zu wissen, dass man nicht alleine ist. Angst ist eine Emotion, genauso wie Freude und Liebe. Der erste Schritt besteht erst mal darin, sie anzunehmen. Angst möchte mich ja auf etwas hinweisen. Hilfreich ist es, ein positives Prüfungserlebnis aus der Vergangenheit mit einem zukünftigen Prüfungserlebnis zu verknüpfen. Man spricht hierbei von einer "Erinnerung an die Zukunft". Mein Tipp also: Wir spielen das positive Gelingen der Situation vorher mehrmals in unserer Vorstellung durch.

Welche Personengruppen nehmen Ihre Hilfe in Anspruch und zu welchen Fortschritten konnten Sie verhelfen?

Ich möchte helfen, "PS auf die Straße zu bringen". Denn häufig ist es ja so, dass wir Dinge gut können, aber dann, wenn es zählt, können wir unsere eigene "PS" nicht abrufen. Die Räder drehen durch und wir verlieren die Bodenhaftung. Es ist mir ein Anliegen, mein Wissen darüber weiterzugeben. Das kann sowohl im Berufsleben relevant sein, wo ich in Unternehmen Seminare gebe und Vorträge halte, als auch an Hochschulen. Sportler habe ich ebenfalls schon beraten. Und ich konnte eine Kooperation zwischen der DHBW, der Stiftung der Deutschen Wirtschaft Berlin und dem Nicolaus-Kistner-Gymnasium ins Leben rufen, bei der ich einmal im Jahr ein zweitägiges Seminar für Schüler und Studierende gebe. Das ist mir ein besonderes Anliegen, da ich selbst Schülerin am NKG war und der Schule auf diese Weise gerne etwas zurückgeben möchte.

Sie haben schon zwei Fachbücher geschrieben. Wie nutzen Sie diese besondere Qualifikation an der Schule und welche Reaktionen bekommen Sie?

Für mich ist ein Tag glücklich, wenn ich gesehen habe, dass ich Menschen zum Lachen bringen konnte - wenn ich Menschen in dem, was sie tun, unterstützen konnte. Kinder und Jugendliche zu stärken, ist mir besonders wichtig. Das ist mir das größte Anliegen auch als Lehrerin.

Als Schlussfrage vollenden Sie bitte den folgenden Satz: "Mentales Training kann jedem helfen, weil..."

... es uns hilft, unser eigenes Leistungsvermögen in kritischen Situationen optimal abzurufen.