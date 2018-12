Wenn Claire Böhmes Baby am 14. Dezember noch im Bauch ist, möchte die Nüstenbacherin zur Segensfeier in die Klinikkapelle Mosbach kommen. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Es ist das Wunder des Lebens schlechthin: Geburt. Die Zeit davor ist für werdende Eltern und insbesondere schwangere Frauen eine bewegende, die auch in den etwas aus der Mode gekommenen Worten "Guter Hoffnung sein" ihren Ausdruck findet. Hoffnungen und Wünsche verbinden sich damit, ebenso ist es eine Zeit mit Verunsicherungen und Ängsten. Mit einer Segensfeier für Schwangere soll erstmals in Mosbach dieser besonderen Zeit im Leben eine Zeit und ein Raum gegeben werden. Am Freitag, 14. Dezember, soll sich um 18 Uhr die Tür zur Kapelle der Neckar-Odenwald-Klinik öffnen und die Segensfeier beginnen.

"Die Kapelle ist im doppelten Sinne des Wortes naheliegend", findet Renate Baudy, Beauftragte für Frauen im evangelischen Kirchenbezirk Mosbach und beteiligt sowohl an der Vorbereitung wie Durchführung der Feier. Von evangelischer Seite sind ebenfalls dabei: Pfarrerin Ruth Lauer, die als erst kürzlich verabschiedete Klinikseelsorgerin nah dran ist, wenn’s ums Leben geht, und Bernhard Goldschmidt vom Diakonischen Werk, der als Leiter des Fachgebietes Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit gemeinsam mit seinen drei Kolleginnen der Schwangerenberatung die Idee für das Projekt hatte.

Er freute sich darüber, dass er auch bei den katholischen Akteuren offene Türen einlief und somit ein ökumenisches Angebot entstand. Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral in der Diözesanstelle Odenwald-Tauber, sagte sofort zu und brachte ihre Erfahrungswerte aus den Segensgottesdiensten in Buchen ein. Beim Segensgottesdienst selbst wird die Gemeindereferentin Luise Reiland von der katholischen Seelsorgeeinheit Mose mit dabei sein.

Inspiriert durch die Teilnahme am "Runden Tisch Schwangerschaft und Geburt" der Evangelischen Landeskirche hat das Schwangerschaftsberatungsteam des Diakonischen Werkes den Stein ins Rollen gebracht. Nun sind die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen.

"Wir betreten Neuland, können nicht sagen, wer und wie viele kommen werden", sagt Goldschmidt, "doch wir sind offen für alle und alles." Für alle bedeutet natürlich: Partner und Partnerinnen, Freundinnen, Geschwisterkinder, Großeltern. "Eben alle, die sich mit den schwangeren Frauen freuen", freut sich auch Renate Baudy.

In der knappen Formel "Sei behütet" haben die Veranstalter ihre Segenswünsche zusammengefasst. Gesegnet aber sollen die Frauen nicht nur mit Worten werden, in der Feier will Pfarrerin Lauer die Segnungshandlung spür-, erlebbar machen. Lieder, begleitet am Keyboard von Elisabeth Könninger, eine Bildbetrachtung, Bibeltext und Gebete gehören dazu. "Wir wollen Sie als Schwangere begleiten und Ihnen mit Ihren Angehörigen Mut, Kraft, Zuversicht und Gottes Segen zusprechen", formuliert die Einladungskarte.