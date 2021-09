Von Heiko Schattauer

Mosbach.Ob es am Sitzungsort lag? Spekulation. Dennoch waren die ersten beiden Tagesordnungspunkte der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Mosbach im Feuerwehrgerätehaus binnen kürzester Zeit "gelöscht". Einstimmig befürwortete das Gremium nämlich die Neuwahl des Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach in der Abteilung Sattelbach sowie des 2. stellvertretenden Kommandanten in derselben Abteilung. Für jeweils fünf Jahre wurden Florian Liebsch und Matthias Götz verpflichtet.

Ein wenig Feuer unter der Decke war im weiteren Verlauf aber dennoch, doch zunächst einmal der Reihe nach: Nicht ganz so einstimmig wie bei den Feuerwehrkommandanten ging es beim Tagesordnungspunkt "Ergänzung der Vereinsförderrichtlinien" zu. Dabei stand nämlich vor allem auch die "Anpassung" der Gebühren für die Anmietung der Räume in der Alten Mälzerei im Vordergrund. Die hatte man bereits in einer Sondersitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus eingehend erörtert und "kontrovers diskutiert", wie Oberbürgermeister Michael Jann dem Gemeinderat erläuterte.

"Die vorgesehene Anpassung hat schon gewisse Emotionen bei Vereinen und Schulen ausgelöst", befand Jann vor der Abstimmung zum Tagesordnungspunkt, verwies aber zugleich darauf, dass die Gebühren die vergangenen zwei Jahrzehnte auf niedrigem Niveau weitgehend unverändert geblieben waren und nach den jüngsten, umfassenden (und mit viel Geld verbundenen) Investitionen an der Alten Mälzerei eine Neubewertung angebracht sei. Allein die neue Beschallungsanlage im Großen Saal habe einen sechsstelligen Betrag gekostet, so Jann. Mit der neuen Regelung sei zudem auch eine "saubere Trennung" möglich zwischen Vereinsförderung und Eventbetrieb.

"Es ist eine kräftige Preiserhöhung, das stimmt", erklärte OB Jann nach einem Hinweis von Stadtrat Hartmut Landhäußer zur Gebührenentwicklung ("Das wird für die Vereine bedeutend schwieriger und teurer"). Allerdings rufe man keineswegs Wucherpreise auf, bewege sich vielmehr auf dem Niveau vergleichbarer Einrichtungen in der Umgebung. So kostet nun beispielsweise Miete des Großen Saals mitsamt Bühne für acht Stunden 910 Euro – etwa "das Doppelte wie bisher" (Landhäußer). Vereinen oder Vereinigungen soll aber einmal pro Kalenderjahr einen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent gewährt werden. Nach einem Jahr soll die neue Gebührenverordnung dann noch einmal evaluiert werden, so OB Jann.

Dem Rahmen des Feuerwehrgerätehauses entsprechend, ergänzte der OB noch vor der Abstimmung des Gemeinderats: "Wenn der Kittel brennt, sprechen wir noch einmal darüber." Oder anders formuliert: "Wir sammeln Erfahrungen, wenn die Vereinskultur Schaden nimmt, dann können wir nachsteuern." Bei sieben Enthaltungen stimmte der Gemeinderat für die neuen Vereinsförderrichtlinien bei Nutzungen des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei.

Nicht abzustimmen, aber mit Wohlwollen zur Kenntnis zu nehmen war der Haushaltszwischenbericht, den Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann in der ersten Sitzung nach der Sommerpause präsentierte. "Es war schlimmer zu erwarten", stimmte OB Jann aufs Finanz-Update ein, das wiederum "verhalten optimistisch" stimme. Trotz aller Widrigkeiten, so Mosbachs Verwaltungschef weiter, sehe es derzeit so aus, als komme man mit einem blauen Auge durchs zweite Cornonajahr 2021. Die Zahlen, auf die sich Janns Einschätzungen stützen, künden u. a. von Verbesserungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 2,4 Mio. Euro, die am Ende zu einem ausgeglichenen Haushalt führen könnten. Zur Erinnerung: Ins Jahr gestartet war man mit einem Haushaltsplan, der ein Negativergebnis von 2,5 Mio. Euro auswies.

Simone Bansbach-Edelmann verwies beim aktualisierten Blick auf die Finanzen aber auch auf besondere Umstände: Im Finanzhaushalt etwa sei gerade mal knapp ein Drittel der eigentlich veranschlagten Investitionen 2021 bisher auch tatsächlich getätigt worden. "Die Dinge laufen oft nicht so schnell wie gedacht: Zuschussbewilligungen kommen schleppend, Maßnahmen können nicht wie geplant in Angriff genommen werden", erläuterte die Kämmerin. "Das muss künftig anders aussehen." Aufgrund noch nicht abgeflossener Mittel habe man auch noch keine Kredite aufnehmen müssen (12 Mio. waren eigentlich geplant).

Die aufgrund der guten letzten Haushaltsjahre gute Liquidität, über die man sich vor Jahren noch gefreut habe, sei nun – Stichwort Negativzinsen – eher ein Problem. Mit Verschiebungen innerhalb der Eigengesellschaften habe man sich hier bislang aber ganz gut behelfen können, so Bansbach-Edelmann. "Wenn die Investitionen dann tatsächlich kommen, sieht das natürlich wieder anders aus" – auch eine Kreditaufnahme werde es im laufenden Jahr auf jeden Fall noch geben.

Während der Haushaltszwischenbericht ohne weitere Diskussion zur Kenntnis genommen wurde, gab’s beim TOP "Annahme von Spenden" einmal mehr Aussprachebedarf. Dabei stand die umstrittene Kunststoffpalme, die am APG mit Spenden im Ganztagsbereich aufgestellt wurde, erneut im Mittelpunkt.