Mosbach. (schat/stm) Der Markt ist in der Großen Kreisstadt eine Institution, nicht nur für die Mosbacher selbst ein immer wieder gern besuchter Anziehungs- und Treffpunkt. Und mit den Erlebnismärkten hat man eine überaus attraktive Ergänzung etabliert, die zum "normalen" Marktgeschehen noch viel Unterhaltung und Zusatzprogramm bescheren. "Die Sonne kitzelt bereits in der Nase, die Tage werden länger und die laue Frühlingsluft lädt zum Rausgehen ein. Dies ist genau der richtige Zeitpunkt, um in diesem Jahr in die Erlebnismarktsaison zu starten", finden die Verantwortlichen des Stadtmarketings, die für die nun wieder monatlich anberaumten Märkte ein attraktives Programm zusammengestellt haben. Inklusive einer dreitägigen Alternative für das Frühlingsfest – dem "Mosbacher Frühling mit Herz und Seele" von 6. bis 8. Mai.

So soll sich eine Vielfalt an Gelegenheiten eröffnen, in der historischen Innenstadt "auf Einkaufs-, Entdeckungs- und Genussreise" zu gehen. Dazu biete jeder Markt neben seinen attraktiven Ausstellerangeboten kurzweilige Unterhaltung, Kinderprogramm, Musik, Feines für den Gaumen und Führungen durch die historische Altstadt.

2022 werden die beliebten traditionellen Märkte wie der Blumen-, Antik-, Kräuter-, Brot- und Kürbismarkt und die Kunsthandwerkermärkte im Frühjahr und Herbst um eine Premiere und ein Mitmachangebot ergänzt. Ganze fünf Tage lang lädt "Rock & Riesling" im Juni auf eine spannende Weinerlebnisreise ein. Edle Tropfen von kleinen bis mittelständigen, regionalen und überregionalen Weingütern sowie feine Leckereien versprechen genussvolle Momente.

Ein besonderes Mitmach-Erlebnis für alle Spielbegeisterten hält der 21. Mai bereit. In der gesamten Innenstadt gibt es Spielmöglichkeiten für Groß und Klein. Begegnung im Spiel, weg von Online-Angeboten, Freude, Lachen – all das soll für einen ganz besonders lebendigen Tag in Mosbach sorgen.

Wie jedes Jahr startet die Saison mit dem Kunsthandwerkermarkt, dem – wie gehabt – ein französischer Markt angeschlossen ist. Bereits am kommenden Samstag und Sonntag werden dabei den interessierten Besuchern altes Handwerk und feines Kunsthandwerk präsentiert. Besonders für moderne Arbeiten in riesiger Vielfalt, für Kreatives und Schönes, Deko-Objekte und Accessoires ist viel Raum. Interessantes für die Kleinsten bis zu allen Lebenslagen wird angeboten und so manchem Kunsthandwerker kann bei seiner Arbeit zugeschaut werden. Die örtlichen Fachgeschäfte haben am Sonntag zudem von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bieten die Möglichkeit zum entspannten Einkaufsbummel in der frühlingshaft geschmückten Stadt: bunte Pflanzbeete wecken Frühlingsgefühle und die blumigen Banner verlocken durch das gesamte Städtchen zu schlendern.

Am kommenden Samstag wird ab 13 Uhr auch eine Führung "Zunft- und Handwerkerzeichen" angeboten. Start ist vor der Tourist Information am Marktplatz, wo auch eine Vorab-Anmeldung zur Tour möglich ist. Der Marktplatz selbst, auf dem am Samstag noch der beliebte (klassische) Wochenmarkt stattfindet, wird am Sonntag erneut mit vielen weiteren Marktständen zum Kunsthandwerk und anderen Besonderheiten bestückt sein.

Info: Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www.mosbach.de zu finden. In der Tourist Information und den Mosbacher Geschäften liegt ein Faltblatt mit dem Gesamtüberblick der Erlebnismärkte 2022 aus.

Alle Mosbacher Erlebnismärkte des Jahres 2022 im Überblick:

> 2. und 3. April: Kunsthandwerkermarkt / Französischer Markt, verkaufsoffener Sonntag der Fachgeschäfte

> 30. April: Blumenmarkt

> 6. bis 8. Mai: "Mosbacher Frühling mit Herz + Seele" (Veranstalter: Mosbach Aktiv), verkaufsoffener Sonntag

> 21. Mai: Mosbach spielt

> 2. bis 6. Juni: Rock & Riesling, Mosbacher Weinerlebnis am Markt (In Zusammenarbeit mit Hellfire Concerts)

> 9. Juli: Antikmarkt

> 6. August: Kräutermarkt

> 3. September: Kurpfälzer Brotmarkt

> 1. und 2. Oktober: Kürbismarkt am Samstag und Buchmachermarkt mit Bücher(floh-)markt am Sonntag

> 9. Oktober: Kurpfälzer Erntefest (Veranstalter: Mosbach Aktiv), verkaufsoffener Sonntag

> 5. und 6. November: Mittelalter- und Kunsthandwerk, lange Einkaufsnacht am Samstag

> 2. bis. 21. Dezember: Weihnachtsmarkt mit langen Einkaufsnächten am 10. und 17. Dezember