Mosbach. (schat) Die ersten Unterzeichner waren prominent und erklärten offen und öffentlich, warum sie hinter der "Mosbacher Erklärung" stehen. Nachdem man in der Woche zuvor noch mit einer Menschenkette für "Solidarität und Demokratie" zusammengestanden hatte, setzte das gleichnamige Bündnis nun am Montagabend das nächste Zeichen – in Form einer zwei Seiten langen Erklärung. In der begründet man das eigene Engagement gegen die Kritiker von Corona-Maßnahmen und Corona-Politik, nachdem man unter den "Montagsspaziergängern" eben auch Menschen mit demokratiefeindlichen Einstellungen ausgemacht hat.

"Die Grundrechte, die uns unser Grundgesetz garantiert, sind ein hohes Gut. Deshalb ist es richtig und wichtig, sich aktiv für deren Schutz einzusetzen", eröffnet die Erklärung, in der man zugleich aber zu bedenken gibt, dass die Garantie unserer Rechte den Einzelnen nicht über alles stelle. Der Staat habe die Aufgabe, für den Schutz der Gesundheit und des Lebens der Menschen zu sorgen. Während der zurückliegenden beiden Jahre der Corona-Pandemie habe er dafür tief in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen. "Eine Tatsache, die uns alle zu bürgerschaftlicher Wachsamkeit auffordert. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die wissenschaftlich basierten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie alle herausfordern und belasten", heißt es vom Bündnis weiter, das dabei im Besonderen das medizinische Personal in den Kranken- und Pflegeeinrichtungen, bei Rettungsdiensten und Polizei, Beschäftigte in Kindergärten/Schulen, Mitarbeiter im Einzelhandel, Selbstständige oder Beschäftigte in der Gastronomie, die unter massiv erschwerten Bedingungen ihren Dienst leisten, im Blick hat. Auch Kinder und alte Menschen seien in den letzten beiden Jahren besonders stark belastet worden.

"Niemand von uns sehnte sich die Einschränkung unserer Freiheiten herbei. Wir würden alle auch lieber unbeschwert Freunde treffen, Feste feiern und auf Konzerte, ins Theater oder Fußballstadion gehen. Wir alle wünschen uns diese Freiheiten zurück", heißt es in der Erklärung weiter. Man habe jedoch Vertrauen in die Wissenschaft und sehe die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als notwendig an. Möglichst schnell aus der Pandemie zu kommen und dabei die Gesundheit und das Leben so vieler Menschen wie möglich zu schützen, das könne nur mit Solidarität und konsequenter Umsetzung von Empfehlungen der Fachleute gelingen.

Man wisse, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit weiterhin besteht und in Anspruch genommen werden könne, will aber nicht hinnehmen, dass diese Freiheiten missbraucht werden, "um unsere Demokratie als Diktatur zu verunglimpfen". Freiheitsrechte seien nicht ohne Rücksicht auf die Rechte anderer zu verabsolutieren. Man wehre sich gegen eine gezielte Verbreitung von Falschinformationen, die Umgehung von gesetzlich vorgegebenen Schutzmaßnahmen und unsägliche geschichtliche Vergleiche.

Die Erklärung schließt mit einer Reihe von Appellen, die bei der Versammlung am Montag in Mosbach von den ersten Unterzeichnern verlesen wurden.

"Lassen wir nicht zu, dass völlig maßloses Misstrauen gegen unsere Demokratie verbreitet wird", heißt es da unter anderem, "Treten wir geschichtsvergessenen und unmoralischen Vergleichen entgegen" oder "Bedenken wir, dass wir bei all unseren Sorgen und Unsicherheiten nicht gemeinsame Sache mit Gruppierungen machen, die unsere Demokratie schwächen, unser Gemeinwesen spalten und Unruhe stiften wollen". Zu bedenken geben will man seitens des Bündnisses zudem, "dass wir auch in Zukunft zusammenleben wollen und werden. Wir sollten deshalb in dieser Ausnahmesituation nicht zerstören, was schwer wieder aufzubauen ist".

Jeder möge seine eigenen Urteile überprüfen: "Sind Hygienemaßnahmen oder Impfungen für uns wirklich die größere Gefahr als eine Corona-Infektion selbst?", "Ist die Härte anderen gegenüber wirklich angemessen und ist es uns egal, mit wem wir auf die Straße gehen?" Gemeinsam wolle man für das Wohl der Gemeinden in der Region ein- und denjenigen entgegen treten, "die nicht selten von außen kommen, um unser Vertrauen in die Kraft des Gemeinwesens zu erschüttern".

Die Mosbacher Erklärung unterzeichneten am Montagabend nach Mosbachs OB Michael Jann, Landrat Dr. Achim Brötel und weiteren Persönlichkeiten aus Kommunalpolitik und Kirche 170 weitere Bürgerinnen und Bürger. Bis Mittwochabend war die Zahl der Unterzeichner auf 271 gestiegen.

Info: Die vollständige "Mosbacher Erklärung" findet sich unter: www.change.org/mosbacher-erklaerung.