Mosbach. (schat) Auch wenn sich die Jury bei der Kür der Ehrenamtspreisträger für das Jahr 2018 so lange auseinandergesetzt hat wie noch nie: Mit den Preisträgern scheint man durchaus die richtigen "Beispiele vorbildlicher ehrenamtlicher Arbeit" (Jury-Sprecher Jürgen Kriege) gefunden zu haben. Unter eloquenter Moderation von Dr. Alexander Dambach durften in der Alten Mälzerei Karlheinz Walter aus Mosbach, Rüdiger Eberle aus Schefflenz, Lara Bangert aus Krumbach, der ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis, der TSV Mudau und der Betreuungsverein NOK die Ehrenamtspreise 2018 entgegennehmen. Laudatoren würdigten jeweils die Leistungen der Preisträger, die sich neben der Trophäe auch über eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 1500 Euro freuen konnten - ein schöner Bonus zum vom Landrat verfügten Mindestlohn.

Ambulanter Kinderhospizdienst e.V.: Der Sonderpreis des Rotary-Clubs Mosbach-Buchen ging an den seit 2010 bestehenden Verein, bei dem 17 ehrenamtliche Mitarbeiter und zwei hauptamtliche Koordinatorinnen unter dem Leitsatz "Den Tagen mehr Leben geben" Familien mit schwerem Schicksal (unheilbar kranken Kindern) begleiten. Größten Respekt zollte RC-Vorsitzender Gernot Wenig dem Hospizteam, für das der 2. Vorsitzende des Vereins, Dr. Daniel Vater, die Auszeichnung entgegennahm. "Unser Lohn ist die Dankbarkeit", verdeutlichte derweil Sonja Laier, warum man sich immer wieder für diese herausfordernde ehrenamtliche Tätigkeit begeistern könne.

Lara Bangert: Über den Jugendsonderpreis durfte sich die 19-Jährige aus Krumbach freuen, bei der Laudatorin und Sportkreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel erstaunlich viele Parallelen zur eigenen (jugendlichen) Vita ausmachte. Schon im zarten Alter von 13 Jahren engagierte sich die Abiturientin als Tanz-Trainerin, aktuell absolviert sie ein Freiwilliges Soziales Jahr. Bei der Preisverleihung blieben der sympathischen 19-Jährigen fast die Worte weg: "Ich bin sprachlos - Danke!"

Karlheinz Walter: Passend zum wahrhaft außergewöhnlichen Engagement des Bergfelders fiel auch dessen Laudatio in die Kategorie extraordinär: Mosbachs ehemaliger OB Gerhard Lauth würdigte den Preisträger mit Sprechgesang, der allein vom Unterhaltungswert her selbst preisverdächtig war. Das "Original im wohlverstandenen Sinne" (Lauth) kann auf eine ehrenamtliche Karriere verweisen, die ihresgleichen sucht: Unter anderem hob Walter 1987 den DRK-Ortsverein Billigheim aus der Taufe, dem er bis heute vorsteht. "Meine Frau sitzt immer mit im Cockpit", wusste Karlheinz Walter Lob und Preis sogleich zu teilen.

Rüdiger Eberle: "Er hat einen neuen Maßstab in Sachen Ehrenamt gesetzt", wusste Laudator Rainer Houck (Schefflenz’ Bürgermeister) über den Preisträger und dessen Engagement zu berichten. Und übertrieb damit keineswegs, denn was Eberle in gleich mehreren Schefflenzer Vereinen geleistet hat, ist schlicht famos. Wie der bescheidene "rü" (unter diesem Kürzel schreibt er seit vielen Jahren für die RNZ) das alles schafft, ließ er die Gäste wissen: "Meine Frau ist zuhause ein Multitalent - da hab ich dann Zeit für ehrenamtliches Engagement."

TSV Mudau: Allein die Zahl ist beeindruckend: 60.000 Euro hat der TSV an einem Tag für den guten Zweck "eingespielt". Mit imposantem Einsatz - rund 300 Helfer waren beteiligt - organisierte und realisierte der Traditionsclub im Mai ein Benefizspiel gegen eine Elf des FC Bayern München. Mehr als 5000 Fußballfans wollten den besonderen Kick gegen eine mit Weltmeistern gespickte Elf des Rekordmeisters sehen, der TSV beeindruckte mit seiner Organisation sogar die Oberen des FCB. Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger befand als Laudator: "Ich bin stolz, so einen Verein in meiner Gemeinde zu haben." Die TSV’ler um Ralf "Leeds" Hauk und Michael Volk spielten den Ball gleich weiter: "Die Hälfte unseres Preisgelds fließt in die Aktion Mobile Retter." Und die zweite Hälfte geht zum Gutteil an die Helfer: Am Samstag feiert man die Auszeichnung mit einem großen Helferfest in der Odenwaldhalle.

Betreuungsverein Neckar-Odenwald-Kreis e.V.: Wenn man allein nicht mehr zurechtkommt, dann greifen die Helfer des Betreuungsvereins unterstützend unter die Arme. "Meist ganz im Stillen", so Laudatorin Renate Körber (Leiterin FD Soziales am LRA), setzen sich im Kreis rund 275 (!) Ehrenamtliche für Menschen mit Betreuungsbedarf ein. "So viele ehrenamtliche Betreuer gibt es nirgendwo anders", konstatierte Körber stolz. Und die Vereinsvorsitzende Bärbel Juchler-Heinrich freute sich: "Schön, dass all die, die sonst im Verborgenen helfend aktiv sind, heute mal im Rampenlicht stehen."