Mosbach/Elztal-Neckarburken. (RNZ) Dass die B 27 zwischen Eselsbrücke und Neckarburken ab Montag, 1. April, wieder gesperrt werden muss, ist mittlerweile bekannt. Für Verwirrung hatte allerdings zuletzt die Umleitungsempfehlung gesorgt. Auf Nachfrage beim zuständigen Regierungspräsidium in Karlsruhe bestätigte man nun: Die vorgeschlagene Umleitungsempfehlung ab Waldhausen war schlichtweg nicht richtig.

Ab kommenden Montag sollen die Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke zwischen der Ortsdurchfahrt Neckarburken und der Einmündung der Landesstraße 525 (Eselsbrücke) fortgesetzt werden. Die Leitungs- und Kanalarbeiten in der Ortsdurchfahrt Neckarburken sowie die Erneuerung der Fahrbahndecke der Bundesstraße 27 erfordern eine Vollsperrung.

Der Verkehr von Mosbach kommend in Richtung Dallau wird über Sulzbach (L 527) umgeleitet. Der Verkehr von Mosbach in Richtung Odenwald (Limbach, Mudau, Buchen) wird über die L 525 Richtung Sattelbach umgeleitet. Für den Verkehr auf der B 27 von Buchen kommend Richtung Mosbach erfolgt bereits am Knoten Waldhausen eine Umleitungsempfehlung über Limbach - Fahrenbach - Sattelbach nach Mosbach. Hier hatte das Regierungspräsidium zuerst eine Umleitungsempfehlung über Dallau ausgegeben - was sich nun als Versehen herausstellte.

Verkehr in Dallau soll entlastet werden

"Wir empfehlen, die Baustelle weiträumig zu umfahren, auch um den innerörtlichen Verkehr in Dallau zu entlasten", erklärt Irene Feilhauer vom Regierungspräsidium, warum bereits ab Waldhausen umgeleitet werden soll.

Ansonsten gilt: Ab Dallau wird der Verkehr in Richtung Mosbach über Sulzbach geleitet. Für die Bewohner von Neckarburken besteht die Möglichkeit, vom Unterdorf in das Oberdorf, beziehungsweise umgekehrt, zu gelangen. Für die Buslinien gibt es eine Sonderregelung.

Die Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 3,3 Millionen Euro werden vom Bund getragen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 17. Mai dauern. "Die Instandsetzungsarbeiten sind zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung und aus Altersgründen der Fahrbahn dringend erforderlich", heißt es in der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums. Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht werden Schadstellen beseitigt und zur Erhöhung der Tragfähigkeit der Strecke eine Binderschicht eingebaut. Danach erfolgt die Aufbringung der neuen Deckschicht.

In der Ortsdurchfahrt Neckarburken nimmt die Gemeinde Elztal Arbeiten an der Wasserversorgung und an den Abwasserleitungen vor.

Info: www.baustellen-bw.de