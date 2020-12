Mosbach. (ub) Ab Donnerstag, 8 Uhr, sind die Telefone freigeschaltet. Dann kann man sich anmelden für die Corona-Schnelltests, die der Kreisverband Mosbach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am 23. und 24. Dezember kostenlos anbietet. Rund 600 Personen können an der Elzberghalle in Dallau einen Nasenabstrich vornehmen lassen, der schnell und ziemlich sicher Auskunft gibt, ob man sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

"Damit wollen wir eine Hilfestellung bieten, Begegnung an den Feiertagen leichter zu ermöglichen", sagt der Präsident des DRK-Kreisverbandes, Gerhard Lauth. Mitnichten aber sollen die Ergebnisse ein Freibrief sein, die Regeln des Lockdowns zu ignorieren, da es sich dabei nur um eine Momentaufnahme handle.

"Wenn wir zum Beispiel 50 positiv Getestete finden, dann werden schon mal 200 Menschen in deren familiärem Umkreis nicht angesteckt", beschreibt DRK-Geschäftsführer Steffen Blaschek den Ansatz der Aktion. Es sei besser, diese "tickenden Zeitbomben" zu entdecken – also Menschen, die keine Symptome hätten, aber trotzdem das Virus in sich tragen und unwissentlich weitergeben. Im Neckar-Odenwald-Kreis will sich auch der Kreisverband Buchen daran beteiligen – mit einer Abstrichstelle an der Feuerwehrwache Buchen. Mehr als etwas mehr Sicherheit soll nicht versprochen werden, die Aktion wird als flankierende Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie verstanden.

Sie geht auf eine Initiative des baden-württembergischen Sozialministeriums zurück, das die Tests zur Verfügung stellt und bezahlt. Der Einsatz des DRK und seiner Mitstreiter hingegen erfolgt ausschließlich ehrenamtlich. Sachkosten entstehen dem DRK gleichwohl. Darum wird an der Elzberghalle ein Spendenkästchen stehen. Der Mosbacher Kreisverband hat Helfer aus den eigenen Reihen sowie auch Engagierte aus der Ärzteschaft gewinnen können, die bereit sind, sich vor und an Heiligabend für das Wohl ihrer Nächsten einzusetzen. "Was wir ganz klar nicht wollen, sind natürlich Menschenansammlungen", betont DRK-Präsident Lauth. Daher werden im Fünf-Minuten-Takt je fünf Personen die Abstriche entnommen. "Und nur bei denen, die sich über unsere Hotline angemeldet haben", so Blaschek.

Auf dem Platz vor der Elzberghalle werden An- und Abfahrt geregelt. Für den Abstrich selbst werden die Menschen kurz aus dem Auto gebeten, dann geht die Probe in die Vorhalle, wo sie ausgewertet wird. "Wer negativ getestet wird", sagt Blaschek, "dem wünschen wir ‚Frohe Weihnachten‘." Ein positives Testergebnis wird bescheinigt und mündet sofort in eine Quarantäne. Die Betroffenen sind zudem verpflichtet, sich dann beim Gesundheitsamt zu melden. Beim DRK sieht man die Schnelltest-Aktion als eine Unterstützung der Bemühungen in der Landkreisbehörde – gerade vor dem Fest mit seinen Ausnahmeregelungen. Aber auch als eine Art zeitlich begrenzten "Vorfilter". "Zwei unserer Hauptamtlichen unterstützen die Arbeit des Gesundheitsamtes ohnehin in dieser Pandemie."

Nach der ersten Bekanntgabe, dass sich das DRK Mosbach an der Schnelltest-Aktion des Sozialministeriums beteiligt, hatten Menschen ihre Hilfe angeboten – nicht nur für die Zwei-Tage-Unternehmung, sondern auch für die Zeit, in der man sich per Telefon anmelden kann. "Daran ist quasi unsere ganze Verwaltung beteiligt", erklärt Steffen Blaschek. Er geht davon aus, dass die Leitungen ab heute heiß laufen und bis Anfang nächster Woche alle Termine für die Schnelltests besetzt sind. Gerne würde man mehr testen können, doch ist die Test-Zahl ebenso begrenzt wie das Zeitkontingent. "Einen Puffer haben wir aber." Wie groß der Andrang werden wird, können die Rot-Kreuz’ler nicht einschätzen. So wenig wie sich (noch) das Virus dingfest machen lässt …

Info: Eine Anmeldung für den kostenlosen Corona-Schnelltest ist zwingend erforderlich. Die DRK-Hotline unter Tel.: (0 62 61) 9 20 88 99 ist ab dem heutigen Donnerstag sowie am darauffolgenden Freitag, Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 8 bis 16 Uhr besetzt. Weitere Informationen auf der DRK-Website unter www.drk-mosbach.de.

Update: Mittwoch, 16. Dezember 2020, 20.42 Uhr

DRK bietet gratis Schnelltests an

Der Kreisverband will für mehr Sicherheit an Weihnachten sorgen. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Mosbach/Dallau. (pm/frh) "Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!" heißt eine landesweite Aktion des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Ziel ist es, zum Weihnachtsfest etwas mehr Sicherheit während der Corona-Pandemie zu schaffen. Mittels kostenloser Corona-Schnelltests sollen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten, bereits nach kurzer Wartezeit zu erfahren, ob bei ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 vorliegt.

Nur 15 Minuten nach dem Abstrich soll das Ergebnis vorliegen: Durch das DRK Mosbach können sich Interessierte am 23. und 24.12. auf das Coronavirus testen lassen. Symbolfoto: dpa

Dass Weihnachten als Familienfest zum "Multi-Spreader-Event" werden könnte, wird schon länger befürchtet. Großeltern und Senioren in der Familie sind dadurch besonders gefährdet, zumal Infektionen mit dem Coronavirus auch ganz oder weitgehend symptomfrei verlaufen können. Nehmen die jüngeren Familienmitglieder ihre Erkrankung gar nicht wahr, könnten sie das Virus trotzdem – etwa beim gemeinsamen Singen vor dem Weihnachtsbaum oder beim Festessen am Familientisch – weitergeben, warnen Experten.

"Mit den kostenlosen Schnelltests versuchen wir, den Menschen etwas mehr Sicherheit zum Weihnachtsfest zu geben", erklärt DRK-Präsident Gerhard Lauth das Ziel der Aktion "Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!". Als Kreisverband setze man diese auf rein ehrenamtlicher Basis im Raum Mosbach in der Elzberghalle in Dallau um. Dort können sich die Menschen vor den Feiertagen gleich an zwei Tagen kostenlos mittels Nasenabstrich testen lassen: am Mittwoch, 23. Dezember, von 8 bis 17 Uhr, sowie an Heilig Abend, 24. Dezember, in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr. Zwingende Voraussetzung dafür ist eine vorherige telefonisch Anmeldung.

Regelfall solle an den beiden Tagen die Testung aus dem Auto heraus sein. Es ist aber auch möglich, zu Fuß zur Elzberghalle zu kommen, teilt der DRK-Kreisverband mit. Der nahe gelegene S-Bahn-Haltepunkt Dallau biete eine Option zur Anreise auch mittels öffentlicher Verkehrsmittel.

Das Ergebnis erfahren die getesteten Personen ungefähr 15 Minuten nach dem Abstrich direkt vor Ort. Im Fall eines positiven Tests werde den Betroffenen eine Bescheinigung darüber ausgestellt und das weitere Verfahren erläutert. Negativ getestete Personen werden mündlich über ihr Ergebnis informiert.

Während des gesamten Testablaufs ist die Maskenpflicht einzuhalten. Masken dürfen erst nach Aufforderung unmittelbar vor dem Abstrich abgesetzt werden. Zudem sind die allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Zwingende Voraussetzung zur Teilnahme an der Schnelltestaktion ist eine telefonische Anmeldung. Die Rufnummer zur Terminvergabe werde in Kürze eingerichtet und auf der Internetseite des DRK-Kreisverbands unter www.drk-mosbach.de bekanntgemacht.

Stand: Sonntag, 13. Dezember 2020