Am Landgericht Mosbach wird derzeit ein Fall von schwerer Körperverletzung verhandelt, der sich 2019 in Buchen zutrug. Foto: joc

Buchen/Mosbach. (joc) Ein gefährliches Pflaster sind in nächtlicher Stunde mitunter offenbar der Parkplatz und das Gelände vor der Diskothek "Halli Galli" in Buchen. Dieser Eindruck entsteht beim Blick auf die Vielzahl der Straftaten, die sich dort in der Zeit vor Corona ereignet haben, wie am Freitag am Landgericht Mosbach deutlich wurde. Viele dieser Fälle beschäftig(t)en die Justiz. Ein besonders schwerer Fall von gefährlicher Körperverletzung fand dabei am frühen Morgen des 3. Oktober 2019 statt. Ein junger Mann aus Buchen wurde gegen 4 Uhr morgens übel zugerichtet. Zunächst wurde ihm ein Faustschlag versetzt. Nachdem er zu Boden gegangen war, erhielt er einen oder mehrere Tritte ins Gesicht. Dabei erlitt der Mann Knochenbrüche, u. a. eine Fraktur des linken Jochbeins. Der Mann ist bis heute von der Tat gezeichnet, hat immer noch mit den Folgen zu kämpfen.

Nach den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die Tat von zwei Männern begangen worden sein. Den Faustschlag soll ein 28-jähriger Deutscher aus einer Baulandgemeinde ausgeführt haben. Der oder die Tritte sollen von einem gleichaltrigen Deutschen mit marokkanischen Wurzeln verübt worden sein. Die beiden Angeklagten standen schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte vor Gericht. Am Freitag mussten sie sich vor der Großen Strafkammer am Landgericht Mosbach wegen Körperverletzung bzw. schwerer Körperverletzung verantworten. Die Kammer, unter Vorsitz von Richterin Dr. Barbara Scheuble, hatte dabei die Aufgabe, Licht in das Dunkel der Geschehnisse vor der Disco zu bringen. Das war alles andere als leicht, da die zum Prozessauftakt am Freitag geladenen Zeugen durch die Bank starke Erinnerungslücken geltend machten. Sie konnten oder wollten sich nicht an den Tathergang erinnern. "Keine Ahnung" war in diesem Zusammenhang eine oft gehörte Floskel aus dem Zeugenstand. Verblüffend, da die Zeugen nach eigenen Aussagen recht nahe am Geschehen standen – den oder die folgenschweren Tritte in das Gesicht des Opfers wollte aber keiner mitbekommen haben. Vorsitzende Scheuble musste die Zeugen denn auch mehrfach auf ihre Wahrheitspflicht hinweisen. Ein später gehörter Polizeibeamter formulierte das vor Gericht so: "Die Zeugen haben gemauert! Es müssen einige mitbekommen haben, was da genau passiert ist, aber keiner wollte darüber sprechen. Unter Umständen gab es Einschüchterungsversuche. Davon habe ich konkret aber nichts mitbekommen."

Staatsanwältin Jana Wolf-Mittmann hatte zuvor in der Anklageschrift den Tatvorwurf konkretisiert: Den Angeklagten wurde zur Last gelegt, am frühen Morgen des 3. Oktober 2019 vor der Buchener Disco einen damals 28 Jahre alten Mann verletzt zu haben. Der eine Angeklagte habe dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der zweite Angeklagte habe dem zu Boden gegangenen Geschädigten mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Der Geschädigte habe dabei mehrere Knochenbrüche im Gesicht erlitten.

Der 28-Jährige, der den Faustschlag verübt haben soll, gestand zu Beginn der Hauptverhandlung, dass er eine Handbewegung in Richtung des Opfers gemacht habe. Es sei allerdings mehr eine Abwehrbewegung als ein heftiger Schlag gewesen. Der Angeklagte entschuldigte sich beim Opfer zu Beginn der Gerichtsverhandlung dafür. Der zweite Angeklagte stritt jegliche Beteiligung ab. Der ehemalige Boxer sagte, dass er dem Opfer nichts getan habe. Er selbst habe den Mann nicht getreten, auch niemand gesehen, der getreten haben könnte.

Das heute 30-jährige Opfer schilderte vor Gericht die Geschehnisse: Er sei nach der Schließung der Diskothek vom mutmaßlichen ersten Täter in eine Ecke gedrängt worden, er habe große Angst gehabt. Dann habe der Mann ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Danach sei er zu Boden gegangen und der zweite Täter habe ihm mehrmals ins Gesicht getreten. "Er hat mir ins Gesicht gestampft, es war so, als wenn man ein Feuer austritt." Auf Nachfrage des Gerichts, ob er den zweiten Täter zweifelsfrei erkannt habe, bestätigte er dies: "Ja, ich bin mir sicher!" Vor Gericht wurde weiter geschildert, dass die marokkanisch-stämmige Familie des Angeklagten mit acht bis zehn Personen zu den Eltern des Opfers gegangen sein soll und Schmerzensgeld angeboten habe.

Einen ungewollten Nebenschauplatz gab es bei Gericht zudem: Der Rechtsanwalt des Hauptverdächtigen aus Aschaffenburg beschäftigte das Schöffengericht im Laufe der Hauptverhandlung mit mehreren Einsprüchen, die aber nahezu komplett abgeschmettert wurden. So sollte etwa das Verlesen des Attests über die Verletzungen des Geschädigten verhindert werden, das im Anschluss aber recht detailliert verlesen wurde. Die Sachverständige Dr. Sarah Heinze (Rechtsmedizin Uni Heidelberg) erläuterte: "Es sind großflächige und wuchtige Verletzungen." Von einem Sturz könnten diese definitiv nicht kommen. Auch ein Faustschlag sei wohl kaum ursächlich dafür. Sie gehe vielmehr von einem oder mehreren Tritten aus: "Die schweren Verletzungen mit den schweren Brüchen im Gesicht sind das Ergebnis einer hohen Gewalteinwirkung."

Die Verhandlung wurde am Freitag vertagt. Vor einem Urteilsspruch sollen weitere Zeugen gehört werden. Ferner trennte die 1. Große Strafkammer am Landgericht Mosbach die Verfahren der beiden Angeklagten. Das Verfahren mit dem Vorwurf der Körperverletzung gegen den geständigen Angeklagten (Faustschlag) wird am Montag, 26. Juli, fortgesetzt, das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Treter am Freitag, 23. Juli.