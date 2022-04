Mosbach-Reichenbuch/Buchen-Waldhausen. (RNZ/stm) Das klingt doch vielversprechend: Vier Dörfer in Baden-Württemberg haben sich zusammengetan, um ihren Ortsruf für die Aufnahme in das immaterielle Kulturerbe der Unesco vorzuschlagen, darunter auch Reichenbuch und Waldhausen. Deutschlandweit gibt es nur noch gut zwei Dutzend regelmäßig genutzte Ortsrufanlagen. Vier davon befinden sich im Ländle, genauer gesagt im Mosbacher Stadtteil Reichenbuch, in Buchen-Waldhausen, in Kappelrodeck und in Müllheim-Hügelheim. Deren Bürgermeister bzw. Ortsvorsteher teilen die Erfahrung, dass ihre Bürger seit Generationen an ihrem besonderen Kulturerbe festhalten. Die lokale Gemeinschaft werde durch den Ortsruf gestärkt, er wirke identitätsstiftend und sei von integrativer Bedeutung, heißt es.

In allen vier Dörfern erstreckt sich ein Netz von Lautsprechern über die Ortschaft, oftmals wurden auch Neubaugebiete an das Netz angeschlossen; die eigentlichen Anlagen stehen im Rathaus oder in der Verwaltungsstelle. Dort verlesen die Ortsvorsteher oder Mitarbeiter der Verwaltung in regelmäßigen Abständen Bekanntmachungen von Vereinen, Kirchen und kommunalen Einrichtungen. Doch auch private Nachrichten wie Jubiläen, Hochzeiten oder Ehrungen werden über den Ortsruf mitgeteilt. Bei bestimmten Anlässen wird das Lautsprechernetz auch für Musikübertragungen genutzt. In Reichenbuch und Kappelrodeck geschieht dies traditionell zur Fastnacht oder in der Weihnachtszeit.

Ortsrufanlagen knüpfen an die mittelalterliche Tradition der Ausrufer an. Bis ins 20. Jahrhundert wurden die Bekanntmachungen von Gemeindedienern oder sogenannten Ausschellern verlesen – oftmals eingeleitet von Glockengeläut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Nachrichtenübermittlung durch die neue Technik der Ortsrufanlagen übernommen. Gut ein Drittel aller badischen Gemeinden hatte in den 1950er-Jahren einen Ortsruf. Doch bereits wenige Jahre später war deren Blütezeit vorbei, Fernsehen und Radio wurden populärer. Zudem belasteten Reparaturen die Gemeindekassen, sodass die meisten Anlagen in den 1970/80er-Jahren stillgelegt wurden.

In Reichenbuch, Waldhausen, Kappelrodeck und Hügelheim behauptet der Ortsruf seinen Platz im Dorfleben bis heute. Seit der Coronapandemie wird das Medium sogar noch häufiger als bislang genutzt. So kam die Ortsrufanlage in Reichenbuch und Waldhausen im ersten Pandemiejahr unter anderem auch für eine Osterandacht zum Einsatz.

Eingangsfanfaren, krächzende Lautsprecher und markante Sprechweise – Ortsrufanlagen sind weit mehr als reine Instrumente der Informationsweitergabe. Guido Fackler, Kulturwissenschaftler und Professor für Museologie an der Universität Würzburg, hat das Phänomen untersucht. Der Ortsruf, so Fackler, generiere eine "akustische Dorfsignatur mit hohem Wiedererkennungswert" und trage zur Identitätsbildung dörflicher Gemeinschaften bei.

Trotz überkommener Technik und einer immer schwieriger werdenden Instandhaltung halten die vier Ortschaften am Betrieb ihrer Anlagen fest und stellen die Weitergabe des dafür notwendigen Wissens sicher. Um zukunftsfähig zu bleiben, wird überlegt, auch neue Medien in die Übermittlung der Dorfnachrichten mit einzubeziehen. So werden die Durchsagen in Waldhausen zusätzlich per WhatsApp veröffentlicht.

Wie die Stadt Mosbach mitteilte, haben sich die vier Dörfer bereits Ende letzten Jahres für die Aufnahme des Ortsrufs ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco beworben. Dessen Ziel ist es, die Vielfalt des lebendigen Kulturerbes in Deutschland und weltweit zu erhalten, zu pflegen und zu fördern. Im Verzeichnis sind unter anderem Kulturformen wie Tanz, Theater und Musik, aber auch Bräuche und Handwerkstechniken eingetragen.

Die Initiative für die Bewerbung ging von der Gemeinde Kappelrodeck im Ortenaukreis aus. Deren Bürgermeister Stefan Hattenbach nahm im vergangenen Jahr Kontakt zu den Ortsvorstehern in Reichenbuch, Waldhausen und Hügelheim auf. Schnell war klar, dass die Bewerbung gemeinsam erarbeitet und eingereicht werden soll, um das Bewusstsein für dieses besondere Kulturerbe und den Erhalt der Rufanlagen zu stärken.

"Alleine schon die Tatsache, dass wir uns landesweit erstmals zusammengefunden und in der Sache Ortsrufanlage vernetzt haben, ist ein toller Erfolg", findet Stefan Hattenbach. "Die ungewöhnliche und landesweit einzigartige interkommunale Kooperation auf Distanz war nicht nur von Anfang an sehr unkompliziert und hat Freude bereitet – sie ist auch vielversprechend. Die Krönung wäre natürlich die Anerkennung und Eintragung als Immaterielles Kulturerbe, das wollen wir nicht unversucht lassen. Diese gilt dann bundesweit, das heißt für alle Kommunen, die sich noch für Ortsrufanlagen engagieren, sie weiter betreiben oder reaktivieren."

Wie es nun weitergeht mit der Bewerbung, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Zunächst werden je Bundesland vier Bewerbungen ausgewählt und an das Expertenkomitee der deutschen Unesco-Kommission weitergeleitet. Dort erfolgt eine Beurteilung und Auswahl, sodass voraussichtlich im Frühjahr 2023 mit Ergebnissen zu rechnen ist. Es bleibt also spannend …