Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Bad Mergentheim. Niemand fühlt sich bei der Nutzung öffentlicher Toiletten wirklich wohl. "Wer hat da vorher gesessen? Und was wohl auf der Brille hinterlassen?", sorgt sich wahrscheinlich jeder, der unterwegs nicht drumherum kommt, ein stilles Örtchen zu besuchen. Dabei muss das Porzellan nicht einmal sichtbar dreckig sein, dass es vor Keimen und Viren nur so wimmelt. Fünf Studenten der DHBW Mosbach haben am Campus Bad Mergentheim nun eine Lösung des Problems gefunden und den Prototypen ihres "Portable Toilet Cleaners", kurz PTC genannt, prompt beim Patentamt angemeldet.

Stolz halten Ferdinand Herrlich, Daniel Stoll, Stefanie Göller, Moritz Stobbies und Roman Dienst ihre Erfindung in die Kamera, die erst einmal an einen handtellergroßen Schwamm mit Griff erinnert. Dabei steckt viel Technik in dem Ding, das auf der Urkunde des Patentamts den sperrigen Namen "Portables Toilettenbrillenreinigungsgerät" trägt. Ein Gebrauchsmuster ist der kleine Bruder des Patents. Die Rechte an der Erfindung werden damit ebenso geschützt, nur ist die Prüfung nicht ganz so umfangreich wie beim Patentantrag – und auch die Laufzeit ist kürzer.

Der PTC arbeitet mit Drei-Phasen-Technologie, verspricht zunächst flüssige Desinfektion und mechanische Reinigung, bevor die Bestrahlung mit UV-Licht zur Inaktivierung restlicher Keime, insbesondere Viren, sorgt. Das Potenzial des portablen Toilettenreinigers sei offensichtlich, schreibt die DHBW in einer Pressemitteilung, "spätestens seitdem das Thema Hygiene durch die Covid-19-Pandemie einen neuen Stellenwert in der Gesellschaft gefunden hat."

"Im Frühjahr 2020 haben wir das Innovationsprojekt begonnen und hätten damals nie mit diesem Erfolg gerechnet", berichtet Stefanie Göller, Leiterin des Erfinderteams. "Nach der Entwicklung gab es noch einiges an Arbeit bis zur Erteilung des Gebrauchsmusters vom Deutschen Patent- und Markenamt." Und sie erläutert weiter: "Die Gebrauchsmusteranmeldung erledigten wir parallel zu unserem normalen Alltag beim Partnerunternehmen und an der Hochschule." Dabei sei es oft nicht einfach gewesen, das Vorhaben kontinuierlich voranzutreiben. "Dank unserer guten Zusammenarbeit und wechselseitigen Unterstützung ist es uns trotz verschiedener Hürden aber schließlich gelungen", erklärt Stefanie Göller stolz.

Beim Innovationsprojekt an der DHBW kommt es darauf an, die im Studium erlernten Methoden und Kenntnisse disziplinübergreifend in der Realität anzuwenden und somit einen Theorie-Praxis-Transfer zu leisten. Das Konzept: Studierende erfinden ein technisches Produkt mit Vermarktungspotenzial und entwickeln dieses bis zum Prototyp. Für Experimente und realitätsnahe Tests stehen den Studenten vielfältige und hochmoderne wissenschaftliche Labore zur Verfügung, wobei sie der Laboringenieur Zeki Susam anleitet und ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Der Betreuer und Studiengangleiter Wirtschaftsingenieurwesen, Prof. Dr. Simon Möhringer, unterstützte die jungen Tüftler über das eigentliche Projekt an der Hochschule hinaus: "Unsere Studierenden haben nicht nur die Gelegenheit, Pflichtkompetenzen durch das Innovationsprojekt zu erwerben, sondern als ‚Kür‘ noch viel weiterzukommen und sogar eine eigene Erfindung zu realisieren." Bei der Anmeldung zum Gebrauchsmuster beriet in der Folge auch der Patentanwalt Dr. Gerd Mollekopf, der als Lehrbeauftragter mit dem Studiengang kooperiert, das Erfinderteam.

Der PTC soll es seinem Nutzer ermöglichen, innerhalb kürzester Zeit einen angemessenen Hygienestandard auf jeder Toilettenbrille herzustellen. Die Toilettenbrille wird gereinigt und desinfiziert, sodass man die Toilette bedenkenlos nutzen kann. Die Größe des teils per 3D-Druck gefertigten Geräts sollte so ausgelegt sein, dass sich dieses ohne Probleme transportieren lässt und dadurch besonders für Reisen attraktiv wird.

Zur Reinigung wird der PTC einfach per Hand über die Toilettenbrille gezogen. Im Griff befindet sich das Desinfektionsmittel. Mit der modular angeordneten UV-Einheit werden eventuell vorhandene restliche Erreger sicherheitshalber noch durch ultraviolettes Licht beseitigt. Die Reinigungseinheit, die mit der Toilettenbrille in direkten Kontakt kommt, ist zwar für eine mehrmalige Nutzung ausgelegt, kann jedoch nach Belieben gewechselt werden. Um den PTC selbst zu reinigen, eigne sich abkochen.

Für die Realisation der Idee sucht die Gruppe nun interessierte Personen, die dabei helfen, die Welt Tag für Tag hygienischer zu machen. Und die Erfindung auf ihre Alltagstauglichkeit hin testen.